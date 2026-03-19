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  • «Мидтьюлланд» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

«Мидтьюлланд» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

19 марта, 19:35
Мидтьюлланд
19.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 0 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
69' М. Эрлич
40' Н. Домингес 52' Р. Йетс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
11
Дарио Осорио
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Ноттингем Форест
1
Стефан Ортега
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
44
Зак Эббот
ЦЗ
22
Райан Йетс
(К) ЦП
16
Николас Домингес
ЦП
21
Омари Хатчинсон
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Дан Ндой
ПВ
29
Дилан Баква
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Мидтьюлланд
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
39
Жуниор Зе
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
41
Микель Гогорза
ЛФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
38
Julius Emefile
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Ноттингем Форест
67
Кихан Уиллоус
ВР
26
Матс Селс
ВР
5
Мурильо
ЦЗ
65
Джастин Хэнкс
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
61
Джимми Синклер
ЦП
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
19
Игор Жезус
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Олафссон
55
Бак Йенсен
6
Эрлич
22
Серенсен
4
Диао
21
Кастильо
8
Биллинг
19
20
Андреасен
11
Осорио
74
Брумадо
3-2-3-2
1
Ортега
31
Миленкович
4
Морато
44
Эббот
22
Йетс
16
Домингес
11
Ндой
24
Макэйти
21
Хатчинсон
20
Лукка
29
Баква
20
Андреасен
3
Ли
3
Ли
20
Андреасен
4
Диао
13
Габриэль
13
Габриэль
4
Диао
8
Биллинг
58
Симсир
58
Симсир
8
Биллинг
11
Осорио
14
Чилуфья
14
Чилуфья
11
Осорио
74
Брумадо
10
Чо
10
Чо
74
Брумадо
31
Миленкович
5
Мурильо
5
Мурильо
31
Миленкович
29
Баква
34
Эйна
34
Эйна
29
Баква
11
Ндой
3
Уильямс
3
Уильямс
11
Ндой
16
Домингес
6
Сангаре
6
Сангаре
16
Домингес
21
Хатчинсон
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
21
Хатчинсон
24
Макэйти
8
Андерсон
8
Андерсон
24
Макэйти
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Ноттингем Форест
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
39
Жуниор Зе
ЛВ
41
Микель Гогорза
ЛФ
38
Julius Emefile
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
67
Кихан Уиллоус
ВР
26
Матс Селс
ВР
65
Джастин Хэнкс
ЦЗ
61
Джимми Синклер
ЦП
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
39
Жуниор Зе
ЛВ
41
Микель Гогорза
ЛФ
38
Julius Emefile
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Остались в запасе
67
Кихан Уиллоус
ВР
26
Матс Селс
ВР
65
Джастин Хэнкс
ЦЗ
61
Джимми Синклер
ЦП
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Витор Перейра
Мидтьюлланд
Точно не сыграют
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
A. Djabi
Ovie Ejeheri
ВР
Франкулину
ЦФ
Кевин Мбабу
ПЗ
Паулиньо
ЦЗ
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Жаир Кунья
ЦЗ
Тайво Авонийи
ЦФ
Вилли Боли
ЦЗ
Джон
ВР
Лука Нец
ЛЗ
Николо Савона
ПЗ
Крис Вуд
ЦФ
Эрик да Силва Морейра
ПВ
Статистика матча Мидтьюлланд - Ноттингем Форест
4
2
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
ВАР
0
1
Угловые удары
4
11
Нарушения
22
16
Офсайды
1
5
Количество передач
496
468
Сейвы
7
2
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.7
2.07
xGP (предотвращенные голы)
-0.14
-0.14

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Мидтьюлланд» против «Ноттингем Фореста», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Ноттингем Форест»

«Мидтьюлланд» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ноттингем Форест Мидтьюлланд
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