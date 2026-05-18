Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - ФКСБ
Херманнштадт - ФКСБ: обзор матча 18 мая 2026
Херманнштадт
18.05.2026, понедельник, 20:30
Румыния. Лига I, 9 тур
2 : 0
Завершен
ФКСБ
38'
Б. Чорбаджийски
70'
С. Бус
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - ФКСБ
Завершен
Замена
Saeed Issah
️️️️➡️️
Aviel Zargari
90'
+1
Замена
L. Stancu
️️️️➡️️
Kevin Ciubotaru
90'
+1
90'
+3'
84'
Замена
Denis Colibasanu
️️️️➡️️
Офри Арад
84'
Замена
️️️️➡️️
Мамаду Тиам
Замена
Marko Gjorgjievski
️️️️➡️️
Сергиу Бус
83'
83'
Замена
️️️️➡️️
Михай Ликсандру
Замена
Christ Afalna
️️️️➡️️
Silviu Balaure
83'
82'
Травма
Михай Ликсандру
74'
Замена
Ionut Cercel
️️️️➡️️
Александру Пантя
Желтая карточка
Aviel Zargari
72'
ГОЛ! 2:0!
Сергиу Бус
Пас отдал
Cristian Neguț
70'
57'
Желтая карточка
Михай Ликсандру
46'
Замена
Михай Тома
️️️️➡️️
Дэвид Попа
Желтая карточка
Kevin Ciubotaru
45'
+2
45'
+1'
40'
Желтая карточка
Мамаду Тиам
ГОЛ! 1:0!
Божидар Чорбаджийски
Пас отдал
Silviu Balaure
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
1
Давид Лазар
ВР
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
2
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
11
Сергиу Бус
ЦФ
9
A. Chitu
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
36
Aviel Zargari
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
3
André Duarte
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
16
Михай Ликсандру
(К)
ОП
42
Баба Альхассан
ОП
37
Октавиан Попеску
ЛВ
98
Дэвид Попа
ПВ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
3
Андреас Каро
ЦЗ
20
Ianis Gindila
ЦП
16
Saeed Issah
ЦП
77
L. Stancu
ЦП
15
Christ Afalna
ЦФ
19
Marko Gjorgjievski
ЦФ
ФКСБ
38
Лукаш Зима
ВР
23
Ionut Cercel
ЦП
22
Михай Тома
ЛВ
14
Denis Colibasanu
ЦФ
20
Luca Ilie
ЦФ
3-2-5
1
Лазар
98
4
2
Чорбаджийски
8
96
11
Бус
36
10
9
66
3-4-2-1
32
Тарновану
3
30
Нгезана
15
Арад
28
Пантя
16
Ликсандру
42
Альхассан
12
Кики
98
Попа
37
Попеску
93
Тиам
36
16
16
36
98
77
77
98
96
15
15
96
11
Бус
19
19
11
Бус
28
Пантя
23
23
28
Пантя
98
Попа
22
Тома
22
Тома
98
Попа
15
Арад
14
14
15
Арад
Остались в запасе
Херманнштадт
ФКСБ
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
3
Андреас Каро
ЦЗ
20
Ianis Gindila
ЦП
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
38
Лукаш Зима
ВР
20
Luca Ilie
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
3
Андреас Каро
ЦЗ
20
Ianis Gindila
ЦП
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
20
Luca Ilie
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Херманнштадт - ФКСБ
2
2
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
14
Офсайды
1
1
Количество передач
402
559
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Информация о матче
Главный судья:
Ionut Coza, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Посещаемость:
6558
Новости команд
Все
Херманнштадт
ФКСБ
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Динамо Загреб» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.9
21 января
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Динамо Загреб» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.9
21 января
Больше новостей
Последние матчи
Все
Херманнштадт
ФКСБ
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал за место в ЛК
Динамо
1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 1/2 финала
ФКСБ
4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал за место в ЛК
Динамо
1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 1/2 финала
ФКСБ
4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
0 : 0
11.05.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 7 тур
Чиксереда Меркуря Чук
1 : 0
01.05.2026
ФКСБ
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: