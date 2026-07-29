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«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 10:09
Лудогорец - Хапоэль
30 июл. 2026, четверг 21:00 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
3.90
Ничья
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между болгарским «Лудогорцем» и израильским «Хапоэлем Тель-Авив» пройдет 30 июля 2026 года в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». Хозяева уступили в первом матче со счетом 0:2 и теперь вынуждены отыгрывать два мяча, но их домашняя форма и надежная оборона (0.40 пропущенных в среднем за последние пять игр) внушают оптимизм. Гости, напротив, имеют комфортное преимущество и демонстрируют впечатляющую стабильность – они не проигрывают в шести последних матчах, не пропускают в трех встречах подряд и забивают в среднем 1.60 гола за игру. Сможет ли «Лудогорец» использовать поддержку родных трибун и свою оборонительную устойчивость, чтобы отыграть дефицит и пройти в следующий раунд, или «Хапоэль» продолжит свою уверенную игру и добьется ничьей или победы, достаточной для прохода? Кто окажется сильнее в этом напряженном противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Лудогорец» подходит к ответной игре с серьезными проблемами в атаке: в последних пяти матчах команда забила всего пять голов (в среднем 1.00 за игру), что недостаточно для того, чтобы отыграть два мяча у организованного соперника. Однако оборона болгарского клуба выглядит надежно – они пропускают в среднем 0.40 гола за последние пять игр и не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. В первом матче «Лудогорец» не смог забить «Хапоэлю», что показало сложности против дисциплинированной защиты. Домашняя поддержка на «Лудогорец Арене» может помочь, но им нужно забивать как минимум дважды и при этом не пропустить, что маловероятно, учитывая их низкую результативность и стабильную атаку соперника. «Лудогорец» забивает в шести из восьми последних матчей, но этого явно недостаточно для отыгрыша.

«Хапоэль Тель-Авив» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом в два мяча и в отличной форме: команда не проигрывает в шести последних матчах, не пропускает в трех последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 1.60 гола, пропуская 0.80. В первом матче израильский клуб сумел забить дважды и не пропустить, что является серьезным достижением. В гостях «Хапоэль» будет делать ставку на оборону и контратаки, и их атака, забивающая в шести из восьми последних матчей, способна использовать свободные зоны, которые появятся у хозяев. Опыт еврокубков и умение играть на результат делают «Хапоэль» явным фаворитом, даже несмотря на выездной статус.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Хапоэль Тель-Авив» как минимум не проиграет в этом матче, а скорее всего, добьется ничьей или победы, сохранив преимущество. «Лудогорец» будет атаковать, но их низкая результативность и надежная оборона гостей не позволят им отыграть два мяча. Ничья с минимальным количеством голов выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Хапоэль» обыграл «Лудогорец» со счетом 2:0, что дает израильской команде психологическое преимущество. Текущая форма «Хапоэля» (шесть матчей без поражений, три сухие победы) и слабость атаки «Лудогорца» (1.00 гола за игру) указывают на то, что гости должны как минимум не проиграть. «Лудогорец» дома сильнее, но против такого соперника их домашняя серия вряд ли поможет.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
2
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Хапоэль
2 : 0
23.07.2026
Лудогорец
Самая крупная ничья
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль
Лига конференций, 2 раунд
Хапоэль
2 : 0
23.07.2026
Лудогорец

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
7
A. Salido Tajero
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
14
Петар Станич
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
Главный тренер
Руй Мота
Хапоэль
22
Ассаф Цур
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
6
Андриан Краев
ОП
98
Falcão
ЦП
51
Омри Альтман
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
10
Ксанде Силва
ПВ
4
Chico
ЦФ
11
Stav Torial
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Лудогорец
1
Сержио Падт
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
40
Aleksandar Marinov
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
10
Эмерсон Родригес
ПП
12
Руан Секо
ЦФ
29
Ив-Эрик Биле
ЦФ
99
S. Ivanov
ЦФ
Хапоэль
33
Yanal Bazdog
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
21
Шахар Пивен
ЦЗ
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
92
Ofer Gelbard
ЦЗ
15
Roee Alkokin
ЦП
8
Yonatan Ferber
ЦП
23
Amit Lemkin
ЦП
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
27
Mor Buskila
ЦФ
44
Daniel Dappa
ЦФ
4-4-2
39
Бонманн
3
Недялков
17
Сон
27
15
Куртулуш
18
Чочев
7
26
Калоц
9
Дуа
14
Станич
37
Текпетей
2-1-2-2-3
22
Цур
5
Майембо
16
Лейднер
6
Краев
98
51
Альтман
10
Силва
97
Коко
9
Боатенг
11
4
27
42
42
27
26
Калоц
20
Камара
20
Камара
26
Калоц
7
10
Родригес
10
Родригес
7
9
Дуа
12
Секо
12
Секо
9
Дуа
14
Станич
29
Биле
29
Биле
14
Станич
16
Лейднер
21
Пивен
21
Пивен
16
Лейднер
51
Альтман
8
8
51
Альтман
11
23
23
11
9
Боатенг
44
44
9
Боатенг
Остались в запасе
Лудогорец
Хапоэль
1
Сержио Падт
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
40
Aleksandar Marinov
ЦП
99
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
33
Yanal Bazdog
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
92
Ofer Gelbard
ЦЗ
15
Roee Alkokin
ЦП
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
27
Mor Buskila
ЦФ
Остались в запасе
1
Сержио Падт
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
40
Aleksandar Marinov
ЦП
99
S. Ivanov
ЦФ
Остались в запасе
33
Yanal Bazdog
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
92
Ofer Gelbard
ЦЗ
15
Roee Alkokin
ЦП
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
27
Mor Buskila
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что ответный матч между «Лудогорцем» и «Хапоэлем Тель-Авив» завершится вничью, что позволит израильскому клубу пройти в следующий раунд за счет победы в первом матче. Обе команды демонстрируют надежную оборону, а первая встреча показала, что хозяева не могут взломать защиту соперника. Учитывая, что «Хапоэль» не пропускает в трех последних матчах, а «Лудогорец» забивает всего один гол в среднем за игру, болгарам будет сложно отыграться. Ставка на ничью за 3.90 выглядит наиболее оправданной, принимая во внимание оборонительный характер обеих команд и необходимость хозяев рисковать, что может привести к голам, но не к разгрому. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Лудогорцем» и «Хапоэлем Тель-Авив» состоится 30 июля 2026 года в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть онлайн

3.90
Ничья
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Хапоэль Лудогорец
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