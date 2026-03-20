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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ФКСБ - УТА Арад
ФКСБ - УТА Арад: обзор матча 20 марта 2026
ФКСБ
20.03.2026, пятница, 20:00
Румыния. Лига I, 2 тур
1 : 0
Завершен
УТА Арад
57'
Д. Микулеску
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - УТА Арад
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Alexandru Benga
Замена
Михай Попеску
️️️️➡️️
Валентин Крецу
90'
+3
Желтая карточка
André Duarte
90'
+2
90'
+4'
Замена
Ристо Радунович
️️️️➡️️
Дариус Олару
86'
Замена
Мамаду Тиам
️️️️➡️️
Даниэл Бирлигеа
85'
77'
Желтая карточка
Luca Mihai
76'
Замена
️️️️➡️️
Sota Mino
Замена
Октавиан Попеску
️️️️➡️️
Давид Микулеску
76'
Желтая карточка
Юри Чизотти
75'
Замена
Баба Альхассан
️️️️➡️️
Флорин Тэнасе
75'
Желтая карточка
Михай Попеску
70'
65'
Замена
Luca Mihai
️️️️➡️️
Alin Roman
61'
Замена
Andrea Padula
️️️️➡️️
Маринос Ционис
61'
Замена
Ричард Одада
️️️️➡️️
Benjamin van Durmen
ГОЛ! 1:0!
Давид Микулеску
Пас отдал
Дариус Олару
57'
46'
Замена
Flavius Iacob
️️️️➡️️
Marius Coman
45'
+1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
13
Matei Popa
ВР
3
André Duarte
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
18
Жоау Паулу
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
27
Дариус Олару
(К)
ЦП
10
Флорин Тэнасе
АП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
УТА Арад
33
Andrei Gorcea
ВР
2
Mark Tutu
ЦЗ
4
Alexandru Benga
(К)
ЦЗ
3
Din Alomerovic
ЦЗ
6
Флоран Пулоло
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
8
Alin Roman
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
9
Marius Coman
ЦФ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
ФКСБ
38
Лукаш Зима
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
42
Баба Альхассан
ОП
37
Октавиан Попеску
ЛВ
98
Дэвид Попа
ПВ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
УТА Арад
96
Árpád Tordai
ВР
13
Flavius Iacob
ЦЗ
28
Marko Stolnik
ЦЗ
16
Ричард Одада
ЦП
17
Luca Mihai
ЦП
20
Denis Taroi
ЦП
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
72
Andrea Padula
ЦФ
98
David Ciubăncan
ЦФ
2-1-4-3
13
3
5
Дава
16
Ликсандру
2
Крецу
31
Чизотти
27
Олару
18
Паулу
9
Бирлигеа
10
Тэнасе
11
Микулеску
3-3-4
33
2
4
3
6
Пулоло
5
8
30
11
9
10
Ционис
27
Олару
33
Радунович
33
Радунович
27
Олару
2
Крецу
17
Попеску
17
Попеску
2
Крецу
10
Тэнасе
42
Альхассан
42
Альхассан
10
Тэнасе
11
Микулеску
37
Попеску
37
Попеску
11
Микулеску
9
Бирлигеа
93
Тиам
93
Тиам
9
Бирлигеа
9
13
13
9
30
16
Одада
16
Одада
30
8
17
17
8
10
Ционис
72
72
10
Ционис
Остались в запасе
ФКСБ
УТА Арад
38
Лукаш Зима
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
98
Дэвид Попа
ПВ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
96
Árpád Tordai
ВР
28
Marko Stolnik
ЦЗ
20
Denis Taroi
ЦП
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
98
David Ciubăncan
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
98
Дэвид Попа
ПВ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Остались в запасе
96
Árpád Tordai
ВР
28
Marko Stolnik
ЦЗ
20
Denis Taroi
ЦП
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
98
David Ciubăncan
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча ФКСБ - УТА Арад
3
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
13
Офсайды
0
1
Количество передач
572
302
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Национальный
Посещаемость:
5211
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