29 мая в ответном матче переходных игр за право выступать в Лиге 1 встретятся «Ницца» (представитель Лиги 1) и «Сент-Этьен» (представитель Лиги 2). Первый матч в Сент-Этьене завершился безголевой ничьей (0:0). Теперь всe решится в Ницце. «Ницца» не выигрывает 6 матчей подряд, но имеет феноменальную статистику в очных встречах – 6 матчей без поражений против «Сент-Этьена». Гости не пропускают в 3 последних матчах.

«Ницца»

Ниццкий коллектив подходит к ответной встрече в ужасной форме – шесть матчей без побед. Атака катастрофически не работает: всего 3 гола за последние 5 игр (0.60 в среднем). Оборона ещe держится – 1.20 пропущенных, но этого недостаточно. В первом матче «Ницца» не смогла забить «Сент-Этьену» на его поле.

Зато есть исторический козырь: «Ницца» не проигрывает «Сент-Этьену» в 6 последних очных матчах подряд. Более того, в этих встречах «Ницца» регулярно забивает – в 5 из 7 последних. Дома, при своих болельщиках, команда должна использовать это психологическое преимущество. В прошлом сезоне «Ницца» разгромила «Сент-Этьен» 8:0 – этот кошмар соперник наверняка помнит.

«Сент-Этьен»

«Зелeные» провели отличный первый матч – устояли в обороне и не пропустили. Команда не пропускает в 3 последних матчах (включая победу над «Родезом» по пенальти и ничью с «Ниццей»). Оборона действует надeжно – 1.00 пропущенный в среднем за последние 5 игр. Атака работает средне – 1.20 гола за игру.

Проблема – история личных встреч. 6 матчей без побед над «Ниццей» – это психологический барьер. В гостях у «Сент-Этьена» тоже всe печально: в последних выездных матчах они часто проигрывают. Однако текущая форма гостей лучше – они не проигрывают уже 3 матча (по игре в основное время).

Факты о командах:

«Ницца»

Представитель Лиги 1, борется за выживание

Шесть матчей без побед – кризис

Не проигрывает в 6 последних очных матчах против «Сент-Этьена»

Забивает в 5 из 7 последних очных встречах

В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Сент-Этьен»

Представитель Лиги 2, борется за повышение

Не пропускает в 3 последних матчах

Шесть матчей без побед над «Ниццей» – плохая статистика

В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

«Ницца» не проигрывает в 6 последних матчах против «Сент-Этьена»

«Ницца» забивает в 5 из 7 последних очных встречах

Первый матч – 0:0

Прогноз на матч Ницца – Сент-Этьен

Всe решится в одном матче. «Ницца» дома, при своих болельщиках, имеет феноменальную статистику против «Сент-Этьена» – 6 матчей без поражений. Даже при своей ужасной форме (6 матчей без побед) они умеют играть с этим соперником. «Сент-Этьен» не пропускает 3 матча подряд, но их атака не настолько сильна, чтобы выезжать и забивать в Ницце.

Скорее всего, «Ницца» не проиграет в основное время. Голов будет мало – первый матч показал, что команды не рисковали. Вторая встреча вряд ли будет феерией.

Рекомендованные ставки: