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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - Ботошани
УТА Арад - Ботошани: обзор матча 11 апреля 2026
УТА Арад
11.04.2026, суббота, 17:15
Румыния. Лига I, 4 тур
3 : 1
Завершен
Ботошани
9'
B. van Durmen
81'
Д. Поспелов
90+2'
Р. Одада
35'
S. Mailat (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - Ботошани
Завершен
ГОЛ! 3:1!
Ричард Одада
90'
+2
Желтая карточка
Denis Taroi
90'
90'
+4'
Замена
Denis Lucian Hrezdac
️️️️➡️️
Alin Roman
86'
86'
Замена
Andrei Dumiter
️️️️➡️️
Николай Ковталюк
ГОЛ! 2:1!
Дмитрий Поспелов
Пас отдал
Ричард Одада
81'
80'
Желтая карточка
Sebastian Mailat
73'
Желтая карточка
Штефан Бодиштяну
73'
Замена
Aldaír Ferreira
️️️️➡️️
Чарльз Петро
72'
Травма
Чарльз Петро
Желтая карточка
Alin Roman
68'
67'
Замена
Ștefan Pănoiu
️️️️➡️️
Enriko Papa
67'
Замена
Штефан Бодиштяну
️️️️➡️️
Zoran Mitrov
Замена
Ричард Одада
️️️️➡️️
Benjamin van Durmen
64'
Замена
Denis Taroi
️️️️➡️️
Mark Tutu
63'
45'
+2'
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Sebastian Mailat
ГОЛ! 1:0!
Benjamin van Durmen
Пас отдал
Hakim Abdallah
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
33
Andrei Gorcea
ВР
2
Mark Tutu
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
4
Alexandru Benga
(К)
ЦЗ
3
Din Alomerovic
ЦЗ
13
Flavius Iacob
ЦЗ
8
Alin Roman
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
11
Hakim Abdallah
ЦФ
9
Marius Coman
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
4
Andrei Miron
(К)
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
5
Răzvan Creț
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
12
Adams Friday
ЦП
67
Enriko Papa
ЦП
11
Zoran Mitrov
ЦФ
7
Sebastian Mailat
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
25
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
УТА Арад
96
Árpád Tordai
ВР
28
Marko Stolnik
ЦЗ
17
Luca Mihai
ЦП
20
Denis Taroi
ЦП
16
Ричард Одада
ЦП
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
6
Флоран Пулоло
ЦП
7
Andrei Tolcea
ЦФ
98
David Ciubăncan
ЦФ
Ботошани
94
Serban Tomache
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
6
Riad Šuta
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
8
Aldaír Ferreira
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
21
L. De Vega Lima
ЦП
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
30
A. Tiganasu
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
3-2-2-3
33
4
3
13
60
Поспелов
2
8
5
30
9
11
3-1-2-4
1
4
23
Диав
5
28
Петро
12
67
25
Ковталюк
26
Онженда
7
11
2
20
20
2
30
16
Одада
16
Одада
30
8
97
97
8
67
17
17
67
28
Петро
8
8
28
Петро
11
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
11
25
Ковталюк
41
41
25
Ковталюк
Остались в запасе
УТА Арад
Ботошани
96
Árpád Tordai
ВР
28
Marko Stolnik
ЦЗ
17
Luca Mihai
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
6
Флоран Пулоло
ЦП
7
Andrei Tolcea
ЦФ
98
David Ciubăncan
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
94
Serban Tomache
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
6
Riad Šuta
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
21
L. De Vega Lima
ЦП
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
96
Árpád Tordai
ВР
28
Marko Stolnik
ЦЗ
17
Luca Mihai
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
6
Флоран Пулоло
ЦП
7
Andrei Tolcea
ЦФ
98
David Ciubăncan
ЦФ
Остались в запасе
94
Serban Tomache
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
6
Riad Šuta
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
21
L. De Vega Lima
ЦП
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча УТА Арад - Ботошани
2
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
21
9
Офсайды
1
1
Количество передач
299
478
Сейвы
0
2
Точность передач %
71
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
10
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Франциск фон Нойман
Посещаемость:
4957
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2
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1
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2017.06.24 17:38
2
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
2022.09.13 15:24
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
2022.09.13 13:46
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
2020.10.14 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
2018.01.18 18:51
1
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
2017.06.24 17:38
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Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
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Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
1 : 1
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УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 1
03.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
0 : 0
26.04.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
17.04.2026
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Румыния. Лига I, 1/2 финала
ФКСБ
4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
1 : 1
10.05.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 7 тур
Фарул
1 : 1
02.05.2026
Ботошани
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Ботошани
1 : 1
25.04.2026
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