Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - Фарул
УТА Арад - Фарул: обзор матча 26 апреля 2026
УТА Арад
26.04.2026, воскресенье, 14:00
Румыния. Лига I, 6 тур
0 : 0
Завершен
Фарул
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - Фарул
Завершен
Замена
Marko Stolnik
️️️️➡️️
Ричард Одада
90'
Замена
Denis Lucian Hrezdac
️️️️➡️️
Alin Roman
90'
90'
+5'
86'
Желтая карточка
Victor Dican
86'
Замена
Якуб Войтуш
️️️️➡️️
Alexandru Ișfan
85'
Замена
David Maftei
️️️️➡️️
Стиви Фуртадо
Замена
Маринос Ционис
️️️️➡️️
Marius Coman
76'
Желтая карточка
Benjamin van Durmen
71'
71'
Замена
Alexandru Goncear
️️️️➡️️
Эдуард Радаславеску
71'
Замена
Ionuț Cojocaru
️️️️➡️️
R. Tanasa
56'
Замена
Dan Sirbu
️️️️➡️️
Gustavo Marins
55'
Травма
Gustavo Marins
Замена
Mark Tutu
️️️️➡️️
Denis Taroi
46'
45'
+1'
36'
Желтая карточка
Ionuț Larie
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
33
Andrei Gorcea
ВР
13
Flavius Iacob
ЦЗ
4
Alexandru Benga
(К)
ЦЗ
20
Denis Taroi
ЦП
6
Флоран Пулоло
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
16
Ричард Одада
ЦП
8
Alin Roman
ЦП
9
Marius Coman
ЦФ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Фарул
12
Rafael Munteanu
ВР
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ПЗ
6
Victor Dican
ЦП
31
Alexandru Ișfan
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
Главный тренер
Флавиус Стойкан
УТА Арад
96
Árpád Tordai
ВР
2
Mark Tutu
ЦЗ
28
Marko Stolnik
ЦЗ
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
17
Luca Mihai
ЦП
98
David Ciubăncan
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
7
Andrei Tolcea
ЦФ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
98
David Maftei
ЦЗ
5
Alexandru-Stefan Dutu
ЦЗ
29
Alexandru Goncear
ЦП
77
Diogo Ramalho
ЦП
25
Йован Маркович
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
9
Якуб Войтуш
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
2-5-3
33
13
4
6
Пулоло
5
16
Одада
8
20
30
11
9
3-4-3
12
93
Фуртадо
4
17
31
20
Радаславеску
71
6
8
11
Ганя
7
Алибек
20
2
2
20
16
Одада
28
28
16
Одада
8
97
97
8
9
10
Ционис
10
Ционис
9
4
22
22
4
93
Фуртадо
98
98
93
Фуртадо
20
Радаславеску
29
29
20
Радаславеску
71
27
27
71
31
9
Войтуш
9
Войтуш
31
Остались в запасе
УТА Арад
Фарул
96
Árpád Tordai
ВР
23
Овидиу Попеску
ЦП
17
Luca Mihai
ЦП
98
David Ciubăncan
ЦФ
7
Andrei Tolcea
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Alexandru-Stefan Dutu
ЦЗ
77
Diogo Ramalho
ЦП
25
Йован Маркович
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Флавиус Стойкан
Остались в запасе
96
Árpád Tordai
ВР
23
Овидиу Попеску
ЦП
17
Luca Mihai
ЦП
98
David Ciubăncan
ЦФ
7
Andrei Tolcea
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Alexandru-Stefan Dutu
ЦЗ
77
Diogo Ramalho
ЦП
25
Йован Маркович
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Флавиус Стойкан
Статистика матча УТА Арад - Фарул
1
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
9
Офсайды
0
1
Количество передач
349
557
Сейвы
3
1
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.39
0.9
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Франциск фон Нойман
Посещаемость:
5237
Новости команд
Все
УТА Арад
Фарул
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
УТА Арад
Фарул
Румыния. Лига I, Финал
3 : 3
23.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 1
03.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
0 : 0
26.04.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
17.04.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, Финал
3 : 3
23.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Фарул
1 : 1
02.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
0 : 0
26.04.2026
Фарул
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: