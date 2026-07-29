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«Ференцварош» – «Твенте»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

29 июля 2026 9:10
Ференцварош - Твенте
30 июл. 2026, четверг 21:30 | Лига Европы, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
3.80
Ничья
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между венгерским «Ференцварошем» и нидерландским «Твенте» пройдет 30 июля 2026 года в Будапеште на стадионе «Групама Арена». Хозяева одержали волевую победу в первом матче со счетом 2:1, что дает им минимальное преимущество перед домашней игрой. «Ференцварош» подходит к ответной встрече с впечатляющей формой – три победы подряд в Лиге Европы, десять матчей с забитыми мячами и стабильная результативность (2.00 гола в среднем за последние пять игр). Гости, в свою очередь, имеют хорошую гостевую статистику в еврокубках (не проигрывают в семи из девяти последних выездных матчей Лиги Европы) и регулярно забивают (13 из 15 последних матчей). Сможет ли «Твенте» отыграть минимальное преимущество хозяев и сотворить сенсацию в Будапеште, или «Ференцварош» продолжит свою победную серию в Лиге Европы и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом атакующем противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Ференцварош» подходит к ответной игре с психологическим преимуществом после победы в первом матче и с комфортным заделом в один мяч. Команда забивает в десяти последних матчах подряд и в среднем отличается 2.00 гола за последние пять игр, пропуская при этом 1.20. В первом матче венгры сумели забить дважды на выезде, что является важным достижением. Домашняя поддержка на «Групама Арене» должна помочь команде сохранить концентрацию, даже если тренерский штаб решит играть более осторожно. «Ференцварош» не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а их атакующая серия впечатляет. Им достаточно сыграть вничью 1:1 или 0:0, чтобы пройти дальше, что позволяет им действовать более раскованно и не рисковать в атаке, однако их оборона не всегда надежна – они пропускают в среднем 1.20 гола за игру.

«Твенте» подходит к ответной игре с необходимостью отыгрываться и демонстрирует хорошую атакующую статистику: в последних пяти матчах команда забила девять голов (в среднем 1.80 за игру) и забивает в 13 из 15 последних матчей. Однако оборона голландцев не выглядит непробиваемой – они пропускают в пяти из семи последних матчей и в среднем за последние пять игр пропускают 1.40 гола. В первом матче «Твенте» забил один гол, но уступил 1:2, и теперь им нужно побеждать с разницей как минимум в два мяча или со счетом 2:1 и более, чтобы пройти дальше. Гости имеют хорошую гостевую статистику в Лиге Европы (не проигрывают в семи из девяти последних выездных матчей), что дает надежду на положительный результат. Их атакующий потенциал позволяет рассчитывать на гол, но защита хозяев, которая редко пропускает больше одного мяча, может стать серьезным препятствием.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Ференцварош» имеет преимущество благодаря победе в первом матче и домашней поддержке, однако «Твенте» способен забить и навязать борьбу. Матч, скорее всего, будет результативным, и обе команды наверняка отличится. Победа «Ференцвароша» или ничья с голами обеих сторон выглядит наиболее вероятным исходом, и хозяева должны пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Ференцварош» обыграл «Твенте» со счетом 2:1, что дает венгерской команде психологическое преимущество. Текущая форма «Ференцвароша» (три победы в Лиге Европы подряд, 10 матчей с забитыми) и атакующий потенциал «Твенте» (13 из 15 матчей с голами) указывают на то, что ответная игра также должна быть результативной. «Ференцварош» имеет преимущество в один мяч, что дает им тактическое преимущество перед домашней игрой.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 2 раунд
Твенте
1 : 2
23.07.2026
Ференцварош
Самая крупная ничья
Лига Европы, 2 раунд
Ференцварош
2 : 2
30.07.2026
Твенте
Лига Европы, 2 раунд
Ференцварош
2 : 2
30.07.2026
Твенте
Лига Европы, 2 раунд
Твенте
1 : 2
23.07.2026
Ференцварош

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
14
Attila Osváth
ЦЗ
4
Mariano Gómez
ЦЗ
28
Тон Раемакерс
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
36
Гавриэль Каничовски
АП
20
Каду
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
17
Marius Corbu
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
43
Ruud Nijstad
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
27
Sondre Ørjasæter
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
5
N. Zohore
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
18
Ádám Bagi
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
11
Деле
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Твенте
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
4
Матиас Киоло
ЦП
42
Дауда Вайдман
ЦП
19
Younes Taha
ЦП
25
Lucas Vennegoor of Hesselink
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
3-2-3-2
90
Дибус
14
4
28
Раемакерс
47
О'Доуда
16
Закариассен
88
Ромменс
36
Каничовски
20
Каду
17
75
Жозеф
4-1-2-2-1
1
Уннершталь
28
ван Рой
23
Лемкин
43
29
Адельгор
20
ван дер Белт
6
Зерруки
27
11
Ротс
14
Хлинссон
9
Вегхорст
75
Жозеф
5
5
75
Жозеф
47
О'Доуда
11
Деле
11
Деле
47
О'Доуда
20
Каду
10
10
20
Каду
29
Адельгор
42
Вайдман
42
Вайдман
29
Адельгор
20
ван дер Белт
19
19
20
ван дер Белт
27
25
25
27
11
Ротс
7
Пьяца
7
Пьяца
11
Ротс
14
Хлинссон
10
Ламмерс
10
Ламмерс
14
Хлинссон
Остались в запасе
Ференцварош
Твенте
1
Адам Варга
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
18
Ádám Bagi
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
70
Эдгар Севикян
ПВ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
4
Матиас Киоло
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
18
Ádám Bagi
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
70
Эдгар Севикян
ПВ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
4
Матиас Киоло
ЦП
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Йозеф Остинг

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Ференцварош» сохранит преимущество, добытое в первом матче, и как минимум не проиграет «Твенте» на своем поле. Венгерскому клубу достаточно ничьей, чтобы пройти дальше, а голландцы будут вынуждены раскрываться в атаке, что может привести к обмену голами. Учитывая, что «Ференцварош» забивает в десяти матчах подряд, а «Твенте» пропускает в пяти из семи последних встреч, наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья. Ставка на ничью за 3.80 выглядит здесь наиболее оправданной – гостям нужно отыгрываться, но оборона хозяев редко пропускает больше одного мяча. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Ференцварошем» и «Твенте» состоится 30 июля 2026 года в Будапеште на стадионе «Групама Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Ференцварош» – «Твенте»: смотреть онлайн

3.80
Ничья
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Твенте Ференцварош
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