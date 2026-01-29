29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
0 : 1
Идет второй тайм 47‘
Составы команд
Маккаби
3-2-3-2
22
Мелика
21
4
13
Шломо
3
Ревиво
41
42
Перец
23
Ледерман
28
Сиссоко
10
19
3-3-2-2
1
Скорупски
16
Казале
41
Витик
33
Миранда
19
Фергюсон
6
Моро
8
Фройлер
20
Цортеа
11
Роу
7
Орсолини
9
Кастро
Остались в запасе
Маккаби
Болонья
90
Рой Мишпати
ВР
51
Shalev Saadia
ВР
6
Тайрис Асанте
ЦЗ
52
Idan Weinberg
ЦЗ
30
Itamar Noy
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
59
Lotem Asres
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
77
Ошер Давида
ПВ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
25
Massimo Pessina
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Маккаби
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Маккаби - Болонья
1
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
8
Офсайды
1
5
Количество передач
139
280
Сейвы
6
1
Точность передач %
74
90
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.63
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против «Болоньи», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»