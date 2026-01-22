22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Загреб
Динамо Загреб
2-1-3-1-3
44
Филипович
26
Маккена
36
Домингес
21
Любичич
8
Зайц
27
Мишич
3
Года
11
Ходжа
71
Бакрар
9
Бельо
15
4-2-2-2
32
Тарновану
5
Дава
30
Нгезана
3
Граовац
33
Радунович
8
Ликсандру
42
Альхассан
31
Чизотти
28
Олару
11
Микулеску
11
Бирлигеа
8
Зайц
14
14
8
Зайц
71
Бакрар
30
Топич
30
Топич
71
Бакрар
21
Любичич
10
Стойкович
10
Стойкович
21
Любичич
11
Ходжа
23
23
11
Ходжа
9
Бельо
17
Куленович
17
Куленович
9
Бельо
5
Дава
2
Крецу
2
Крецу
5
Дава
8
Ликсандру
30
Попеску
30
Попеску
8
Ликсандру
11
Микулеску
20
Политик
20
Политик
11
Микулеску
11
Бирлигеа
7
Алибек
7
Алибек
11
Бирлигеа
31
Чизотти
93
Тиам
93
Тиам
31
Чизотти
Остались в запасе
Динамо Загреб
ФКСБ
33
Иван Невистич
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЛВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
22
Михай Тома
ЛВ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Николае Дикэ
Динамо Загреб
Точно не сыграют
ФКСБ
Точно не сыграют
Статистика матча Динамо Загреб - ФКСБ
2
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
17
11
Офсайды
1
3
Количество передач
417
466
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.84
0.24
xGP (предотвращенные голы)
-1.99
-1.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Загреб против ФКСБ, 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Загреб – ФКСБ
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Источник: «Бомбардир»