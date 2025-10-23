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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Маккаби - Мидтьюлланд
Маккаби - Мидтьюлланд: обзор матча 23 октября 2025
Маккаби
23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
0 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
44'
Франкулину
71'
Ф. Биллинг
84'
Франкулину
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Маккаби - Мидтьюлланд
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
Хан-Бом Ли
Замена
Ilay Ben Simon
️️️️➡️️
Ошер Давида
87'
Замена
Идо Шахар
️️️️➡️️
Дор Перец
87'
85'
Замена
Хан-Бом Ли
️️️️➡️️
Филип Биллинг
84'
ГОЛ! 0:3!
Франкулину
Пас отдал
Арал Симсир
75'
Желтая карточка
Микель Гогорза
72'
Замена
Микель Гогорза
️️️️➡️️
Дарио Осорио
71'
ГОЛ! 0:2!
Филип Биллинг
Пас отдал
Мартин Эрлич
68'
Желтая карточка
Филип Биллинг
Замена
Хелио Варела
️️️️➡️️
Elad Madmon
68'
Замена
Бен Ледерман
️️️️➡️️
Itamar Noy
68'
64'
Замена
Кевин Мбабу
️️️️➡️️
Вальдемар Андреасен
Замена
Saied Abu Farchi
️️️️➡️️
Kervin Andrade
62'
46'
Замена
Арал Симсир
️️️️➡️️
Ге-Сон Чо
46'
Замена
Pedro Bravo
️️️️➡️️
Денил Кастильо
44'
ГОЛ! 0:1!
Франкулину
Пас отдал
Виктор Бак Йенсен
41'
Желтая карточка
Денил Кастильо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
13
Раз Шломо
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
42
Дор Перец
(К)
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
10
Kervin Andrade
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
11
Дарио Осорио
ПВ
7
Франкулину
ЦФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
4
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
23
Бен Ледерман
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
Мидтьюлланд
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
25
Friday Etim
ЦФ
4-3-1-2
90
Мишпати
3
Ревиво
13
Шломо
5
Камара
6
Асанте
28
Сиссоко
30
42
Перец
77
Давида
19
10
4-1-1-2-2
16
Олафссон
4
Диао
22
Серенсен
25
Эрлич
55
Бак Йенсен
21
Кастильо
8
Биллинг
11
Осорио
20
Андреасен
10
Чо
7
Франкулину
30
23
Ледерман
23
Ледерман
30
42
Перец
36
Шахар
36
Шахар
42
Перец
19
29
Варела
29
Варела
19
10
34
34
10
77
Давида
60
60
77
Давида
8
Биллинг
3
Ли
3
Ли
8
Биллинг
20
Андреасен
43
Мбабу
43
Мбабу
20
Андреасен
21
Кастильо
19
19
21
Кастильо
10
Чо
58
Симсир
58
Симсир
10
Чо
11
Осорио
41
Гогорза
41
Гогорза
11
Осорио
Остались в запасе
Маккаби
Мидтьюлланд
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
4
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
15
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
25
Friday Etim
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
4
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
15
Йонас Маледе
ЦФ
Остались в запасе
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
25
Friday Etim
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Маккаби - Мидтьюлланд
4
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
14
Офсайды
1
2
Количество передач
356
459
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.63
1.98
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Gradski Stadion, Backa Topola
Посещаемость:
487
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3 : 3
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Орхус
0 : 0
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1 : 2
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0 : 3
29.01.2026
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Лига Европы, 7 тур
Фрайбург
1 : 0
22.01.2026
Маккаби
Лига Европы, 6 тур
Штутгарт
4 : 1
11.12.2025
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Маккаби
0 : 6
27.11.2025
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2 : 0
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2 : 3
17.05.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 31 тур
Нордшелланд
0 : 0
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3 : 3
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