«Динамо Загреб» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.9

21 января 2026 9:40
Динамо Загреб - ФКСБ
22 янв. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 7 тур
Перейти в онлайн матча
Тотал больше 2.5 голов
22 января на «Максимир Стэдиум» в Загребе состоится матч 7-го тура Лиги Европы, где местное «Динамо Загреб» примет румынский ФКСБ. Команды борются за повышение турнирного положения, и обе демонстрируют атакующую активность в последних матчах. «Динамо Загреб» проиграл три предыдущие встречи в турнире, но дома команда способна навязать борьбу и использует свои атакующие ресурсы. ФКСБ стабильно забивает, что обещает открытую и результативную игру.

«Динамо Загреб»

Хорватский клуб после 6 туров набрал 7 очков и находится на 25 месте Лиги Европы. Лучший бомбардир – Дион Бельо с 11 голами в 24 матчах. В последних 5 играх «Динамо Загреб» забил 11 голов и пропустил 6, средняя результативность – 2,2 гола за матч. Несмотря на череду поражений, команда дома стремится контролировать игру и использовать моменты в атаке.

ФКСБ

Румынский клуб имеет 6 очков после 6 туров, занимает 27 место. Флорин Тэнасе ведeт атакующую линию с 11 голами в 32 матчах. ФКСБ забивает стабильно, пропуская в среднем 1,4 гола за последние 5 игр. Команда показывает неплохую результативность на выезде и способна забивать даже против более сильных соперников.

Факты о командах

«Динамо Загреб»

  • Проигрыш в 3 последних матчах Лиги Европы
  • В среднем: 2,2 забито, 1,2 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Активная игра дома с упором на атаку

ФКСБ

  • Победа или ничья в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1,8 забито, 1,4 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей Лиги Европы
  • Стабильная атакующая игра на выезде

Прогноз на матч «Динамо Загреб» – ФКСБ

Матч обещает быть результативным и конкурентным. «Динамо Загреб» попытается навязать быстрый темп и атаковать через фланги, но оборона команды остаeтся уязвимой. ФКСБ стабильно забивает и готово использовать ошибки соперника. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон, возможны быстрые атаки и контратаки.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.9
  • Победа ФКСБ или ничья (двойной шанс) – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы ФКСБ Динамо Загреб
Рекомендуем
18+
