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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Лион - Базель
Лион - Базель: обзор матча 23 октября 2025
Лион
23.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
2 : 0
Завершен
Базель
3'
К. Толиссо
90'
А. Морейра
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Лион - Базель
Завершен
ГОЛ! 2:0!
Афонсу Морейра
Пас отдал
Адам Карабец
90'
Желтая карточка
Мусса Ниахате
89'
84'
Замена
Мориц Брошински
️️️️➡️️
Джердан Шакири
Замена
Афонсу Морейра
️️️️➡️️
Халис Мера
79'
Замена
Павел Шулц
️️️️➡️️
Корентен Толиссо
79'
Замена
Адам Карабец
️️️️➡️️
Малик Фофана
72'
Замена
Рубен Клюйверт
️️️️➡️️
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
72'
72'
Замена
Бени Траоре
️️️️➡️️
Marin Šotiček
61'
Замена
Ибрахим Салах
️️️️➡️️
Филип Отеле
46'
Замена
Кевин Рюгг
️️️️➡️️
Николя Вуйоз
46'
Замена
Коба Куандреди
️️️️➡️️
Метинью
Замена
Тайлер Мортон
️️️️➡️️
Таннер Тессманн
46'
45'
+3
Желтая карточка
Николя Вуйоз
ГОЛ! 1:0!
Корентен Толиссо
Пас отдал
Матис Де Карвалью
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К)
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Малик Фофана
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
26
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
19
Marin Šotiček
ЦП
5
Метинью
ЦП
22
Лео Леруа
ЦП
10
Джердан Шакири
(К)
ПВ
27
Филип Отеле
ЦФ
23
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
Лион
62
Yvann Konan
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
7
Адам Карабец
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
15
Павел Шулц
АП
17
Афонсу Морейра
ЛВ
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
14
Enzo Molebe
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
29
Moussa Cissé
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
8
Коба Куандреди
ЦП
14
Andrej Bacanin
ЦП
39
Жуниор Зе
ЛВ
14
Джереми Агбонифо
ЛВ
21
Ибрахим Салах
ЛВ
25
Tim Spycher
ЦФ
17
Мориц Брошински
ЦФ
11
Бени Траоре
ЦФ
2-5-2-1
1
Грейф
16
Абнер
19
Ниахате
6
Тессманн
39
Де Карвалью
44
Мера
8
Толиссо
98
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
11
Фофана
10
Сатриано
3-4-1-2
1
Хитц
3
Вуйоз
24
Данильюк
26
Баришич
19
5
22
Леруа
31
Шмид
10
Шакири
23
Айети
27
Отеле
98
Мэйтленд-Найлс
21
Клюйверт
21
Клюйверт
98
Мэйтленд-Найлс
11
Фофана
7
Карабец
7
Карабец
11
Фофана
6
Тессманн
23
Мортон
23
Мортон
6
Тессманн
8
Толиссо
15
Шулц
15
Шулц
8
Толиссо
44
Мера
17
Морейра
17
Морейра
44
Мера
3
Вуйоз
27
Рюгг
27
Рюгг
3
Вуйоз
5
8
Куандреди
8
Куандреди
5
27
Отеле
21
Салах
21
Салах
27
Отеле
10
Шакири
17
Брошински
17
Брошински
10
Шакири
19
11
Траоре
11
Траоре
19
Остались в запасе
Лион
Базель
62
Yvann Konan
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
14
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
13
Мирко Сальви
ВР
29
Moussa Cissé
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
14
Andrej Bacanin
ЦП
39
Жуниор Зе
ЛВ
14
Джереми Агбонифо
ЛВ
25
Tim Spycher
ЦФ
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
Остались в запасе
62
Yvann Konan
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
14
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
29
Moussa Cissé
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
14
Andrej Bacanin
ЦП
39
Жуниор Зе
ЛВ
14
Джереми Агбонифо
ЛВ
25
Tim Spycher
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
Статистика матча Лион - Базель
1
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
12
Офсайды
3
0
Количество передач
573
363
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.1
1.14
Информация о матче
Главный судья:
Манфредас Лукьянчукас
Стадион:
Групама Стэдиум
Посещаемость:
35586
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