Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Маккаби» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Маккаби» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:46
Маккаби
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 1
Идет второй тайм 47‘
Болонья
35' Д. Роу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
4
Heitor
ЦЗ
13
Раз Шломо
ЦЗ
42
Дор Перец
(К) ЦП
23
Бен Ледерман
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
19
Elad Madmon
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
6
Никола Моро
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
51
Shalev Saadia
ВР
6
Тайрис Асанте
ЦЗ
52
Idan Weinberg
ЦЗ
30
Itamar Noy
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
59
Lotem Asres
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
77
Ошер Давида
ПВ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
Болонья
25
Massimo Pessina
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
3-2-3-2
22
Мелика
21
4
13
Шломо
3
Ревиво
41
42
Перец
23
Ледерман
28
Сиссоко
10
19
3-3-2-2
1
Скорупски
16
Казале
41
Витик
33
Миранда
19
Фергюсон
6
Моро
8
Фройлер
20
Цортеа
11
Роу
7
Орсолини
9
Кастро
Остались в запасе
Маккаби
Болонья
90
Рой Мишпати
ВР
51
Shalev Saadia
ВР
6
Тайрис Асанте
ЦЗ
52
Idan Weinberg
ЦЗ
30
Itamar Noy
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
59
Lotem Asres
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
77
Ошер Давида
ПВ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
25
Massimo Pessina
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
90
Рой Мишпати
ВР
51
Shalev Saadia
ВР
6
Тайрис Асанте
ЦЗ
52
Idan Weinberg
ЦЗ
30
Itamar Noy
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
59
Lotem Asres
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
77
Ошер Давида
ПВ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
Остались в запасе
25
Massimo Pessina
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Маккаби
Точно не сыграют
Кристиян Белич
ОП
Мохамед Камара
ЦЗ
Сагив Йехезкель
ЦФ
Под вопросом
Денни Гроппер
ЛЗ
Йон Николаеску
ЦФ
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
Чиро Иммобиле
ЦФ
Джон Лукуми
ЦЗ
Бенха Домингес
ЛВ
Симон Сом
ОП
Статистика матча Маккаби - Болонья
1
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
8
Офсайды
1
5
Количество передач
139
280
Сейвы
6
1
Точность передач %
74
90
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.63
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против «Болоньи», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – «Болонья»

«Маккаби» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Болонья Маккаби
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Экс-жена Погребняка пристыдила Аршавина
Вчера, 23:58
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
Вчера, 23:55
71
Турецкий клуб начал переговоры со «Спартаком» по Бонгонда
Вчера, 23:49
«Зенит» улучшил предложение по нападающему «Трабзонспора»
Вчера, 23:23
Титов назвал «искусственный» клуб РПЛ: «Просто придумали и сказали надо»
Вчера, 22:46
3
Кафанов ответил, стал ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ»
Вчера, 22:33
«Зенит» сделал конкретное предложение по бразильскому форварду
Вчера, 21:59
8
Мостовой объяснил, почему не боялся «Реал» и «Барселону»
Вчера, 21:47
3
«Севилья» готова возобновить переговоры с ЦСКА по Саласу, но при одном условии
Вчера, 21:21
2
«Локомотив» отказался от 9-миллионного трансфера
Вчера, 20:44
Все новости
Все новости
Фанаты ПАОКа погибли по пути на матч Лиги Европы
28 января
3
Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы
23 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
ВидеоФанаты «Фейеноорда» подожгли в Румынии «Амстердам»
2025.12.12 19:40
1
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров
2025.12.12 09:27
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену
2025.11.07 10:50
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Чалов отдал ассист в матче Лиги Европы
2025.10.23 23:35
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
Премьер Великобритании отреагировал на недопуск израильских болельщиков на матч ЛЕ
2025.10.17 13:50
11
В Израиле жестко отреагировали на запрет «Астон Виллы»: «Позорное и трусливое решение!»
2025.10.16 23:47
2
Английский клуб запретил болельщикам «Маккаби Тель-Авив» посещать матч ЛЕ
2025.10.16 22:33
8
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
2025.10.03 15:15
5
Соучастник «ноги Акинфеева» забил в Лиге Европы команде Чалова и Оздоева
2025.10.03 00:10
1
ФотоГрандиозный перформанс в честь Юрана на матче Лиги Европы
2025.10.02 22:37
5
«Рома» не реализовала 3 пенальти за 3 минуты
2025.10.02 21:55
2
Определилась неожиданная страна-лидер еврокубкового сезона
2025.09.26 17:51
«Астон Виллу» призвали бойкотировать матч с израильской командой в Лиге Европы
2025.09.25 22:46
11
В Лиге Европы обновили возрастной рекорд
2025.09.25 01:03
1
Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты
2025.09.25 00:00
ФотоСуперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге Европы
2025.09.24 14:27
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Болонья»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:08
Где смотреть матч «Зальцбург» – «Порту»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 