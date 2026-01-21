22 января в 7-м туре Лиги Европы «Фрайбург» примет «Маккаби». Команды занимают разные позиции в таблице, однако обе сохраняют мотивацию на этом этапе турнира. Немецкий клуб имеет все шансы на продолжение пути в турнире, в то время как израильтяне пытаются компенсировать неудачи на старте.

«Фрайбург»

«Фрайбург» набрал 14 очков после 6 туров и занимает 5-е место в группе. Команда не проигрывает в шести последних играх турнира, забив 9 голов в пяти матчах и в среднем 1.8 за игру. В атаке команда действует слаженно, но в обороне все еще возникают проблемы: 9 пропущенных мячей за пять матчей, что дает средний показатель 1.8 за игру. Несмотря на это, «Фрайбург» стабилен на домашней арене и забивает в 8 из 10 последних матчей.

«Маккаби»

«Маккаби» набрал всего 1 очко в 6 турах, занимая 35-е место в группе. Команда демонстрирует неплохую результативность, забивая 7 голов в последних 5 играх, что дает средний показатель 1.4 за матч. Однако проблемы в обороне остаются: 7 пропущенных голов в тех же пяти матчах, в среднем 1.4 за игру. «Маккаби» не выигрывает в 5 последних матчах Лиги Европы и пропускает в каждом из них. Это создает уязвимость, особенно в матчах против таких команд, как «Фрайбург».

Факты о командах

«Фрайбург»

Не проигрывает в 6 последних матчах Лиги Европы

В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Забивает в 8 из 10 последних матчей

«Маккаби»

Забивает в 9 последних матчах

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

1 очко после 6 туров

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Маккаби»

Матч выглядит в пользу хозяев. «Фрайбург» стабилен в атаке и защищается немного лучше, чем «Маккаби», который пропускает в каждом матче Лиги Европы. Вероятность победы немецкой команды оценивается в 65%, а вероятность того, что обе команды забьют, составляет около 55%, учитывая атакующую игру обеих команд.

Рекомендованные ставки