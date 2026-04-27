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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Металоглобус - Униря Слобозия
Металоглобус - Униря Слобозия: обзор матча 27 апреля 2026
Металоглобус
27.04.2026, понедельник, 17:30
Румыния. Лига I, 6 тур
1 : 1
Завершен
Униря Слобозия
82'
M. Abbey
27'
C. Ponde
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металоглобус - Униря Слобозия
Завершен
90'
+5'
Замена
️️️️➡️️
Yassine Zakir
89'
ГОЛ! 1:1!
Moses Abbey
Пас отдал
Florin Purece
82'
Желтая карточка
Robert Neacsu
81'
79'
Замена
Said Ahmed Said
️️️️➡️️
Renato Espinosa
Замена
Martins Toutou Mpondo
️️️️➡️️
Dragoş Huiban
77'
75'
Замена
V. Pop
️️️️➡️️
Cristian Ponde
Замена
Moses Abbey
️️️️➡️️
D. Sabater
69'
Замена
Ely Fernandes
️️️️➡️️
Stefan Višić
69'
66'
Замена
D. Yanakov
️️️️➡️️
Cristian Bărbuț
66'
Замена
Andrei Dorobantu
️️️️➡️️
Patrick Dulcea
Замена
Gab Dumitru
️️️️➡️️
David Irimia
46'
46'
Замена
Andrei Dragu
️️️️➡️️
Daniel Marius Serbanica
45'
+1'
27'
ГОЛ! 0:1!
Cristian Ponde
Пас отдал
Patrick Dulcea
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металоглобус
1
George Gavrilas
(К)
ВР
21
David Irimia
ЦЗ
30
Aboubacar Camara
ЦЗ
19
Omar Pasagić
ЦЗ
22
Robert Neacsu
ЦЗ
6
Bruno Carvalho
ЦП
8
Florin Purece
ЦП
24
Yassine Zakir
ЦП
5
D. Sabater
ЦФ
9
Stefan Višić
ЦФ
11
Dragoş Huiban
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
Униря Слобозия
1
Robert Popa
ВР
4
Alexandru Dinu
(К)
ЦЗ
29
Daniel Marius Serbanica
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
30
Теодор Лунгу
ЦП
3
Oleksandr Safronov
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
26
Renato Espinosa
ЦФ
18
Patrick Dulcea
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Металоглобус
75
Майк Сестор
ВР
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
23
Gab Dumitru
ЦЗ
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
17
Moses Abbey
ЦП
15
Alexandru Irimia
ЦП
20
Giovani Ghimfus
ЦП
10
Ely Fernandes
ЦФ
16
Martins Toutou Mpondo
ЦФ
77
Endri Celaj
ЦФ
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
Униря Слобозия
27
Cristian Ciuperca
ВР
12
Denis Rusu
ВР
11
Andrei Dragu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
2
Andrei Dorobantu
ЦП
24
V. Pop
ЦП
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
8
Ionut Coada
ЦП
19
Guy Dahan
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
9
Said Ahmed Said
ЦФ
4-3-3
1
21
19
22
30
6
8
24
11
9
5
3-2-5
1
4
29
25
6
30
Лунгу
3
18
26
20
23
21
23
23
21
5
17
17
5
9
10
10
9
11
16
16
11
29
11
11
29
18
2
2
18
20
24
24
20
23
77
77
23
26
9
9
26
Остались в запасе
Металоглобус
Униря Слобозия
75
Майк Сестор
ВР
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
15
Alexandru Irimia
ЦП
20
Giovani Ghimfus
ЦП
77
Endri Celaj
ЦФ
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
27
Cristian Ciuperca
ВР
12
Denis Rusu
ВР
10
Constantin Toma
ЦЗ
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
8
Ionut Coada
ЦП
19
Guy Dahan
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Остались в запасе
75
Майк Сестор
ВР
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
15
Alexandru Irimia
ЦП
20
Giovani Ghimfus
ЦП
77
Endri Celaj
ЦФ
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
Остались в запасе
27
Cristian Ciuperca
ВР
12
Denis Rusu
ВР
10
Constantin Toma
ЦЗ
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
8
Ionut Coada
ЦП
19
Guy Dahan
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Статистика матча Металоглобус - Униря Слобозия
2
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
15
14
Офсайды
2
1
Количество передач
414
419
Сейвы
6
2
Точность передач %
74
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Металоглобус
Посещаемость:
190
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Металоглобус
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
0 : 0
11.05.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 6 тур
Металоглобус
1 : 1
27.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 5 тур
Ботошани
3 : 2
20.04.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
0 : 0
11.05.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 6 тур
Металоглобус
1 : 1
27.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 5 тур
Чиксереда Меркуря Чук
3 : 2
18.04.2026
Униря Слобозия
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