Определился соперник «Баварии» в Суперкубке Германии

24 мая, 13:41

«Бавария» сыграет с дортмундской «Боруссией» в матче за Суперкубок Германии-2026.

Мюнхенцы сделали дубль в этом сезоне, победив в чемпионате и Кубке страны.

В решающем матче Кубка «Бавария» 23 мая победила «Штутгарт» (3:0). Если бы победил ее соперник, то команды вновь бы сыграли между собой, уже в Суперкубке. Но поскольку этого не случилось, «Бавария» встретится с «Боруссией», занявшей 2-е место в Бундеслиге.

  • Игра пройдет в августе.
  • «Боруссия Д» побеждала в Суперкубке 12 раз, а «Бавария» – 18, в том числе в прошлом году.

Источник: «Бомбардир»
Суперкубок Германии Германия. Бундеслига Штутгарт Бавария Боруссия Д
