Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между болгарским «Лудогорцем» и израильским «Хапоэлем Тель-Авив» пройдет 30 июля 2026 года в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». Хозяева уступили в первом матче со счетом 0:2 и теперь вынуждены отыгрывать два мяча, но их домашняя форма и надежная оборона (0.40 пропущенных в среднем за последние пять игр) внушают оптимизм. Гости, напротив, имеют комфортное преимущество и демонстрируют впечатляющую стабильность – они не проигрывают в шести последних матчах, не пропускают в трех встречах подряд и забивают в среднем 1.60 гола за игру. Сможет ли «Лудогорец» использовать поддержку родных трибун и свою оборонительную устойчивость, чтобы отыграть дефицит и пройти в следующий раунд, или «Хапоэль» продолжит свою уверенную игру и добьется ничьей или победы, достаточной для прохода? Кто окажется сильнее в этом напряженном противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Лудогорец» подходит к ответной игре с серьезными проблемами в атаке: в последних пяти матчах команда забила всего пять голов (в среднем 1.00 за игру), что недостаточно для того, чтобы отыграть два мяча у организованного соперника. Однако оборона болгарского клуба выглядит надежно – они пропускают в среднем 0.40 гола за последние пять игр и не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. В первом матче «Лудогорец» не смог забить «Хапоэлю», что показало сложности против дисциплинированной защиты. Домашняя поддержка на «Лудогорец Арене» может помочь, но им нужно забивать как минимум дважды и при этом не пропустить, что маловероятно, учитывая их низкую результативность и стабильную атаку соперника. «Лудогорец» забивает в шести из восьми последних матчей, но этого явно недостаточно для отыгрыша.

«Хапоэль Тель-Авив» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом в два мяча и в отличной форме: команда не проигрывает в шести последних матчах, не пропускает в трех последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 1.60 гола, пропуская 0.80. В первом матче израильский клуб сумел забить дважды и не пропустить, что является серьезным достижением. В гостях «Хапоэль» будет делать ставку на оборону и контратаки, и их атака, забивающая в шести из восьми последних матчей, способна использовать свободные зоны, которые появятся у хозяев. Опыт еврокубков и умение играть на результат делают «Хапоэль» явным фаворитом, даже несмотря на выездной статус.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Хапоэль Тель-Авив» как минимум не проиграет в этом матче, а скорее всего, добьется ничьей или победы, сохранив преимущество. «Лудогорец» будет атаковать, но их низкая результативность и надежная оборона гостей не позволят им отыграть два мяча. Ничья с минимальным количеством голов выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Хапоэль» обыграл «Лудогорец» со счетом 2:0, что дает израильской команде психологическое преимущество. Текущая форма «Хапоэля» (шесть матчей без поражений, три сухие победы) и слабость атаки «Лудогорца» (1.00 гола за игру) указывают на то, что гости должны как минимум не проиграть. «Лудогорец» дома сильнее, но против такого соперника их домашняя серия вряд ли поможет.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что ответный матч между «Лудогорцем» и «Хапоэлем Тель-Авив» завершится вничью, что позволит израильскому клубу пройти в следующий раунд за счет победы в первом матче. Обе команды демонстрируют надежную оборону, а первая встреча показала, что хозяева не могут взломать защиту соперника. Учитывая, что «Хапоэль» не пропускает в трех последних матчах, а «Лудогорец» забивает всего один гол в среднем за игру, болгарам будет сложно отыграться. Ставка на ничью за 3.90 выглядит наиболее оправданной, принимая во внимание оборонительный характер обеих команд и необходимость хозяев рисковать, что может привести к голам, но не к разгрому. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Лудогорцем» и «Хапоэлем Тель-Авив» состоится 30 июля 2026 года в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.