Составы команд
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
4-1-3-2
16
Олафссон
55
Бак Йенсен
6
Эрлич
22
Серенсен
4
Диао
21
Кастильо
58
Симсир
20
Андреасен
11
Осорио
74
Брумадо
10
Чо
2-3-1-4
33
Невистич
26
Маккена
36
Домингес
3
27
Мишич
14
7
Стойкович
17
Куленович
10
Видович
23
15
10
Видович
11
Ходжа
11
Ходжа
10
Видович
23
71
Бакрар
71
Бакрар
23
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Динамо Загреб
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
19
Pedro Bravo
ЦП
33
Alamara Djabi
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
48
Malik Pimpong
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
88
Антонио Райич
ВР
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
25
Moris Valinčić
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
6
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Мидтьюлланд
Точно не сыграют
Динамо Загреб
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Мидтьюлланд - Динамо Загреб
1
1
Всего ударов по воротам
4
2
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
231
147
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
55
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.51
0.09
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против ««Динамо» Загреб, 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Динамо» Загреб
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»