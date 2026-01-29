29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 1
Перерыв
Составы команд
ФКСБ
4-2-1-1-2
32
Тарновану
30
Нгезана
33
Радунович
4
Граовац
28
Пантя
42
Альхассан
16
Ликсандру
27
Олару
11
Микулеску
20
Политик
93
Тиам
4-2-2-2
31
Эдерсон
18
Мюлдюр
27
Семеду
4
Сеюнджу
24
Остерволде
7
Фред
5
Юкшек
94
Талиска
9
Актюркоглу
45
Нене
19
Эн-Несири
Остались в запасе
ФКСБ
Фенербахче
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
6
Andrei Dăncuş
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
31
Юри Чизотти
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Михай Тома
ЛВ
37
Октавиан Попеску
ЛВ
Главный тренер
Николае Дикэ
39
Engin Biterge
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
21
Марко Асенсио
ПВ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
ФКСБ
Точно не сыграют
Офри Арад
ЦЗ
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
Ionut Cercel
ЦП
André Duarte
ЦЗ
Михай Попеску
ЦЗ
Alexandru Stoian
ЦФ
Флорин Тэнасе
АП
Под вопросом
Статистика матча ФКСБ - Фенербахче
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
6
3
Офсайды
1
1
Количество передач
159
307
Сейвы
4
4
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.59
0.9
xGP (предотвращенные голы)
1.15
1.15
Смотреть прямую трансляцию матча ФКСБ против «Фенербахче», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ФКСБ – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»