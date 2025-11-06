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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Астон Вилла - Маккаби
Астон Вилла - Маккаби: обзор матча 06 ноября 2025
Астон Вилла
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
2 : 0
Завершен
Маккаби
45+1'
Я. Матсен
59'
Д. Мален (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Маккаби
Завершен
90'
+6'
78'
Замена
Йон Николаеску
️️️️➡️️
Хелио Варела
78'
Замена
Kervin Andrade
️️️️➡️️
Дор Перец
Замена
Эмилиано Буэндия
️️️️➡️️
Эванн Гессан
75'
Замена
Юри Тилеманс
️️️️➡️️
Джейдон Санчо
75'
Замена
Джон МакГинн
️️️️➡️️
Амаду Онана
75'
Замена
Олли Уоткинс
️️️️➡️️
Морган Роджерс
64'
Замена
Бубакар Камара
️️️️➡️️
Пау Торрес
64'
60'
Замена
Идо Шахар
️️️️➡️️
Itamar Noy
60'
Замена
Сагив Йехезкель
️️️️➡️️
Ошер Давида
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Дониелл Мален
59'
ГОЛ! 1:0!
Ян Матсен
Пас отдал
Морган Роджерс
45'
+1
45'
+3'
37'
Желтая карточка
Иссуф Сиссоко
(подножка)
29'
Желтая карточка
Itamar Noy
(фол)
14'
Замена
Heitor
️️️️➡️️
Мохамед Камара
13'
Травма
Мохамед Камара
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Эзри Конса
(К)
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
27
Морган Роджерс
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
13
Раз Шломо
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
42
Дор Перец
(К)
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
77
Ошер Давида
ПВ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Астон Вилла
95
Rhys Oakley
ВР
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
44
Бубакар Камара
ОП
11
Ben Broggio
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
4
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
23
Бен Ледерман
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
98
Йон Николаеску
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Мартинес
22
Матсен
2
Конса
14
Торрес
3
Линделеф
24
Онана
26
Богарде
27
Роджерс
19
Санчо
18
Мален
29
Гессан
4-3-2-1
90
Мишпати
13
Шломо
5
Камара
6
Асанте
3
Ревиво
28
Сиссоко
30
42
Перец
77
Давида
29
Варела
19
14
Торрес
44
Камара
44
Камара
14
Торрес
19
Санчо
8
Тилеманс
8
Тилеманс
19
Санчо
24
Онана
7
МакГинн
7
МакГинн
24
Онана
29
Гессан
10
Буэндия
10
Буэндия
29
Гессан
27
Роджерс
11
Уоткинс
11
Уоткинс
27
Роджерс
5
Камара
4
4
5
Камара
30
36
Шахар
36
Шахар
30
29
Варела
98
Николаеску
98
Николаеску
29
Варела
42
Перец
10
10
42
Перец
77
Давида
11
Йехезкель
11
Йехезкель
77
Давида
Остались в запасе
Астон Вилла
Маккаби
95
Rhys Oakley
ВР
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Ben Broggio
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
23
Бен Ледерман
ЦП
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
95
Rhys Oakley
ВР
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Ben Broggio
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
23
Бен Ледерман
ЦП
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Астон Вилла - Маккаби
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
18
Офсайды
2
2
Количество передач
578
294
Сейвы
3
6
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.02
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Информация о матче
Главный судья:
Юлиан Вайнбергер
(Вена)
Стадион:
Вилла Парк
Посещаемость:
29429
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