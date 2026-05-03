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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - УТА Арад
Петролул - УТА Арад: обзор матча 03 мая 2026
Петролул
03.05.2026, воскресенье, 18:15
Румыния. Лига I, 7 тур
1 : 1
Завершен
УТА Арад
90+7'
G. Grozav (П)
12'
A. Benga
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петролул - УТА Арад
Завершен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
G. Grozav
90'
+7
90'
+5'
89'
Замена
Marko Stolnik
️️️️➡️️
Hakim Abdallah
83'
Замена
️️️️➡️️
Denis Taroi
83'
Замена
Denis Lucian Hrezdac
️️️️➡️️
Sota Mino
Замена
Сержу Ханка
️️️️➡️️
Danel Dongmo
81'
Замена
Ricardinho
️️️️➡️️
Diogo Rodrigues
81'
77'
Замена
Маринос Ционис
️️️️➡️️
Alin Roman
Замена
Alin Botogan
️️️️➡️️
Rares Pop
72'
Замена
Валентин Джордже
️️️️➡️️
Rafinha
66'
Желтая карточка
Paul Papp
62'
62'
Гол отменен - офсайд
Флоран Пулоло
48'
Пенальти не реализован
Alin Roman
Замена
Абат Аимбетов
️️️️➡️️
Adrian Chică-Roșă
46'
45'
+1'
21'
Желтая карточка
Sota Mino
Желтая карточка
Diogo Rodrigues
17'
15'
Желтая карточка
Alin Roman
12'
ГОЛ! 0:1!
Alexandru Benga
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
23
Андрес Думитреску
ЛЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
69
Йохан Рош
ЦЗ
6
Томми Йюрю
ЦП
5
Danel Dongmo
ЦП
55
Rares Pop
ЦФ
28
Rafinha
ЦФ
7
G. Grozav
(К)
ЦФ
9
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
УТА Арад
33
Andrei Gorcea
ВР
13
Flavius Iacob
ЦЗ
4
Alexandru Benga
(К)
ЦЗ
20
Denis Taroi
ЦП
8
Alin Roman
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
16
Ричард Одада
ЦП
6
Флоран Пулоло
ЦП
11
Hakim Abdallah
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
9
Marius Coman
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Петролул
41
Stefan Krell
ВР
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
64
Bogdan Marian
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
22
Cristian Ignat
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
36
Alin Botogan
ЦП
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
УТА Арад
96
Árpád Tordai
ВР
28
Marko Stolnik
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
17
Luca Mihai
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
98
David Ciubăncan
ЦФ
7
Andrei Tolcea
ЦФ
4-2-4
1
23
Думитреску
4
69
Рош
2
6
Йюрю
5
55
9
7
28
2-5-3
33
13
4
20
5
16
Одада
6
Пулоло
8
9
30
11
2
24
24
2
28
11
Джордже
11
Джордже
28
5
20
Ханка
20
Ханка
5
55
36
36
55
9
17
Аимбетов
17
Аимбетов
9
11
28
28
11
5
97
97
5
8
10
Ционис
10
Ционис
8
Остались в запасе
Петролул
УТА Арад
41
Stefan Krell
ВР
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
64
Bogdan Marian
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
22
Cristian Ignat
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
96
Árpád Tordai
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
23
Овидиу Попеску
ЦП
17
Luca Mihai
ЦП
98
David Ciubăncan
ЦФ
7
Andrei Tolcea
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
41
Stefan Krell
ВР
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
64
Bogdan Marian
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
22
Cristian Ignat
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Остались в запасе
96
Árpád Tordai
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
23
Овидиу Попеску
ЦП
17
Luca Mihai
ЦП
98
David Ciubăncan
ЦФ
7
Andrei Tolcea
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Петролул - УТА Арад
2
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
17
Офсайды
1
2
Количество передач
449
307
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Информация о матче
Главный судья:
Iulian Calin, Romania
Стадион:
Stadionul Ilie Oană, Ploiesti
Посещаемость:
5234
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0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 5
18.05.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
1 : 1
10.05.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 1
03.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 5
18.05.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
1 : 1
10.05.2026
Петролул
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1 : 1
03.05.2026
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3 : 1
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