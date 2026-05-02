Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - Ботошани
Фарул - Ботошани: обзор матча 02 мая 2026
Фарул
02.05.2026, суббота, 17:30
Румыния. Лига I, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ботошани
46'
Д. Алибек
30'
S. Mailat
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - Ботошани
Завершен
Желтая карточка
Alexandru Goncear
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Штефан Бодиштяну
Замена
Alexandru Goncear
️️️️➡️️
I. Vina
90'
+2
90'
+1
Замена
D. Gabriel
️️️️➡️️
Эрвин Онженда
90'
+7'
Замена
Габриэл Янку
️️️️➡️️
Alexandru Ișfan
83'
Замена
Йован Маркович
️️️️➡️️
Денис Алибек
83'
81'
Замена
Adams Friday
️️️️➡️️
Zoran Mitrov
78'
Желтая карточка
Михай Бордеяну
72'
Замена
Штефан Бодиштяну
️️️️➡️️
Sebastian Mailat
72'
Замена
Николай Ковталюк
️️️️➡️️
Andrei Dumiter
72'
Замена
Михай Бордеяну
️️️️➡️️
Enriko Papa
Желтая карточка
Ionuț Larie
62'
53'
Желтая карточка
Răzvan Creț
Замена
Ionuț Cojocaru
️️️️➡️️
R. Tanasa
46'
Замена
Нарек Григорян
️️️️➡️️
Эдуард Радаславеску
46'
ГОЛ! 1:1!
Денис Алибек
46'
45'
+1'
30'
ГОЛ! 0:1!
Sebastian Mailat
Пас отдал
Andrei Miron
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
12
Rafael Munteanu
ВР
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ПЗ
71
R. Tanasa
ЦП
31
Alexandru Ișfan
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Флавиус Стойкан
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
6
Riad Šuta
ЦЗ
4
Andrei Miron
(К)
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
5
Răzvan Creț
ЦЗ
21
L. De Vega Lima
ЦП
67
Enriko Papa
ЦП
11
Zoran Mitrov
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
7
Sebastian Mailat
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
15
Богдан Цыру
ЦЗ
98
David Maftei
ЦЗ
5
Alexandru-Stefan Dutu
ЦЗ
29
Alexandru Goncear
ЦП
77
Diogo Ramalho
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
19
Iustin Doicaru
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
25
Йован Маркович
ЦФ
9
Якуб Войтуш
ЦФ
Ботошани
99
Яннис Анестис
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
8
Aldaír Ferreira
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
25
Николай Ковталюк
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
3-4-3
12
17
22
93
Фуртадо
71
20
Радаславеску
6
31
11
Ганя
8
7
Алибек
4-2-4
1
4
23
Диав
5
6
21
67
7
41
26
Онженда
11
8
29
29
8
20
Радаславеску
30
Григорян
30
Григорян
20
Радаславеску
71
27
27
71
31
10
Янку
10
Янку
31
7
Алибек
25
Маркович
25
Маркович
7
Алибек
67
37
Бордеяну
37
Бордеяну
67
11
12
12
11
26
Онженда
33
33
26
Онженда
7
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
7
41
25
Ковталюк
25
Ковталюк
41
Остались в запасе
Фарул
Ботошани
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
15
Богдан Цыру
ЦЗ
98
David Maftei
ЦЗ
5
Alexandru-Stefan Dutu
ЦЗ
77
Diogo Ramalho
ЦП
19
Iustin Doicaru
ЦФ
9
Якуб Войтуш
ЦФ
Главный тренер
Флавиус Стойкан
99
Яннис Анестис
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
8
Aldaír Ferreira
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
19
Antonio Dumitru
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
15
Богдан Цыру
ЦЗ
98
David Maftei
ЦЗ
5
Alexandru-Stefan Dutu
ЦЗ
77
Diogo Ramalho
ЦП
19
Iustin Doicaru
ЦФ
9
Якуб Войтуш
ЦФ
Остались в запасе
99
Яннис Анестис
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
8
Aldaír Ferreira
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
19
Antonio Dumitru
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Флавиус Стойкан
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Фарул - Ботошани
2
3
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
9
Офсайды
2
0
Количество передач
454
408
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Информация о матче
Главный судья:
George Catalin Roman, Romania
Стадион:
Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi, Constanta
Посещаемость:
2388
Новости команд
Все
Фарул
Ботошани
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
2022.09.13 15:24
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
2022.09.13 13:46
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
2020.10.14 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
2018.01.18 18:51
1
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
2022.09.13 15:24
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
2022.09.13 13:46
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
2020.10.14 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
2018.01.18 18:51
1
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
2017.06.24 17:38
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Фарул
Ботошани
Румыния. Лига I, 1/2 финала
ФКСБ
4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, Финал
3 : 3
23.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
1 : 1
10.05.2026
Петролул
Румыния. Лига I, Финал
3 : 3
23.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Фарул
1 : 1
02.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
0 : 0
26.04.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 1/2 финала
ФКСБ
4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
1 : 1
10.05.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 7 тур
Фарул
1 : 1
02.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
1 : 1
25.04.2026
Оцелул
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: