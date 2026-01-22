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  • «Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

22 января, 21:50
Динамо Загреб
22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
4 : 1
Завершен
ФКСБ
7' М. Бакрар 11' Д. Бельо 11' Д. Бельо 11' Д. Бельо 11' Д. Бельо 71' Д. Бельо 90+3' С. Куленович
42' Д. Бирлигеа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
3
Бруно Года
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
33
Ристо Радунович
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
8
Михай Ликсандру
ОП
42
Баба Альхассан
ОП
31
Юри Чизотти
ЦП
28
Дариус Олару
(К) ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
20
Роберт Мудражия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
30
Фран Топич
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
ФКСБ
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЛВ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
2
Валентин Крецу
ЦП
20
Деннис Политик
ЛФ
7
Денис Алибек
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
2-1-3-1-3
44
Филипович
26
Маккена
36
Домингес
21
Любичич
8
Зайц
27
Мишич
3
Года
11
Ходжа
71
Бакрар
9
Бельо
15
4-2-2-2
32
Тарновану
5
Дава
30
Нгезана
3
Граовац
33
Радунович
8
Ликсандру
42
Альхассан
31
Чизотти
28
Олару
11
Микулеску
11
Бирлигеа
8
Зайц
14
14
8
Зайц
71
Бакрар
30
Топич
30
Топич
71
Бакрар
21
Любичич
10
Стойкович
10
Стойкович
21
Любичич
11
Ходжа
23
23
11
Ходжа
9
Бельо
17
Куленович
17
Куленович
9
Бельо
5
Дава
2
Крецу
2
Крецу
5
Дава
8
Ликсандру
30
Попеску
30
Попеску
8
Ликсандру
11
Микулеску
20
Политик
20
Политик
11
Микулеску
11
Бирлигеа
7
Алибек
7
Алибек
11
Бирлигеа
31
Чизотти
93
Тиам
93
Тиам
31
Чизотти
Остались в запасе
Динамо Загреб
ФКСБ
33
Иван Невистич
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЛВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЛВ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Николае Дикэ
Динамо Загреб
Точно не сыграют
Матео Лисица
ПВ
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
Рауль Торренте
ЦЗ
Исмаэль Беннасер
ЦП
ФКСБ
Точно не сыграют
Ionut Cercel
ЦП
André Duarte
ЦЗ
Михай Попеску
ЦЗ
Alexandru Stoian
ЦФ
Статистика матча Динамо Загреб - ФКСБ
2
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
17
11
Офсайды
1
3
Количество передач
417
466
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.84
0.24
xGP (предотвращенные голы)
-1.99
-1.99

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Загреб против ФКСБ, 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Загреб – ФКСБ

«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ФКСБ Динамо Загреб
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