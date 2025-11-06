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Ференцварош - Лудогорец: обзор матча 06 ноября 2025

Ференцварош
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
3 : 1
Завершен
Лудогорец
32' Г. Каничовски 53' Каду 87' Л. Жозеф
78' Сон
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Лудогорец
Завершен
90'
+3'
87'
Замена
Matheus Machado Ferreira ️️️️➡️️ Кайо Видаль
ГОЛ! 3:1! Ленни Жозеф
Пас отдал Алекс Тот
87'
Замена
Бенче Этвеш ️️️️➡️️ Гавриэль Каничовски
80'
Замена
Бернабеш Варга ️️️️➡️️ Александар Пешич
80'
78'
ГОЛ! 2:1! Сон
Пас отдал S. Ivanov
75'
Замена
S. Ivanov ️️️️➡️️ Эрик Маркус
75'
Замена
Иван Йорданов ️️️️➡️️ Дерой Дуарте
71'
Замена
Ивайло Чочев ️️️️➡️️ Педро Наресси
Замена
Жулио Ромао ️️️️➡️️ Кристоффер Закариассен
67'
65'
Желтая карточка
Эрик Маркус
Замена
Ленни Жозеф ️️️️➡️️ Деле
63'
56'
Желтая карточка
Оливье Вердон
(задержка)
ГОЛ! 2:0! Каду
53'
Желтая карточка
Деле
(грубость)
51'
Замена
Алекс Тот ️️️️➡️️ Наби Кейта
46'
46'
Замена
Ив-Эрик Биле ️️️️➡️️ Филип Калоц
Гол отменен - офсайд
Деле
45' +1
45'
+4'
ГОЛ! 1:0! Гавриэль Каничовски
Пас отдал Деле
32'
Желтая карточка
Наби Кейта
(задержка)
20'
17'
Желтая карточка
Диниш Алмейда
(подножка)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К) ВР
27
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Наби Кейта
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
11
Деле
ЛВ
20
Каду
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Лудогорец
1
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
(К) ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
30
Педро Наресси
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
14
Петар Станич
АП
77
Эрик Маркус
ЛВ
11
Кайо Видаль
ПВ
Главный тренер
Руй Мота
Ференцварош
99
Dávid Gróf
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
27
Алекс Тот
ЦЗ
66
Жулио Ромао
ОП
77
B. Nagy
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
23
Бенче Этвеш
АП
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
25
Бернабеш Варга
ЦФ
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
55
Идан Начмиас
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
82
Иван Йорданов
ЦП
80
Metodiy Stefanov
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
29
Ив-Эрик Биле
ЦФ
99
S. Ivanov
ЦФ
10
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
2-3-3-2
90
Дибус
27
Сиссе
22
Салаи
25
Макрецкис
16
Закариассен
5
Кейта
11
Деле
36
Каничовски
20
Каду
28
Раемакерс
8
Пешич
4-3-3
1
Падт
17
Сон
24
Вердон
4
Алмейда
3
Недялков
30
Наресси
26
Калоц
23
Дуарте
11
Видаль
14
Станич
77
Маркус
5
Кейта
27
Тот
27
Тот
5
Кейта
16
Закариассен
66
Ромао
66
Ромао
16
Закариассен
36
Каничовски
23
Этвеш
23
Этвеш
36
Каничовски
11
Деле
75
Жозеф
75
Жозеф
11
Деле
8
Пешич
25
Варга
25
Варга
8
Пешич
30
Наресси
18
Чочев
18
Чочев
30
Наресси
23
Дуарте
82
Йорданов
82
Йорданов
23
Дуарте
26
Калоц
29
Биле
29
Биле
26
Калоц
77
Маркус
99
99
77
Маркус
11
Видаль
10
10
11
Видаль
Остались в запасе
Ференцварош
Лудогорец
99
Dávid Gróf
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
77
B. Nagy
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
55
Идан Начмиас
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
99
Dávid Gróf
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
77
B. Nagy
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
55
Идан Начмиас
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Руй Мота
Статистика матча Ференцварош - Лудогорец
2
3
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
9
Офсайды
3
1
Количество передач
424
444
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.66
xGP (предотвращенные голы)
-0.68
-0.68
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Групама Арена
Посещаемость:
18789
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3 : 0
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