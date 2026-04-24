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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ФКСБ - Петролул
ФКСБ - Петролул: обзор матча 24 апреля 2026
ФКСБ
24.04.2026, пятница, 20:30
Румыния. Лига I, 6 тур
3 : 1
Завершен
Петролул
16'
Ф. Тэнасе (П)
27'
О. Попеску
56'
Д. Олару
90'
А. Аимбетов
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Петролул
Завершен
90'
ГОЛ! 3:1!
Абат Аимбетов
Пас отдал
Rares Pop
90'
+3'
Замена
Баба Альхассан
️️️️➡️️
Флорин Тэнасе
86'
80'
Замена
Абат Аимбетов
️️️️➡️️
Adrian Chică-Roșă
Замена
Михай Ликсандру
️️️️➡️️
Дариус Олару
78'
Замена
Михай Тома
️️️️➡️️
Октавиан Попеску
66'
Замена
Дэвид Попа
️️️️➡️️
Юри Чизотти
65'
Замена
Alexandru Stoian
️️️️➡️️
Давид Микулеску
65'
62'
Замена
Валентин Джордже
️️️️➡️️
Марко Дулкэ
62'
Замена
Сержу Ханка
️️️️➡️️
G. Grozav
ГОЛ! 3:0!
Дариус Олару
Пас отдал
Давид Микулеску
56'
46'
Желтая карточка
Марко Дулкэ
45'
+3'
33'
Замена
Rafinha
️️️️➡️️
Ricardinho
Гол отменен - офсайд
Джойским Дава
30'
ГОЛ! 2:0!
Октавиан Попеску
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Флорин Тэнасе
16'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
13
Matei Popa
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
27
Дариус Олару
(К)
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
18
Жоау Паулу
ЦП
10
Флорин Тэнасе
АП
37
Октавиан Попеску
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
69
Йохан Рош
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
6
Томми Йюрю
ЦП
9
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
7
G. Grozav
(К)
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
42
Баба Альхассан
ОП
16
Михай Ликсандру
ОП
22
Михай Тома
ЛВ
98
Дэвид Попа
ПВ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Петролул
41
Stefan Krell
ВР
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
64
Bogdan Marian
ЦЗ
22
Cristian Ignat
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
5
Danel Dongmo
ЦП
21
David Ionut
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
28
Rafinha
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
3-4-3
13
5
Дава
17
Попеску
33
Радунович
2
Крецу
31
Чизотти
18
Паулу
27
Олару
37
Попеску
10
Тэнасе
11
Микулеску
3-3-1-3
1
71
Прце
2
24
4
88
Дулкэ
69
Рош
6
Йюрю
55
7
9
10
Тэнасе
42
Альхассан
42
Альхассан
10
Тэнасе
27
Олару
16
Ликсандру
16
Ликсандру
27
Олару
37
Попеску
22
Тома
22
Тома
37
Попеску
31
Чизотти
98
Попа
98
Попа
31
Чизотти
11
Микулеску
90
90
11
Микулеску
7
20
Ханка
20
Ханка
7
88
Дулкэ
11
Джордже
11
Джордже
88
Дулкэ
9
17
Аимбетов
17
Аимбетов
9
24
28
28
24
Остались в запасе
ФКСБ
Петролул
32
Стефан Тарновану
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
41
Stefan Krell
ВР
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
64
Bogdan Marian
ЦЗ
22
Cristian Ignat
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
5
Danel Dongmo
ЦП
21
David Ionut
ЦП
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
32
Стефан Тарновану
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Остались в запасе
41
Stefan Krell
ВР
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
64
Bogdan Marian
ЦЗ
22
Cristian Ignat
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
5
Danel Dongmo
ЦП
21
David Ionut
ЦП
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча ФКСБ - Петролул
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
19
Офсайды
1
2
Количество передач
552
281
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Информация о матче
Главный судья:
George Catalin Gaman, Romania
Стадион:
Национальный
Посещаемость:
6363
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0 : 0
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1 : 1
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