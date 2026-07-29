Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между венгерским «Ференцварошем» и нидерландским «Твенте» пройдет 30 июля 2026 года в Будапеште на стадионе «Групама Арена». Хозяева одержали волевую победу в первом матче со счетом 2:1, что дает им минимальное преимущество перед домашней игрой. «Ференцварош» подходит к ответной встрече с впечатляющей формой – три победы подряд в Лиге Европы, десять матчей с забитыми мячами и стабильная результативность (2.00 гола в среднем за последние пять игр). Гости, в свою очередь, имеют хорошую гостевую статистику в еврокубках (не проигрывают в семи из девяти последних выездных матчей Лиги Европы) и регулярно забивают (13 из 15 последних матчей). Сможет ли «Твенте» отыграть минимальное преимущество хозяев и сотворить сенсацию в Будапеште, или «Ференцварош» продолжит свою победную серию в Лиге Европы и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом атакующем противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Ференцварош» подходит к ответной игре с психологическим преимуществом после победы в первом матче и с комфортным заделом в один мяч. Команда забивает в десяти последних матчах подряд и в среднем отличается 2.00 гола за последние пять игр, пропуская при этом 1.20. В первом матче венгры сумели забить дважды на выезде, что является важным достижением. Домашняя поддержка на «Групама Арене» должна помочь команде сохранить концентрацию, даже если тренерский штаб решит играть более осторожно. «Ференцварош» не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а их атакующая серия впечатляет. Им достаточно сыграть вничью 1:1 или 0:0, чтобы пройти дальше, что позволяет им действовать более раскованно и не рисковать в атаке, однако их оборона не всегда надежна – они пропускают в среднем 1.20 гола за игру.

«Твенте» подходит к ответной игре с необходимостью отыгрываться и демонстрирует хорошую атакующую статистику: в последних пяти матчах команда забила девять голов (в среднем 1.80 за игру) и забивает в 13 из 15 последних матчей. Однако оборона голландцев не выглядит непробиваемой – они пропускают в пяти из семи последних матчей и в среднем за последние пять игр пропускают 1.40 гола. В первом матче «Твенте» забил один гол, но уступил 1:2, и теперь им нужно побеждать с разницей как минимум в два мяча или со счетом 2:1 и более, чтобы пройти дальше. Гости имеют хорошую гостевую статистику в Лиге Европы (не проигрывают в семи из девяти последних выездных матчей), что дает надежду на положительный результат. Их атакующий потенциал позволяет рассчитывать на гол, но защита хозяев, которая редко пропускает больше одного мяча, может стать серьезным препятствием.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Ференцварош» имеет преимущество благодаря победе в первом матче и домашней поддержке, однако «Твенте» способен забить и навязать борьбу. Матч, скорее всего, будет результативным, и обе команды наверняка отличится. Победа «Ференцвароша» или ничья с голами обеих сторон выглядит наиболее вероятным исходом, и хозяева должны пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Ференцварош» обыграл «Твенте» со счетом 2:1, что дает венгерской команде психологическое преимущество. Текущая форма «Ференцвароша» (три победы в Лиге Европы подряд, 10 матчей с забитыми) и атакующий потенциал «Твенте» (13 из 15 матчей с голами) указывают на то, что ответная игра также должна быть результативной. «Ференцварош» имеет преимущество в один мяч, что дает им тактическое преимущество перед домашней игрой.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Ференцварош» сохранит преимущество, добытое в первом матче, и как минимум не проиграет «Твенте» на своем поле. Венгерскому клубу достаточно ничьей, чтобы пройти дальше, а голландцы будут вынуждены раскрываться в атаке, что может привести к обмену голами. Учитывая, что «Ференцварош» забивает в десяти матчах подряд, а «Твенте» пропускает в пяти из семи последних встреч, наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья. Ставка на ничью за 3.80 выглядит здесь наиболее оправданной – гостям нужно отыгрываться, но оборона хозяев редко пропускает больше одного мяча. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Ференцварошем» и «Твенте» состоится 30 июля 2026 года в Будапеште на стадионе «Групама Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.