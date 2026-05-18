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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Униря Слобозия - УТА Арад
Униря Слобозия - УТА Арад: обзор матча 18 мая 2026
Униря Слобозия
18.05.2026, понедельник, 20:30
Румыния. Лига I, 9 тур
0 : 1
Завершен
УТА Арад
71'
Р. Одада
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Униря Слобозия - УТА Арад
Завершен
90'
+3'
Желтая карточка
Эстебан Ороско
87'
79'
Желтая карточка
Denis Taroi
Замена
Николаэ Кырнац
️️️️➡️️
Said Ahmed Said
74'
71'
ГОЛ! 0:1!
Ричард Одада
67'
Замена
D. Ile
️️️️➡️️
Din Alomerovic
Замена
Cristian Bărbuț
️️️️➡️️
Patrick Dulcea
65'
57'
Желтая карточка
Marko Stolnik
56'
Замена
Mark Tutu
️️️️➡️️
Denis Lucian Hrezdac
56'
Замена
Benjamin van Durmen
️️️️➡️️
Marius Coman
Замена
Guy Dahan
️️️️➡️️
Cristian Ponde
46'
Замена
Andrei Dorobantu
️️️️➡️️
Florinel Ibrian
46'
Замена
D. Yanakov
️️️️➡️️
Andrei Dragu
46'
46'
Замена
Ричард Одада
️️️️➡️️
Sota Mino
46'
Замена
Hakim Abdallah
️️️️➡️️
Маринос Ционис
45'
+1'
Желтая карточка
Cristian Ponde
44'
39'
Желтая карточка
Flavius Iacob
38'
Желтая карточка
Alexandru Benga
Желтая карточка
Patrick Dulcea
35'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Униря Слобозия
1
Robert Popa
ВР
21
Florinel Ibrian
(К)
ЦЗ
29
Daniel Marius Serbanica
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
11
Andrei Dragu
ЦЗ
98
Эстебан Ороско
ПЗ
6
Marius Antoche
ЦП
24
V. Pop
ЦП
20
Cristian Ponde
ЦФ
18
Patrick Dulcea
ЦФ
9
Said Ahmed Said
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
УТА Арад
33
Andrei Gorcea
ВР
13
Flavius Iacob
ЦЗ
28
Marko Stolnik
ЦЗ
4
Alexandru Benga
(К)
ЦЗ
3
Din Alomerovic
ЦЗ
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
20
Denis Taroi
ЦП
8
Alin Roman
ЦП
9
Marius Coman
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Униря Слобозия
12
Denis Rusu
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
2
Andrei Dorobantu
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
8
Ionut Coada
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
19
Guy Dahan
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
3
Oleksandr Safronov
ЦФ
УТА Арад
96
Árpád Tordai
ВР
2
Mark Tutu
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
16
Ричард Одада
ЦП
19
D. Ile
ЦП
17
Luca Mihai
ЦП
11
Hakim Abdallah
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
3-2-2-3
1
29
25
11
21
98
Ороско
6
24
9
18
20
4-4-2
33
28
4
3
13
5
20
8
97
10
Ционис
9
21
2
2
21
9
14
Кырнац
14
Кырнац
9
11
77
77
11
20
19
19
20
18
23
23
18
97
2
2
97
5
16
Одада
16
Одада
5
3
19
19
3
10
Ционис
11
11
10
Ционис
9
30
30
9
Остались в запасе
Униря Слобозия
УТА Арад
12
Denis Rusu
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
8
Ionut Coada
ЦП
3
Oleksandr Safronov
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
96
Árpád Tordai
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
17
Luca Mihai
ЦП
72
Andrea Padula
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
12
Denis Rusu
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
8
Ionut Coada
ЦП
3
Oleksandr Safronov
ЦФ
Остались в запасе
96
Árpád Tordai
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
17
Luca Mihai
ЦП
72
Andrea Padula
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Униря Слобозия - УТА Арад
3
4
Всего ударов по воротам
16
35
Удары в створ
3
13
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
10
Нарушения
10
13
Офсайды
1
1
Количество передач
307
396
Сейвы
12
3
Точность передач %
67
80
Удары мимо ворот
8
10
Блокированные удары
5
12
Удары из пределов штрафной
10
21
Удары из-за пределов штрафной
6
14
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Stadionul 1 Mai, Slobozia
Посещаемость:
2613
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Униря Слобозия
УТА Арад
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
0 : 0
11.05.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 1
03.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
0 : 0
11.05.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 6 тур
Металоглобус
1 : 1
27.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 5 тур
Чиксереда Меркуря Чук
3 : 2
18.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 1
03.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
0 : 0
26.04.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
17.04.2026
УТА Арад
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