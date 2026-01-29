29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 1
Идет второй тайм 46‘
Составы команд
Базель
3-2-2-3
1
Хитц
32
Аджетей
24
Данильюк
27
Рюгг
31
Шмид
8
Куандреди
28
Какури
10
Шакири
11
Траоре
23
Айети
7
4-4-2
44
21
Емелка
5
40
Дуэ
14
Доски
20
18
Ладра
6
Черв
19
Суаре
99
Мемич
32
Валента
Остались в запасе
Базель
Виктория
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
14
Andrej Bacanin
ЦП
19
Marin Šotiček
ЦП
22
Лео Леруа
ЦП
9
Джереми Агбонифо
ЛВ
21
Ибрахим Салах
ЛВ
40
Agon Rexhaj
ЦФ
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
34
Petr Kubín
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
85
Адриан Зеликович
ОП
12
Daniel Suchy
ЦП
9
Денис Висински
АП
33
Adam Novak
ЦФ
7
Christophe Kabongo
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Базель
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Базель - Виктория
2
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
7
Количество передач
133
232
Сейвы
3
1
Точность передач %
70
80
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.17
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Базель» против «Виктории», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Базель» – «Виктория»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»