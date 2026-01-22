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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Фрайбург - Маккаби
Фрайбург - Маккаби: обзор матча 22 января 2026
Фрайбург
22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
1 : 0
Завершен
Маккаби
82'
И. Матанович
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Маккаби
Завершен
Замена
Лукас Хелер
️️️️➡️️
Игор Матанович
90'
90'
+8'
88'
Замена
Идо Шахар
️️️️➡️️
Itamar Noy
ГОЛ! 1:0!
Игор Матанович
Пас отдал
Кристиан Гюнтер
82'
Замена
Винченцо Грифо
️️️️➡️️
Дерри Шерхант
79'
Замена
Сирьак Ириэ
️️️️➡️️
Ян-Никлас Бесте
79'
Замена
Йоан Манзамби
️️️️➡️️
Юито Сузуки
79'
78'
Замена
Иссуф Сиссоко
️️️️➡️️
Бен Ледерман
69'
Желтая карточка
Kervin Andrade
(фол)
64'
Желтая карточка
Сагив Йехезкель
(задержка игры)
63'
Замена
Йонас Маледе
️️️️➡️️
Saied Abu Farchi
63'
Замена
Kervin Andrade
️️️️➡️️
Дор Перец
63'
Замена
Хелио Варела
️️️️➡️️
Сагив Йехезкель
62'
Травма
Saied Abu Farchi
45'
Желтая карточка
Бен Ледерман
(подножка)
45'
+3'
Показать весь матч
Live: Фрайбург - Маккаби
Поле
Текстовая версия
90+4'
Момент не реализован! Винченцо Грифо (Фрайбург). Пас после быстрого прохода сделал Сирьак Ириэ.
90+4'
Раз Шломо (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
90+4'
Правила нарушил Лукас Хелер (Фрайбург).
90+1'
Замена у команды Фрайбург. Игор Матанович ушел, Лукас Хелер вышел.
90'
Сколько минут добавил судья? 8.
90'
Игор Матанович (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
90'
Правила нарушил Itay Ben Hamo (Маккаби).
88'
Замена у команды Маккаби. Itamar Noy ушел, Идо Шахар вышел.
85'
Йоан Манзамби (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Правила нарушил Раз Шломо (Маккаби).
85'
Иссуф Сиссоко (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Правила нарушил Йоан Манзамби (Фрайбург).
82'
Гол! 1:0! Забил Игор Матанович (Фрайбург). Ассистент - Кристиан Гюнтер (длинная передача).
81'
Момент не реализован! Йоан Манзамби (Фрайбург). Пас отдал Игор Матанович.
79'
Йонас Маледе (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Правила нарушил Маттиас Гинтер (Фрайбург).
79'
Замена у команды Фрайбург. Ян-Никлас Бесте ушел, Сирьак Ириэ вышел.
79'
Замена у команды Фрайбург. Юито Сузуки ушел, Йоан Манзамби вышел.
79'
Замена у команды Фрайбург. Дерри Шерхант ушел, Винченцо Грифо вышел.
78'
Момент не реализован! Игор Матанович (Фрайбург). Длинный пас отдал Кристиан Гюнтер.
78'
Замена у команды Маккаби. Бен Ледерман ушел, Иссуф Сиссоко вышел.
76'
Дерри Шерхант (Фрайбург) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Roi Mishpati (Маккаби). Пас отдал Юито Сузуки.
75'
Helio Varela (Маккаби) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ноа Атуболу (Фрайбург).
74'
Кристиан Гюнтер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Маккаби.
73'
Йонас Маледе (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
73'
Правила нарушил Маттиас Гинтер (Фрайбург).
72'
Момент не реализован! Юито Сузуки (Фрайбург). Пас отдал Патрик Остерхаге.
71'
Пауза окончена. Матч продолжается.
71'
Пауза в матче. Травму получил Helio Varela (Маккаби).
69'
Kervin Andrade (Маккаби) получил желтую карточку.
69'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) заработал штрафной на левом фланге.
69'
Правила нарушил Kervin Andrade (Маккаби).
68'
Удар заблокирован. Бил Дерри Шерхант (Фрайбург). Ассистент - Игор Матанович.
67'
Филипп Треу (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
Правила нарушил Йонас Маледе (Маккаби).
63'
Замена у команды Маккаби. Дор Перец ушел, Kervin Andrade вышел.
63'
Замена у команды Маккаби. Сагив Йехезкель ушел, Helio Varela вышел.
63'
Сагив Йехезкель (Маккаби) получил желтую карточку.
63'
Замена у команды Маккаби. Sayed Abu Farhi ушел, Йонас Маледе вышел.
61'
Пауза окончена. Матч продолжается.
60'
Пауза в матче. Травму получил Sayed Abu Farhi (Маккаби).
59'
Момент не реализован! Дерри Шерхант (Фрайбург). Пас после быстрого прохода сделал Кристиан Гюнтер.
58'
Пауза окончена. Матч продолжается.
57'
Пауза в матче. Травму получил Sayed Abu Farhi (Маккаби).
56'
Момент не реализован! Юито Сузуки (Фрайбург).
56'
Момент не реализован! Максимилиан Эггештайн (Фрайбург).
56'
Игор Матанович (Фрайбург) пробил (левой ногой) и попал в перекладину!
56'
Маттиас Гинтер (Фрайбург) пробил по воротам. Сейв сделал Roi Mishpati (Маккаби). Длинный пас делал Дерри Шерхант.
55'
Itay Ben Hamo отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фрайбург.
52'
Пауза окончена. Матч продолжается.
50'
Пауза в матче. Травму получил Itay Ben Hamo (Маккаби).
49'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
49'
Правила нарушил Itamar Noy (Маккаби).
47'
Сагив Йехезкель (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Правила нарушил Ян-Никлас Бесте (Фрайбург).
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+3'
Правила нарушил Дор Перец (Маккаби).
45+3'
Дерри Шерхант (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
45+3'
Sayed Abu Farhi (Маккаби) пробил по воротам. Сейв сделал Ноа Атуболу (Фрайбург). Длинный пас делал Сагив Йехезкель.
45+3'
Ян-Никлас Бесте отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Маккаби.
45+2'
Филипп Треу отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Маккаби.
45'
Сколько минут добавил судья? 3.
45'
Бен Ледерман (Маккаби) получил желтую карточку за фол.
45'
Игор Матанович (Фрайбург) заработал штрафной в атаке.
45'
Правила нарушил Бен Ледерман (Маккаби).
44'
Момент не реализован! Игор Матанович (Фрайбург). Навешивал Ян-Никлас Бесте с углового.
43'
Раз Шломо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фрайбург.
43'
Удар заблокирован. Бил Дерри Шерхант (Фрайбург). Ассистент - Кристиан Гюнтер.
42'
Сагив Йехезкель (Маккаби) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ноа Атуболу (Фрайбург). Пас отдал Раз Шломо.
42'
Патрик Остерхаге отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Маккаби.
38'
Удар заблокирован. Бил Маттиас Гинтер (Фрайбург). Длинный пас делал Ян-Никлас Бесте.
37'
Roi Mishpati отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фрайбург.
37'
Игор Матанович (Фрайбург) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Roi Mishpati (Маккаби).
34'
Момент не реализован! Юито Сузуки (Фрайбург). Пас отдал Дерри Шерхант.
33'
Юито Сузуки (Фрайбург) заработал штрафной на левом фланге.
33'
Правила нарушил Раз Шломо (Маккаби).
29'
Момент не реализован! Ян-Никлас Бесте (Фрайбург).
25'
Noam Ben Harush отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фрайбург.
25'
Пауза окончена. Матч продолжается.
22'
Пауза в матче. Травму получил Филипп Треу (Фрайбург).
21'
Филипп Треу (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Правила нарушил Рой Ревиво (Маккаби).
20'
Рой Ревиво (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
20'
Правила нарушил Филипп Треу (Фрайбург).
17'
Ян-Никлас Бесте (Фрайбург) заработал штрафной на правом фланге.
17'
Правила нарушил Рой Ревиво (Маккаби).
17'
Игор Матанович (Фрайбург) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Roi Mishpati (Маккаби). Пас отдал Кристиан Гюнтер.
12'
Сагив Йехезкель (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Правила нарушил Филипп Треу (Фрайбург).
11'
Момент не реализован! Дерри Шерхант (Фрайбург). Пас отдал Юито Сузуки.
9'
Правила нарушил Itay Ben Hamo (Маккаби).
9'
Дерри Шерхант (Фрайбург) заработал штрафной на левом фланге.
5'
Момент не реализован! Игор Матанович (Фрайбург). Навешивал Ян-Никлас Бесте с углового.
5'
Раз Шломо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фрайбург.
3'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Правила нарушил Бен Ледерман (Маккаби).
1'
Момент не реализован! Сагив Йехезкель (Маккаби). Длинный пас отдал Noam Ben Harush.
1'
Раз Шломо (Маккаби) заработал штрафной на своей половине поля.
1'
Правила нарушил Игор Матанович (Фрайбург).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
13
Раз Шломо
ЦЗ
4
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
30
Itamar Noy
ЦП
23
Бен Ледерман
ЦП
42
Дор Перец
(К)
ЦП
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
9
Йоан Манзамби
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
9
Жуниор Адаму
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
52
Idan Weinberg
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
58
Itay Zafrani
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
4-2-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
37
Розенфельдер
29
Треу
6
Остерхаге
8
Эггештайн
19
Бесте
14
Сузуки
31
Матанович
7
Шерхант
3-2-3-2
90
Мишпати
4
21
41
13
Шломо
3
Ревиво
30
23
Ледерман
42
Перец
11
Йехезкель
34
14
Сузуки
9
Манзамби
9
Манзамби
14
Сузуки
7
Шерхант
32
Грифо
32
Грифо
7
Шерхант
31
Матанович
9
Хелер
9
Хелер
31
Матанович
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
30
36
Шахар
36
Шахар
30
23
Ледерман
28
Сиссоко
28
Сиссоко
23
Ледерман
11
Йехезкель
29
Варела
29
Варела
11
Йехезкель
34
15
Маледе
15
Маледе
34
42
Перец
10
10
42
Перец
Остались в запасе
Фрайбург
Маккаби
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
9
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
52
Idan Weinberg
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
58
Itay Zafrani
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
9
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
52
Idan Weinberg
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
58
Itay Zafrani
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Жарко Лазетич
Фрайбург
Точно не сыграют
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Филипп Линхарт
ЦЗ
Маккаби
Точно не сыграют
Кристиян Белич
ОП
Денни Гроппер
ЛЗ
Йон Николаеску
ЦФ
Тайриз Асанте
ЦЗ
Ошер Давида
ПВ
Мохамед Камара
ЦЗ
Elad Madmon
ЦФ
Статистика матча Фрайбург - Маккаби
3
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
14
Количество передач
457
337
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.58
0.58
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Европа-Парк
Посещаемость:
17956
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