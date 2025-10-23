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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Сельта - Ницца
Сельта - Ницца: обзор матча 23 октября 2025
Сельта
23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
2'
Я. Аспас
75'
К. Пепра Оппонг (АГ)
16'
М. Чо
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Ницца
Завершен
81'
Замена
Bernard Nguene
️️️️➡️️
Кевин Оморуйи
81'
Замена
Жереми Бога
️️️️➡️️
Том Луше
Желтая карточка
Ману Фернандес
80'
Замена
Франко Серви
️️️️➡️️
Брайан Сарагоса
78'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Кожо Пепра Оппонг
75'
Замена
Оскар Мингеса
️️️️➡️️
Серхио Каррейра
71'
Замена
Уго Сотело
️️️️➡️️
Фран Бельтран
71'
70'
Замена
Шарль Ванхутте
️️️️➡️️
Морган Сансон
70'
Замена
Тиагу Гувейя
️️️️➡️️
Али Абди
Замена
Хави Руэда
️️️️➡️️
Пабло Дуран
66'
65'
Желтая карточка
Мельвен Бар
47'
Желтая карточка
Антуан Менди
Замена
Борха Иглесиас
️️️️➡️️
Уго Альварес
46'
46'
Замена
Антуан Менди
️️️️➡️️
Мохамед-Али Чо
38'
Вторая желтая
Жонатан Клосс
29'
Желтая карточка
Жонатан Клосс
16'
ГОЛ! 1:1!
Мохамед-Али Чо
Пас отдал
Салис Абдул Самед
ГОЛ! 1:0!
Яго Аспас
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
2
Карл Старфельт
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
16
Мигель Роман
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
18
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
28
Джума Ба
ЦЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
(К)
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
20
Том Луше
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
22
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
11
Франко Серви
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
47
Тиагу Гувейя
ПВ
21
Исак Янссон
ПВ
26
Bernard Nguene
ЦФ
4-3-1-2
13
Раду
20
Алонсо
5
Каррейра
2
Старфельт
12
Фернандес
8
Бельтран
16
Роман
23
Альварес
97
Сарагоса
18
Дуран
10
Аспас
3-3-2-2
80
Диуф
26
Бар
28
Ба
37
Пепра Оппонг
92
Клосс
99
Самед
2
Абди
20
Луше
8
Сансон
90
Оморуйи
25
Чо
18
Дуран
17
Руэда
17
Руэда
18
Дуран
5
Каррейра
3
Мингеса
3
Мингеса
5
Каррейра
8
Бельтран
22
Сотело
22
Сотело
8
Бельтран
97
Сарагоса
11
Серви
11
Серви
97
Сарагоса
23
Альварес
7
Иглесиас
7
Иглесиас
23
Альварес
25
Чо
33
Менди
33
Менди
25
Чо
8
Сансон
24
Ванхутте
24
Ванхутте
8
Сансон
20
Луше
13
Бога
13
Бога
20
Луше
2
Абди
47
Гувейя
47
Гувейя
2
Абди
90
Оморуйи
26
26
90
Оморуйи
Остались в запасе
Сельта
Ницца
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
31
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
21
Исак Янссон
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
21
Исак Янссон
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Сельта - Ницца
1
1
3
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
20
7
Офсайды
3
0
Количество передач
606
322
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.34
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Балаидос
Посещаемость:
20631
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1 : 0
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3 : 1
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Ницца
0 : 0
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1 : 0
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