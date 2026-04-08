  • Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»

Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»

Вчера, 14:01
30

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что трансфер полузащитника Владимира Быстрова в «Спартак» стал стимулом для компании приобрести «Зенит».

«Нам, как титульному спонсору, были непонятны мотивы принятия такого решения. Мы попросили передать, что у нас, у титульного спонсора, есть такая просьба эту сделку приостановить и вообще не торопиться. Однако ответ был очень лаконичный: «Извините, уже поздно, все подписано, подписан контракт со «Спартаком», подписан контракт с Быстровым, и поезд уже ушел».

И вот это стало последней каплей, которая и привела нас к решению, что надо все брать в свои руки. И от статуса титульного спонсора уже переходить к статусу [владельца]. Для чего вам акционер? Что, собственно, мы и сделали», – рассказал Миллер.

  • Быстров перешел из «Зенита» в «Спартак» летом 2005 года. В декабре того же года «Газпром» приобрел контрольный пакет акций клуба из Санкт-Петербурга.
  • «Зенит» выкупил Быстрова обратно в 2009 году.

Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир
Комментарии (30)
R_a_i_n
1775646732
Все именно так и было, ага!
Ответить
DMитрий
1775646964
Теперь только надо объяснить тупинькому Вововчке, что это не он стал ключевой фигурой в этом аспекте, а ситуация которая сложилась вокруг него. А то будет ходить как гусак с грудью навыкат и всем говорить, что Зенит благодаря ему стал большим клубом.
Ответить
Persona_non_Grata
1775647106
"Свежо предание, да верится с трудом..."(с) !)))...
Ответить
Красногвардейчик
1775647535
Ахахаха...ну наконец то толсторожий перестал скромничать, и уже не палится))) видимо тревога за 101 юбилей давит))
Ответить
Император Бомжей
1775648382
Парни, Вопрос! Взял банку газировки из ящика, 2 упало и помялись, заставили заплатить за порчу! По закону, я прав, что отказался оплачивать?
Ответить
Semenycch
1775649183
Все верно! Парнокопытное стадо в 90-е могло забрать любого игрока из любого клуба! Нужно было принимать меры против этой вседозволенности!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775650297
Это были 90-2000, где всех скупал спартак как игроков так и судей. Это были самые позорные чемпионские годы. Как только появились деньги в других клубах, так антинародные захлопнулись на долгие десятилетия на 6 месте. Гыгыгы
Ответить
ZAITZEFF2011
1775652265
Миллер давно уже должен давать интервью из тюрьмы.
Ответить
Цугундeр
1775652313
))) Не, даже ))))))))))))))))))))))))) У нас всегда "Володька" виноват. Молились бы на старших глядя!))
Ответить
NewLife
1775654954
Это ради бога, но пойдите вон из рфс(
Ответить
