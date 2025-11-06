Ференцварош

Болгария. Первая лига, Conference League - Play Offs
Болгария. Первая лига, 36 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Болгария. Первая лига, 35 тур
Болгария. Первая лига, 34 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 26 тур
Болгария. Первая лига, Conference League - Play Offs
Болгария. Первая лига, 36 тур
Болгария. Первая лига, 35 тур
Болгария. Первая лига, 34 тур
Болгария. Первая лига, 33 тур