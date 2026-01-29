Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Мидтьюлланд» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Мидтьюлланд» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:11
Мидтьюлланд
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 0
Идет второй тайм 47‘
Динамо Загреб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
20
Вальдемар Андреасен
АП
58
Арал Симсир
ЛВ
11
Дарио Осорио
ПВ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
7
Лука Стойкович
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
19
Pedro Bravo
ЦП
33
Alamara Djabi
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
48
Malik Pimpong
ЦФ
Динамо Загреб
88
Антонио Райич
ВР
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
25
Moris Valinčić
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
6
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
4-1-3-2
16
Олафссон
55
Бак Йенсен
6
Эрлич
22
Серенсен
4
Диао
21
Кастильо
58
Симсир
20
Андреасен
11
Осорио
74
Брумадо
10
Чо
2-3-1-4
33
Невистич
26
Маккена
36
Домингес
3
27
Мишич
14
7
Стойкович
17
Куленович
10
Видович
23
15
10
Видович
11
Ходжа
11
Ходжа
10
Видович
23
71
Бакрар
71
Бакрар
23
Мидтьюлланд
Точно не сыграют
Филип Биллинг
ЦП
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
Ovie Ejeheri
ВР
Франкулину
ЦФ
Адам Габриэль
ЦП
Микель Гогорза
ЛФ
Микаэль Уре
ЦФ
Паулиньо
ЦЗ
Динамо Загреб
Точно не сыграют
Исмаэль Беннасер
ЦП
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
Рауль Торренте
ЦЗ
Иван Филипович
ВР
Под вопросом
Mateo Lisica
ЦФ
Статистика матча Мидтьюлланд - Динамо Загреб
1
1
Всего ударов по воротам
4
2
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
231
147
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
55
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.51
0.09
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против ««Динамо» Загреб, 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд»«Динамо» Загреб

«Мидтьюлланд» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Динамо Загреб Мидтьюлланд
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
