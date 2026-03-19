19.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 0 : 3
Завершен
Составы команд
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
4-1-2-2-1
1
Олафссон
55
Бак Йенсен
6
Эрлич
22
Серенсен
4
Диао
21
Кастильо
8
Биллинг
19
20
Андреасен
11
Осорио
74
Брумадо
3-2-3-2
1
Ортега
31
Миленкович
4
Морато
44
Эббот
22
Йетс
16
Домингес
11
Ндой
24
Макэйти
21
Хатчинсон
20
Лукка
29
Баква
20
Андреасен
3
Ли
3
Ли
20
Андреасен
4
Диао
13
Габриэль
13
Габриэль
4
Диао
8
Биллинг
58
Симсир
58
Симсир
8
Биллинг
11
Осорио
14
Чилуфья
14
Чилуфья
11
Осорио
74
Брумадо
10
Чо
10
Чо
74
Брумадо
31
Миленкович
5
Мурильо
5
Мурильо
31
Миленкович
29
Баква
34
Эйна
34
Эйна
29
Баква
11
Ндой
3
Уильямс
3
Уильямс
11
Ндой
16
Домингес
6
Сангаре
6
Сангаре
16
Домингес
21
Хатчинсон
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
21
Хатчинсон
24
Макэйти
8
Андерсон
8
Андерсон
24
Макэйти
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Ноттингем Форест
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
39
Жуниор Зе
ЛВ
41
Микель Гогорза
ЛФ
38
Julius Emefile
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
67
Кихан Уиллоус
ВР
26
Матс Селс
ВР
65
Джастин Хэнкс
ЦЗ
61
Джимми Синклер
ЦП
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
39
Жуниор Зе
ЛВ
41
Микель Гогорза
ЛФ
38
Julius Emefile
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Остались в запасе
67
Кихан Уиллоус
ВР
26
Матс Селс
ВР
65
Джастин Хэнкс
ЦЗ
61
Джимми Синклер
ЦП
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Мидтьюлланд - Ноттингем Форест
4
2
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
ВАР
0
1
Угловые удары
4
11
Нарушения
22
16
Офсайды
1
5
Количество передач
496
468
Сейвы
7
2
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.7
2.07
xGP (предотвращенные голы)
-0.14
-0.14
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Мидтьюлланд» против «Ноттингем Фореста», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Ноттингем Форест»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»