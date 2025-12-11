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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Штутгарт - Маккаби
Штутгарт - Маккаби: обзор матча 11 декабря 2025
Штутгарт
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
4 : 1
Завершен
Маккаби
24'
Л. Ассиньон
37'
Т. Томаш
50'
М. Миттельштадт (П)
90+4'
Й. Вагноман
52'
Р. Ревиво
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Маккаби
Завершен
ГОЛ! 4:1!
Йоша Вагноман
Пас отдал
Бадредин Буанани
90'
+4
90'
+2
Замена
Ilay Ben Simon
️️️️➡️️
Хелио Варела
90'
+4'
Замена
Йоша Вагноман
️️️️➡️️
Лоранс Ассиньон
89'
82'
Желтая карточка
Itai Ben Hamo
(грубость)
81'
Замена
Elad Madmon
️️️️➡️️
Saied Abu Farchi
Замена
Бадредин Буанани
️️️️➡️️
Лазар Йованович
74'
71'
Замена
Тайриз Асанте
️️️️➡️️
Мохамед Камара
Желтая карточка
Билал Эль-Ханнус
65'
Замена
Билал Эль-Ханнус
️️️️➡️️
Тиагу Томаш
63'
Замена
Чема Андрес
️️️️➡️️
Ангело Стиллер
62'
Замена
Джейми Левелинг
️️️️➡️️
Дениз Ундав
62'
54'
Желтая карточка
Мохамед Камара
(фол)
52'
ГОЛ! 3:1!
Рой Ревиво
Пас отдал
Itai Ben Hamo
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Максимилиан Миттельштадт
50'
46'
Замена
Дор Перец
️️️️➡️️
Kervin Andrade
46'
Замена
Ошер Давида
️️️️➡️️
Itamar Noy
45'
+2'
ГОЛ! 2:0!
Тиагу Томаш
Пас отдал
Дениз Ундав
37'
Желтая карточка
Лазар Йованович
(грубость)
30'
ГОЛ! 1:0!
Лоранс Ассиньон
Пас отдал
Максимилиан Миттельштадт
24'
Показать весь матч
Live: Штутгарт - Маккаби
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 4:1.
90+5'
2-й тайм окончен. Счет 4:1.
90+4'
Гол! 4:1! Забил Йоша Вагноман (VfB Stuttgart).
90+3'
Heitor отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст VfB Stuttgart.
90+3'
Удар заблокирован. Бил Бадредин Буанани (VfB Stuttgart). Ассистент - chris fuhrich..
90+2'
Замена у команды Маккаби. helio varela ушел, elai ben simon вышел.
90'
Сколько минут добавил судья? 4
90'
Момент не реализован! Elad Madmon (Маккаби). Длинный пас отдал Тайрис Асанте.
90'
Правила нарушил Финн Ельч (VfB Stuttgart).
90'
Дор Перец (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Замена у команды VfB Stuttgart. Лоранс Ассиньон ушел, Йоша Вагноман вышел.
89'
Noam Ben Harush (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Правила нарушил Финн Ельч (VfB Stuttgart).
89'
Удар заблокирован. Бил chema andres (VfB Stuttgart).
88'
Джейми Левелинг (VfB Stuttgart) заработал штрафной на правом фланге.
88'
Правила нарушил Heitor (Маккаби).
86'
Рой Ревиво (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
86'
Правила нарушил Бадредин Буанани (VfB Stuttgart).
86'
Правила нарушил Рамон Хендрикс (VfB Stuttgart).
86'
Elad Madmon (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Рой Ревиво (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Правила нарушил Лоранс Ассиньон (VfB Stuttgart).
83'
Пауза окончена. Матч продолжается.
82'
itay ben hamo (Маккаби) получил желтую карточку.
82'
Пауза в матче. Травму получил Финн Ельч (VfB Stuttgart)
81'
Замена у команды Маккаби. sayed abu farhi ушел, Elad Madmon вышел.
78'
helio varela (Маккаби) заработал штрафной на левом фланге.
78'
Правила нарушил chema andres (VfB Stuttgart).
77'
Рой Ревиво (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Правила нарушил Бадредин Буанани (VfB Stuttgart).
77'
itay ben hamo отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст VfB Stuttgart.
76'
Правила нарушил Noam Ben Harush (Маккаби).
76'
Атакан Каразор (VfB Stuttgart) заработал штрафной в атаке.
74'
Замена у команды VfB Stuttgart. lazar jovanovic ушел, Бадредин Буанани вышел.
74'
Ошер Давида (Маккаби) сыграл рукой.
72'
alexander nubel отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Маккаби.
72'
Рой Ревиво (Маккаби) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал alexander nubel (VfB Stuttgart). Пас отдал Идо Шахар.
71'
Замена у команды Маккаби. mohamed ali camara ушел, Тайрис Асанте вышел.
71'
mohamed ali camara (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
71'
Правила нарушил chema andres (VfB Stuttgart).
70'
sayed abu farhi отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст VfB Stuttgart.
68'
Момент не реализован! chris fuhrich (VfB Stuttgart). Пас после быстрого прохода сделал Джейми Левелинг.
67'
Удар заблокирован. Бил Билал Эль-Ханнус (VfB Stuttgart). Ассистент - chris fuhrich..
67'
maximilian mittelstadt (VfB Stuttgart) заработал штрафной на левом фланге.
67'
Правила нарушил Ошер Давида (Маккаби).
65'
Билал Эль-Ханнус (VfB Stuttgart) получил желтую карточку за фол.
65'
helio varela (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
65'
Правила нарушил Билал Эль-Ханнус (VfB Stuttgart).
62'
Замена у команды VfB Stuttgart. Ангело Стиллер ушел, chema andres вышел.
62'
Замена у команды VfB Stuttgart. Дениз Ундав ушел, Джейми Левелинг вышел.
62'
Замена у команды VfB Stuttgart. tiago tomas ушел, Билал Эль-Ханнус вышел.
59'
Момент не реализован! Дор Перец (Маккаби). Пас отдал Ошер Давида.
58'
Удар заблокирован. Бил lazar jovanovic (VfB Stuttgart). Длинный пас делал chris fuhrich..
58'
lazar jovanovic (VfB Stuttgart) заработал штрафной в атаке.
58'
Правила нарушил Идо Шахар (Маккаби).
56'
Удар заблокирован. Бил Дениз Ундав (VfB Stuttgart).
56'
Удар заблокирован. Бил lazar jovanovic (VfB Stuttgart).
54'
mohamed ali camara (Маккаби) получил желтую карточку за фол.
54'
tiago tomas (VfB Stuttgart) заработал штрафной в атаке.
54'
Правила нарушил mohamed ali camara (Маккаби).
54'
Идо Шахар (Маккаби) заработал штрафной в атаке.
54'
Правила нарушил Дениз Ундав (VfB Stuttgart).
52'
Гол! 3:1! Забил Рой Ревиво (Маккаби). Ассистент - itay ben hamo.
51'
Правила нарушил Финн Ельч (VfB Stuttgart).
51'
Дор Перец (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
50'
Гол! 0:0! . maximilian mittelstadt (VfB Stuttgart) забил с пенальти.
47'
Heitor (Маккаби) сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти!
46'
Рой Ревиво (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
46'
Правила нарушил lazar jovanovic (VfB Stuttgart).
46'
Heitor (Маккаби) заработал штрафной на левом фланге.
46'
Правила нарушил Дениз Ундав (VfB Stuttgart).
45'
Замена у команды Маккаби. Itamar Noy ушел, Ошер Давида вышел.
45'
Замена у команды Маккаби. Kervin Andrade ушел, Дор Перец вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 2:0.
45+2'
Момент не реализован! sayed abu farhi (Маккаби). Пас после быстрого прохода сделал helio varela.
45'
Сколько минут добавил судья? 2
45'
Дениз Ундав (VfB Stuttgart) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал roi mishpati (Маккаби). Пас отдал Ангело Стиллер.
44'
Пауза окончена. Матч продолжается.
43'
Пауза в матче. Травму получил tiago tomas (VfB Stuttgart)
42'
Финн Ельч отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Маккаби.
42'
Удар заблокирован. Бил sayed abu farhi (Маккаби). Ассистент - Kervin Andrade ..
42'
tiago tomas (VfB Stuttgart) заработал штрафной в атаке.
42'
Правила нарушил Itamar Noy (Маккаби).
41'
Heitor (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Правила нарушил Лоранс Ассиньон (VfB Stuttgart).
40'
Правила нарушил sayed abu farhi (Маккаби).
40'
Атакан Каразор (VfB Stuttgart) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Рой Ревиво (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Правила нарушил Лоранс Ассиньон (VfB Stuttgart).
39'
Правила нарушил Идо Шахар (Маккаби).
39'
Дениз Ундав (VfB Stuttgart) заработал штрафной в атаке.
37'
Гол! 2:0! Забил tiago tomas (VfB Stuttgart). Ассистент - Дениз Ундав.
36'
tiago tomas (VfB Stuttgart) заработал штрафной в атаке.
36'
Правила нарушил Идо Шахар (Маккаби).
34'
roi mishpati отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст VfB Stuttgart.
34'
Дениз Ундав (VfB Stuttgart) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал roi mishpati (Маккаби). Пас отдал chris fuhrich.
32'
helio varela (Маккаби) заработал штрафной в атаке.
32'
Правила нарушил Лоранс Ассиньон (VfB Stuttgart).
31'
Удар заблокирован. Бил sayed abu farhi (Маккаби).
30'
lazar jovanovic (VfB Stuttgart) получил желтую карточку за фол.
30'
helio varela (Маккаби) заработал штрафной в атаке.
30'
Правила нарушил lazar jovanovic (VfB Stuttgart).
28'
Правила нарушил helio varela (Маккаби).
28'
Ангело Стиллер (VfB Stuttgart) заработал штрафной на правом фланге.
27'
mohamed ali camara отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст VfB Stuttgart.
26'
tiago tomas (VfB Stuttgart) в офсайде.
24'
Гол! 1:0! Забил Лоранс Ассиньон (VfB Stuttgart). Ассистент - maximilian mittelstadt (длинная передача).
23'
sayed abu farhi (Маккаби) в офсайде.
20'
Правила нарушил Идо Шахар (Маккаби).
20'
Атакан Каразор (VfB Stuttgart) заработал штрафной в атаке.
19'
Noam Ben Harush отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст VfB Stuttgart.
19'
lazar jovanovic (VfB Stuttgart) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Правила нарушил Рой Ревиво (Маккаби).
18'
sayed abu farhi (Маккаби) в офсайде.
15'
helio varela (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
15'
Правила нарушил Лоранс Ассиньон (VfB Stuttgart).
13'
Heitor отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст VfB Stuttgart.
12'
Момент не реализован! Дениз Ундав (VfB Stuttgart). Пас отдал Ангело Стиллер.
8'
lazar jovanovic (VfB Stuttgart) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал roi mishpati (Маккаби). Пас отдал tiago tomas.
5'
Идо Шахар (Маккаби) заработал штрафной в атаке.
5'
Правила нарушил Дениз Ундав (VfB Stuttgart).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
33
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Ангело Стиллер
ОП
45
Лазар Йованович
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
30
Itamar Noy
ЦП
36
Идо Шахар
(К)
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Штутгарт
44
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Maximilian Herwerth
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
24
Christopher Olivier
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Маккаби
51
Shalev Saadia
ВР
22
Офек Мелика
ВР
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
52
Idan Weinberg
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
42
Дор Перец
ЦП
23
Бен Ледерман
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
3-3-2-2
33
Нюбель
29
Ельч
3
Хендрикс
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Стиллер
22
Ассиньон
45
Йованович
10
Фюрих
26
Ундав
8
Томаш
3-2-2-1-2
90
Мишпати
5
Камара
4
21
41
3
Ревиво
30
36
Шахар
29
Варела
10
34
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
6
Стиллер
30
Андрес
30
Андрес
6
Стиллер
8
Томаш
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
8
Томаш
45
Йованович
27
Буанани
27
Буанани
45
Йованович
26
Ундав
18
Левелинг
18
Левелинг
26
Ундав
5
Камара
6
Асанте
6
Асанте
5
Камара
10
42
Перец
42
Перец
10
30
77
Давида
77
Давида
30
29
Варела
60
60
29
Варела
34
19
19
34
Остались в запасе
Штутгарт
Маккаби
44
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Maximilian Herwerth
ЦЗ
24
Christopher Olivier
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
51
Shalev Saadia
ВР
22
Офек Мелика
ВР
52
Idan Weinberg
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
23
Бен Ледерман
ЦП
15
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
44
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Maximilian Herwerth
ЦЗ
24
Christopher Olivier
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
Остались в запасе
51
Shalev Saadia
ВР
22
Офек Мелика
ВР
52
Idan Weinberg
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
23
Бен Ледерман
ЦП
15
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Штутгарт - Маккаби
2
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
19
14
Офсайды
1
2
Количество передач
617
311
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.54
0.56
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
МХПАрена
Посещаемость:
57000
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