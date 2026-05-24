Определился соперник «Баварии» в Суперкубке Германии

«Бавария» сыграет с дортмундской «Боруссией» в матче за Суперкубок Германии-2026.
Мюнхенцы сделали дубль в этом сезоне, победив в чемпионате и Кубке страны.
В решающем матче Кубка «Бавария» 23 мая победила «Штутгарт» (3:0). Если бы победил ее соперник, то команды вновь бы сыграли между собой, уже в Суперкубке. Но поскольку этого не случилось, «Бавария» встретится с «Боруссией», занявшей 2-е место в Бундеслиге.
- Игра пройдет в августе.
- «Боруссия Д» побеждала в Суперкубке 12 раз, а «Бавария» – 18, в том числе в прошлом году.
