Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Маккаби - Лион
Маккаби - Лион: обзор матча 27 ноября 2025
Маккаби
27.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
0 : 6
Завершен
Лион
4'
Абнер
25'
К. Толиссо
35'
М. Ниахате (П)
51'
К. Толиссо
53'
К. Толиссо
62'
А. Карабец
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Маккаби - Лион
Завершен
Вторая желтая
Сагив Йехезкель
(подножка)
90'
+1
90'
+1'
86'
Желтая карточка
Алехандро Гомес Родригес
(фол)
79'
Желтая карточка
Téo Barisic
(подножка)
77'
Замена
Алехандро Гомес Родригес
️️️️➡️️
Мартин Сатриано
Замена
Kervin Andrade
️️️️➡️️
Дор Перец
74'
Желтая карточка
Itamar Noy
(подножка)
69'
69'
Замена
Tiago Gonçalves
️️️️➡️️
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
69'
Замена
Téo Barisic
️️️️➡️️
Абнер
62'
ГОЛ! 0:6!
Адам Карабец
Пас отдал
Халис Мера
57'
Замена
Адам Карабец
️️️️➡️️
Павел Шулц
57'
Замена
Халис Мера
️️️️➡️️
Корентен Толиссо
Замена
Йон Николаеску
️️️️➡️️
Ошер Давида
57'
Замена
Noam Ben Harush
️️️️➡️️
Рой Ревиво
57'
53'
ГОЛ! 0:5!
Корентен Толиссо
Пас отдал
Павел Шулц
51'
ГОЛ! 0:4!
Корентен Толиссо
Пас отдал
Павел Шулц
Замена
Itamar Noy
️️️️➡️️
Бен Ледерман
46'
45'
+3'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Мусса Ниахате
Желтая карточка
Сагив Йехезкель
34'
Желтая карточка
Тайриз Асанте
31'
Замена
Сагив Йехезкель
️️️️➡️️
Хелио Варела
29'
Травма
Хелио Варела
29'
Желтая карточка
Ошер Давида
(задержка)
27'
25'
ГОЛ! 0:2!
Корентен Толиссо
Пас отдал
Абнер
4'
ГОЛ! 0:1!
Абнер
Пас отдал
Корентен Толиссо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
4
Heitor
ЦЗ
13
Раз Шломо
ЦЗ
23
Бен Ледерман
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
42
Дор Перец
(К)
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
77
Ошер Давида
ПВ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К)
ЦП
15
Павел Шулц
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
30
Itamar Noy
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
Лион
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
44
Халис Мера
ЦП
7
Адам Карабец
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
17
Афонсу Морейра
ЛВ
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
14
Enzo Molebe
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
4-3-2-1
90
Мишпати
3
Ревиво
4
13
Шломо
6
Асанте
23
Ледерман
36
Шахар
42
Перец
29
Варела
77
Давида
34
3-5-1-1
40
Дескамп
3
Тальяфико
19
Ниахате
16
Абнер
98
Мэйтленд-Найлс
39
Де Карвалью
23
Мортон
8
Толиссо
6
Тессманн
15
Шулц
10
Сатриано
3
Ревиво
21
21
3
Ревиво
23
Ледерман
30
30
23
Ледерман
29
Варела
11
Йехезкель
11
Йехезкель
29
Варела
77
Давида
98
Николаеску
98
Николаеску
77
Давида
42
Перец
10
10
42
Перец
16
Абнер
28
28
16
Абнер
8
Толиссо
44
Мера
44
Мера
8
Толиссо
15
Шулц
7
Карабец
7
Карабец
15
Шулц
98
Мэйтленд-Найлс
46
46
98
Мэйтленд-Найлс
10
Сатриано
11
Гомес Родригес
11
Гомес Родригес
10
Сатриано
Остались в запасе
Маккаби
Лион
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
19
Elad Madmon
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
17
Афонсу Морейра
ЛВ
14
Enzo Molebe
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
19
Elad Madmon
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
17
Афонсу Морейра
ЛВ
14
Enzo Molebe
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Маккаби - Лион
4
1
2
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
3
Нарушения
12
12
Офсайды
0
2
Количество передач
319
634
Сейвы
2
0
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.46
4.17
Информация о матче
Главный судья:
Кристо Тохвер
(Таллинн)
Стадион:
Gradski Stadion, Backa Topola
Посещаемость:
320
Новости команд
Все
Маккаби
Лион
ЦСКА пытается перехватить трансферную цель «Зенита»
4 июня
6
«Лион» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Лион» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.58
16 мая
«Тулуза» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Мбаппе сообщил, кто «сливал» Хаби Алонсо из «Реала»
9 мая
6
ЦСКА заинтересовался защитником из чемпионата Израиля
3 февраля
«Маккаби» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Фрайбург» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Фрайбург» – «Маккаби»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.52
21 января
ЦСКА пытается перехватить трансферную цель «Зенита»
4 июня
6
«Лион» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Лион» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.58
16 мая
«Тулуза» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Мбаппе сообщил, кто «сливал» Хаби Алонсо из «Реала»
9 мая
6
Больше новостей
Последние матчи
Все
Маккаби
Лион
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
0 : 4
17.05.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
2 : 1
10.05.2026
Лион
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
4 : 2
03.05.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
3 : 2
25.04.2026
Осер
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
1 : 2
19.04.2026
Лион
Лига Европы, 8 тур
Маккаби
0 : 3
29.01.2026
Болонья
Лига Европы, 7 тур
Фрайбург
1 : 0
22.01.2026
Маккаби
Лига Европы, 6 тур
Штутгарт
4 : 1
11.12.2025
Маккаби
Лига Европы, 5 тур
Маккаби
0 : 6
27.11.2025
Лион
Лига Европы, 4 тур
Астон Вилла
2 : 0
06.11.2025
Маккаби
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
0 : 4
17.05.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
2 : 1
10.05.2026
Лион
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
4 : 2
03.05.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
3 : 2
25.04.2026
Осер
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
1 : 2
19.04.2026
Лион
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: