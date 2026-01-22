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  • «Фрайбург» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Фрайбург» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

22 января, 19:35
Фрайбург
22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
1 : 0
Завершен
Маккаби
82' И. Матанович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
3
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
30
Itamar Noy
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Дор Перец
(К) ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
44
Йоан Манзамби
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
52
Idan Weinberg
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
59
Lotem Asres
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
58
Itay Zafrani
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
4-2-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
37
Розенфельдер
29
Треу
6
Остерхаге
8
Эггештайн
19
Бесте
14
Сузуки
31
Матанович
7
Шерхант
3-2-3-2
90
Мишпати
3
21
41
4
Шломо
3
Ревиво
30
8
Ледерман
8
Перец
11
Йехезкель
9
Абу-Фархи
14
Сузуки
44
Манзамби
44
Манзамби
14
Сузуки
7
Шерхант
32
Грифо
32
Грифо
7
Шерхант
31
Матанович
9
Хелер
9
Хелер
31
Матанович
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
30
36
Шахар
36
Шахар
30
8
Ледерман
28
Сиссоко
28
Сиссоко
8
Ледерман
11
Йехезкель
29
Варела
29
Варела
11
Йехезкель
9
Абу-Фархи
14
Маледе
14
Маледе
9
Абу-Фархи
8
Перец
10
10
8
Перец
Остались в запасе
Фрайбург
Маккаби
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
52
Idan Weinberg
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
58
Itay Zafrani
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
52
Idan Weinberg
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
58
Itay Zafrani
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Жарко Лазетич
Фрайбург
Точно не сыграют
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Филипп Линхарт
ЦЗ
Маккаби
Точно не сыграют
Кристиян Белич
ОП
Денни Гроппер
ЛЗ
Йон Николаеску
ЦФ
Тайриз Асанте
ЦЗ
Ошер Давида
ПВ
Мохамед Камара
ЦЗ
Elad Madmon
ЦФ
Статистика матча Фрайбург - Маккаби
3
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
14
Количество передач
457
337
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.58
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Маккаби», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Маккаби»

«Фрайбург» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Маккаби Фрайбург
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