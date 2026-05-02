Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Оцелул - Металоглобус
Оцелул - Металоглобус: обзор матча 02 мая 2026
Оцелул
02.05.2026, суббота, 15:00
Румыния. Лига I, 7 тур
2 : 2
Завершен
Металоглобус
74'
P.
84'
P.
35'
F. Purece
45+2'
Y. Zakir
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оцелул - Металоглобус
Завершен
Желтая карточка
Milen Zhelev
90'
+3
90'
+5'
89'
Замена
Александру Тирля
️️️️➡️️
Moses Abbey
87'
Желтая карточка
Gab Dumitru
ГОЛ! 2:2!
Patrick
84'
Замена
Manuel Lopes
️️️️➡️️
Andrei Ciobanu
81'
81'
Замена
️️️️➡️️
Bruno Carvalho
81'
Замена
Dragoş Huiban
️️️️➡️️
Stefan Višić
ГОЛ! 1:2!
Patrick
74'
70'
Замена
Alexandru Irimia
️️️️➡️️
D. Sabater
Желтая карточка
Stefan Bana
64'
64'
Желтая карточка
Moses Abbey
Замена
Габриэль Дебелюх
️️️️➡️️
Pedro Nuno
63'
Замена
Андрезинью
️️️️➡️️
Луан Кампос
62'
Желтая карточка
Луан Кампос
47'
Замена
Andrei Ciobanu
️️️️➡️️
Бруну Пас
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Yassine Zakir
Пас отдал
Florin Purece
45'
+2'
35'
ГОЛ! 0:1!
Florin Purece
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
6
Paul Iacob
ЦЗ
80
Бруну Пас
ОП
8
Жоау Ламейра
(К)
ОП
31
D. Zivulic
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
99
Луан Кампос
ПВ
2
Milen Zhelev
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Металоглобус
1
George Gavrilas
(К)
ВР
23
Gab Dumitru
ЦЗ
30
Aboubacar Camara
ЦЗ
19
Omar Pasagić
ЦЗ
22
Robert Neacsu
ЦЗ
8
Florin Purece
ЦП
6
Bruno Carvalho
ЦП
24
Yassine Zakir
ЦП
17
Moses Abbey
ЦП
9
Stefan Višić
ЦФ
5
D. Sabater
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
Оцелул
22
Gabriel Ursu
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
24
Denis Bordun
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
7
Андрезинью
ПВ
20
Daniel Sandu
ЦФ
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
96
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Металоглобус
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
18
Александру Тирля
ПЗ
15
Alexandru Irimia
ЦП
20
Giovani Ghimfus
ЦП
11
Dragoş Huiban
ЦФ
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
16
Martins Toutou Mpondo
ЦФ
10
Ely Fernandes
ЦФ
1-2-3-1-3
1
6
80
Пас
8
Ламейра
31
11
27
99
Кампос
88
9
2
4-4-2
1
30
19
22
23
6
24
17
8
5
9
4
4
99
Кампос
7
Андрезинью
7
Андрезинью
99
Кампос
80
Пас
17
17
80
Пас
27
96
Дебелюх
96
Дебелюх
27
17
18
Тирля
18
Тирля
17
5
15
15
5
9
11
11
9
Остались в запасе
Оцелул
Металоглобус
22
Gabriel Ursu
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
24
Denis Bordun
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
20
Daniel Sandu
ЦФ
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
20
Giovani Ghimfus
ЦП
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
16
Martins Toutou Mpondo
ЦФ
10
Ely Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
Остались в запасе
22
Gabriel Ursu
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
24
Denis Bordun
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
20
Daniel Sandu
ЦФ
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
Остались в запасе
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
20
Giovani Ghimfus
ЦП
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
16
Martins Toutou Mpondo
ЦФ
10
Ely Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Михай Теджа
Статистика матча Оцелул - Металоглобус
3
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
18
14
Офсайды
2
1
Количество передач
454
282
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Информация о матче
Главный судья:
Ionela Alina Pesu, Romania
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
Посещаемость:
3188
Новости команд
Все
Оцелул
Металоглобус
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Бикфалви поделился ощущениями от жизни в России: «Все оказалось совсем другим»
2025.04.24 10:56
7
Бикфалви рассказал, что ему не понравилось в русских людях
2025.04.24 05:48
9
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Бикфалви поделился ощущениями от жизни в России: «Все оказалось совсем другим»
2025.04.24 10:56
7
Бикфалви рассказал, что ему не понравилось в русских людях
2025.04.24 05:48
9
Больше новостей
Последние матчи
Все
Оцелул
Металоглобус
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 5
18.05.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 5
18.05.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
1 : 1
25.04.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
17.04.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 6 тур
Металоглобус
1 : 1
27.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 5 тур
Ботошани
3 : 2
20.04.2026
Металоглобус
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: