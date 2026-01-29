Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:45
ФКСБ
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 1
Перерыв
Фенербахче
19' И. Юкшек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
42
Баба Альхассан
ОП
16
Михай Ликсандру
ОП
27
Дариус Олару
(К) ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
20
Деннис Политик
ЛФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
94
Талиска
АП
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
ФКСБ
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
6
Andrei Dăncuş
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
31
Юри Чизотти
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Михай Тома
ЛВ
37
Октавиан Попеску
ЛВ
Фенербахче
39
Engin Biterge
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
21
Марко Асенсио
ПВ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
4-2-1-1-2
32
Тарновану
30
Нгезана
33
Радунович
4
Граовац
28
Пантя
42
Альхассан
16
Ликсандру
27
Олару
11
Микулеску
20
Политик
93
Тиам
4-2-2-2
31
Эдерсон
18
Мюлдюр
27
Семеду
4
Сеюнджу
24
Остерволде
7
Фред
5
Юкшек
94
Талиска
9
Актюркоглу
45
Нене
19
Эн-Несири
Остались в запасе
ФКСБ
Фенербахче
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
6
Andrei Dăncuş
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
31
Юри Чизотти
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Михай Тома
ЛВ
37
Октавиан Попеску
ЛВ
Главный тренер
Николае Дикэ
39
Engin Biterge
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
21
Марко Асенсио
ПВ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
6
Andrei Dăncuş
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
31
Юри Чизотти
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Михай Тома
ЛВ
37
Октавиан Попеску
ЛВ
Остались в запасе
39
Engin Biterge
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
21
Марко Асенсио
ПВ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Доменико Тедеско
ФКСБ
Точно не сыграют
Офри Арад
ЦЗ
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
Ionut Cercel
ЦП
André Duarte
ЦЗ
Михай Попеску
ЦЗ
Alexandru Stoian
ЦФ
Флорин Тэнасе
АП
Под вопросом
Влад Кирикеш
ЦЗ
Фенербахче
Точно не сыграют
Арчи Браун
ЛЗ
A. Fall
Маттео Гендузи
ЦП
Мерт Гюнок
ВР
Левент Мерджан
АП
Эмре Мор
ПВ
Антони Мусаба
ПВ
Милан Шкриньяр
ЦЗ
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Под вопросом
Эдсон Альварес
ОП
Джон Дуран
ЦФ
Статистика матча ФКСБ - Фенербахче
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
6
3
Офсайды
1
1
Количество передач
159
307
Сейвы
4
4
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.59
0.9
xGP (предотвращенные голы)
1.15
1.15

Смотреть прямую трансляцию матча ФКСБ против «Фенербахче», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ФКСБ – «Фенербахче»

ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фенербахче ФКСБ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Экс-жена Погребняка пристыдила Аршавина
Вчера, 23:58
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
Вчера, 23:55
71
Турецкий клуб начал переговоры со «Спартаком» по Бонгонда
Вчера, 23:49
«Зенит» улучшил предложение по нападающему «Трабзонспора»
Вчера, 23:23
Титов назвал «искусственный» клуб РПЛ: «Просто придумали и сказали надо»
Вчера, 22:46
3
Кафанов ответил, стал ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ»
Вчера, 22:33
«Зенит» сделал конкретное предложение по бразильскому форварду
Вчера, 21:59
8
Мостовой объяснил, почему не боялся «Реал» и «Барселону»
Вчера, 21:47
3
«Севилья» готова возобновить переговоры с ЦСКА по Саласу, но при одном условии
Вчера, 21:21
2
«Локомотив» отказался от 9-миллионного трансфера
Вчера, 20:44
Все новости
Все новости
Фанаты ПАОКа погибли по пути на матч Лиги Европы
28 января
3
Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы
23 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
ВидеоФанаты «Фейеноорда» подожгли в Румынии «Амстердам»
2025.12.12 19:40
1
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров
2025.12.12 09:27
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену
2025.11.07 10:50
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Чалов отдал ассист в матче Лиги Европы
2025.10.23 23:35
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
Премьер Великобритании отреагировал на недопуск израильских болельщиков на матч ЛЕ
2025.10.17 13:50
11
В Израиле жестко отреагировали на запрет «Астон Виллы»: «Позорное и трусливое решение!»
2025.10.16 23:47
2
Английский клуб запретил болельщикам «Маккаби Тель-Авив» посещать матч ЛЕ
2025.10.16 22:33
8
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
2025.10.03 15:15
5
Соучастник «ноги Акинфеева» забил в Лиге Европы команде Чалова и Оздоева
2025.10.03 00:10
1
ФотоГрандиозный перформанс в честь Юрана на матче Лиги Европы
2025.10.02 22:37
5
«Рома» не реализовала 3 пенальти за 3 минуты
2025.10.02 21:55
2
Определилась неожиданная страна-лидер еврокубкового сезона
2025.09.26 17:51
«Астон Виллу» призвали бойкотировать матч с израильской командой в Лиге Европы
2025.09.25 22:46
11
В Лиге Европы обновили возрастной рекорд
2025.09.25 01:03
1
Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты
2025.09.25 00:00
ФотоСуперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге Европы
2025.09.24 14:27
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Болонья»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:08
Где смотреть матч «Зальцбург» – «Порту»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 