Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что трансфер полузащитника Владимира Быстрова в «Спартак» стал стимулом для компании приобрести «Зенит».

«Нам, как титульному спонсору, были непонятны мотивы принятия такого решения. Мы попросили передать, что у нас, у титульного спонсора, есть такая просьба эту сделку приостановить и вообще не торопиться. Однако ответ был очень лаконичный: «Извините, уже поздно, все подписано, подписан контракт со «Спартаком», подписан контракт с Быстровым, и поезд уже ушел».

И вот это стало последней каплей, которая и привела нас к решению, что надо все брать в свои руки. И от статуса титульного спонсора уже переходить к статусу [владельца]. Для чего вам акционер? Что, собственно, мы и сделали», – рассказал Миллер.