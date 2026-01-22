22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
4-2-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
37
Розенфельдер
29
Треу
6
Остерхаге
8
Эггештайн
19
Бесте
14
Сузуки
31
Матанович
7
Шерхант
3-2-3-2
90
Мишпати
3
21
41
4
Шломо
3
Ревиво
30
8
Ледерман
8
Перец
11
Йехезкель
9
Абу-Фархи
14
Сузуки
44
Манзамби
44
Манзамби
14
Сузуки
7
Шерхант
32
Грифо
32
Грифо
7
Шерхант
31
Матанович
9
Хелер
9
Хелер
31
Матанович
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
30
36
Шахар
36
Шахар
30
8
Ледерман
28
Сиссоко
28
Сиссоко
8
Ледерман
11
Йехезкель
29
Варела
29
Варела
11
Йехезкель
9
Абу-Фархи
14
Маледе
14
Маледе
9
Абу-Фархи
8
Перец
10
10
8
Перец
Остались в запасе
Фрайбург
Маккаби
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
52
Idan Weinberg
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
58
Itay Zafrani
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
52
Idan Weinberg
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
53
Roee Magor
ЦП
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
58
Itay Zafrani
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Жарко Лазетич
Фрайбург
Точно не сыграют
Статистика матча Фрайбург - Маккаби
3
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
14
Количество передач
457
337
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.58
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Маккаби», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Маккаби»
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Источник: «Бомбардир»