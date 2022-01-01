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Румыния. Лига I
Команды
УТА Арад
Расписание
€ 2 млн
УТА Арад - расписание матчей
Арад
Румыния. Лига I
Стадион:
Франциск фон Нойман
Сайт:
http://www.uta-arad.ro/
Тренер:
Мирча Реднич
Состав
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
18.09 | 18:00
УТА Арад
- : -
Сепси
10.10 | 20:00
Ботошани
- : -
УТА Арад
17.10 | 20:00
УТА Арад
- : -
ЧФР Клуж
24.10 | 20:00
Арджеш Питешти
- : -
УТА Арад
31.10 | 21:00
Динамо Бухарест
- : -
УТА Арад
07.11 | 21:00
УТА Арад
- : -
Петролул
21.11 | 21:00
УТА Арад
- : -
Университатя
28.11 | 21:00
Оцелул
- : -
УТА Арад
05.12 | 21:00
УТА Арад
- : -
Волунтари
12.12 | 21:00
Рапид
- : -
УТА Арад
19.12 | 21:00
УТА Арад
- : -
Университатя Клуж
16.01 | 21:00
Корвинул Хунедоара
- : -
УТА Арад
23.01 | 21:00
УТА Арад
- : -
ФКСБ
30.01 | 21:00
Чиксереда Меркуря Чук
- : -
УТА Арад
06.02 | 21:00
УТА Арад
- : -
Фарул
10.02 | 21:00
Сепси
- : -
УТА Арад
13.02 | 21:00
УТА Арад
- : -
Ботошани
20.02 | 21:00
ЧФР Клуж
- : -
УТА Арад
27.02 | 21:00
УТА Арад
- : -
Арджеш Питешти
06.03 | 21:00
УТА Арад
- : -
Динамо Бухарест
13.03 | 21:00
Петролул
- : -
УТА Арад
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