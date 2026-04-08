  • Миллер заявил о чувстве горечи и обиды из-за ухода воспитанников «Зенита» в «Спартак»

Миллер заявил о чувстве горечи и обиды из-за ухода воспитанников «Зенита» в «Спартак»

Вчера, 12:39
27

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер высказался на тему ухода воспитанников «Зенита» в «Спартак».

«Наша невская земля рождала хороших, талантливых футболистов, но почему-то через очень короткий промежуток времени они оказывались игроками московского «Спартака».

Чувство горечи и обиды, оно было таким щемящим, горьким, неприятным. Мы видим своего любимца не в наших цветах. Смотреть на это, конечно, очень больно и обидно, и появляется такое, знаете, внутреннее чувство, подрастeм немножко, мы тут уже высшую школу заканчиваем, вроде неплохо.

У нас такая была группа крепкая болельщиков на курсе, на котором я учился. Мы тут сейчас подрастeм, подумаем, как помочь нашему любимому клубу, ответочку, в общем, прислать», – сказал Миллер.

  • ПАО «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита».
  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.

Комментарии (27)
Good_win_ФКСМ
1775644267
несвязный набор слов от пенсионера, скупающего оптом мартышек из-за морей....
Ответить
Спартaк
1775645019
побольше бразильянок покупай
Ответить
Спартач80
1775646186
Родила Зенитка в ночь, не то сына, не то дочь... Дочь оставила за так, сын отправился в Спартак...
Ответить
MrSmit
1775646945
Ахах. Нам так горько и обидно, но в составе 9 бразильцев... Забавно, после появления газпрома в жизни бзенита, не одного Аршавина, или Кержакова академия не выпустила)))) ЗПРФ
Ответить
Чугунный скороход
1775647521
Крокодильи слезы
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1775649152
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА сложно иной раз понять решения Семака, понятно было, что Лусиано станет забивать, тем не менее отдали в Москву ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽️
Ответить
Vitaga
1775652604
странно как то. столько денег вбухать в латиносов и жалеть что свои не играют за родной клуб. смотреть современный наш российский футбол отстраненный от международных матчей и видеть почти сплошь иностранный состав просто досадно. куда бабло Газпрома утекает. нет бы академию сделать круче краснодарской - так нет - прикупят очередного бразила-аргентинца.
Ответить
АЛЕКС 58
1775652962
Вот брехло наглое!
Ответить
Hector вернулся
1775669142
То то и видно как ему горько и обидно! в основе одни воспитанники.... бразильских фавел))))
Ответить
Avitaminoz
1775684543
Даже в обычной школе так было. Я учился в гимназии и к нам на 10 - 11 классы шли доучиваться из обычных школ чтобы в аттестате было написано магическое слово гимназия. Так и тут.
Ответить
