Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Базель» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Базель» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:49
Базель
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 1
Идет второй тайм 46‘
Виктория
39' J. Panos
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
32
Йонас Аджетей
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
8
Коба Куандреди
ЦП
28
Дион Какури
АП
10
Джердан Шакири
(К) ПВ
7
Philip Otele
ЦФ
23
Албиан Айети
ЦФ
11
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
Виктория
44
Florian Wiegele
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
19
Шейк Суаре
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
6
Лукас Черв
(К) ЦП
32
Матей Валента
АП
99
Амар Мемич
ПВ
Главный тренер
Мартин Хыски
Базель
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
14
Andrej Bacanin
ЦП
19
Marin Šotiček
ЦП
22
Лео Леруа
ЦП
9
Джереми Агбонифо
ЛВ
21
Ибрахим Салах
ЛВ
40
Agon Rexhaj
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
34
Petr Kubín
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
85
Адриан Зеликович
ОП
12
Daniel Suchy
ЦП
9
Денис Висински
АП
33
Adam Novak
ЦФ
7
Christophe Kabongo
ЦФ
3-2-2-3
1
Хитц
32
Аджетей
24
Данильюк
27
Рюгг
31
Шмид
8
Куандреди
28
Какури
10
Шакири
11
Траоре
23
Айети
7
4-4-2
44
21
Емелка
5
40
Дуэ
14
Доски
20
18
Ладра
6
Черв
19
Суаре
99
Мемич
32
Валента
Остались в запасе
Базель
Виктория
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
14
Andrej Bacanin
ЦП
19
Marin Šotiček
ЦП
22
Лео Леруа
ЦП
9
Джереми Агбонифо
ЛВ
21
Ибрахим Салах
ЛВ
40
Agon Rexhaj
ЦФ
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
34
Petr Kubín
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
85
Адриан Зеликович
ОП
12
Daniel Suchy
ЦП
9
Денис Висински
АП
33
Adam Novak
ЦФ
7
Christophe Kabongo
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Остались в запасе
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
14
Andrej Bacanin
ЦП
19
Marin Šotiček
ЦП
22
Лео Леруа
ЦП
9
Джереми Агбонифо
ЛВ
21
Ибрахим Салах
ЛВ
40
Agon Rexhaj
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
34
Petr Kubín
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
85
Адриан Зеликович
ОП
12
Daniel Suchy
ЦП
9
Денис Висински
АП
33
Adam Novak
ЦФ
7
Christophe Kabongo
ЦФ
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
Главный тренер
Мартин Хыски
Базель
Точно не сыграют
Мориц Брошински
ЦФ
Метинью
ЦП
Под вопросом
Kaio Eduardo
ЦФ
Кеиго Цунемото
ПЗ
Виктория
Точно не сыграют
Лукаш Гейда
ЦЗ
Патрик Грошовски
ЦП
Адам Кадлец
ЦЗ
Ян Копиц
ЦП
Dávid Krčík
ЦФ
Ян Палушка
ЦЗ
Tom Sloncik
ЦП
Alexandr Sojka
ЦП
Dominik Tapaj
ВР
Даниэль Васулин
ЦФ
Матей Выдра
ЦФ
Принс Квабена Аду
ЦФ
Статистика матча Базель - Виктория
2
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
7
Количество передач
133
232
Сейвы
3
1
Точность передач %
70
80
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.17
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Базель» против «Виктории», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Базель» – «Виктория»

«Базель» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Виктория Базель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Экс-жена Погребняка пристыдила Аршавина
Вчера, 23:58
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
Вчера, 23:55
71
Турецкий клуб начал переговоры со «Спартаком» по Бонгонда
Вчера, 23:49
«Зенит» улучшил предложение по нападающему «Трабзонспора»
Вчера, 23:23
Титов назвал «искусственный» клуб РПЛ: «Просто придумали и сказали надо»
Вчера, 22:46
3
Кафанов ответил, стал ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ»
Вчера, 22:33
«Зенит» сделал конкретное предложение по бразильскому форварду
Вчера, 21:59
8
Мостовой объяснил, почему не боялся «Реал» и «Барселону»
Вчера, 21:47
3
«Севилья» готова возобновить переговоры с ЦСКА по Саласу, но при одном условии
Вчера, 21:21
2
«Локомотив» отказался от 9-миллионного трансфера
Вчера, 20:44
Все новости
Все новости
Фанаты ПАОКа погибли по пути на матч Лиги Европы
28 января
3
Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы
23 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
ВидеоФанаты «Фейеноорда» подожгли в Румынии «Амстердам»
2025.12.12 19:40
1
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров
2025.12.12 09:27
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену
2025.11.07 10:50
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Чалов отдал ассист в матче Лиги Европы
2025.10.23 23:35
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
Премьер Великобритании отреагировал на недопуск израильских болельщиков на матч ЛЕ
2025.10.17 13:50
11
В Израиле жестко отреагировали на запрет «Астон Виллы»: «Позорное и трусливое решение!»
2025.10.16 23:47
2
Английский клуб запретил болельщикам «Маккаби Тель-Авив» посещать матч ЛЕ
2025.10.16 22:33
8
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
2025.10.03 15:15
5
Соучастник «ноги Акинфеева» забил в Лиге Европы команде Чалова и Оздоева
2025.10.03 00:10
1
ФотоГрандиозный перформанс в честь Юрана на матче Лиги Европы
2025.10.02 22:37
5
«Рома» не реализовала 3 пенальти за 3 минуты
2025.10.02 21:55
2
Определилась неожиданная страна-лидер еврокубкового сезона
2025.09.26 17:51
«Астон Виллу» призвали бойкотировать матч с израильской командой в Лиге Европы
2025.09.25 22:46
11
В Лиге Европы обновили возрастной рекорд
2025.09.25 01:03
1
Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты
2025.09.25 00:00
ФотоСуперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге Европы
2025.09.24 14:27
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Болонья»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:08
Где смотреть матч «Зальцбург» – «Порту»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 