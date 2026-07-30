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  • «Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Вчера, 19:58
Лудогорец
30.07.2026, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 2
Завершен
Хапоэль
47' Б. Текпетей 54' A. Salido Tajero
16' Э. Боатенг 58' Э. Боатенг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
7
A. Salido Tajero
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
14
Петар Станич
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
Главный тренер
Руй Мота
Хапоэль
22
Ассаф Цур
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
6
Андриан Краев
ОП
98
Falcão
ЦП
51
Омри Альтман
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
10
Ксанде Силва
ПВ
4
Chico
ЦФ
11
Stav Torial
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Лудогорец
1
Сержио Падт
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
40
Aleksandar Marinov
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
25
Эмерсон Родригес
ПП
12
Руан Секо
ЦФ
29
Ив-Эрик Биле
ЦФ
99
S. Ivanov
ЦФ
Хапоэль
33
Yanal Bazdog
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
21
Шахар Пивен
ЦЗ
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
92
Ofer Gelbard
ЦЗ
15
Roee Alkokin
ЦП
8
Yonatan Ferber
ЦП
23
Amit Lemkin
ЦП
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
27
Mor Buskila
ЦФ
44
Daniel Dappa
ЦФ
4-4-2
39
Бонманн
3
Недялков
17
Сон
27
15
Куртулуш
18
Чочев
7
26
Калоц
9
Дуа
14
Станич
37
Текпетей
2-1-2-2-3
22
Цур
5
Майембо
16
Лейднер
6
Краев
98
51
Альтман
10
Силва
97
Коко
9
Боатенг
11
4
27
42
42
27
26
Калоц
20
Камара
20
Камара
26
Калоц
7
25
Родригес
25
Родригес
7
9
Дуа
12
Секо
12
Секо
9
Дуа
14
Станич
29
Биле
29
Биле
14
Станич
16
Лейднер
21
Пивен
21
Пивен
16
Лейднер
51
Альтман
8
8
51
Альтман
11
23
23
11
9
Боатенг
44
44
9
Боатенг
Остались в запасе
Лудогорец
Хапоэль
1
Сержио Падт
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
40
Aleksandar Marinov
ЦП
99
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
33
Yanal Bazdog
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
92
Ofer Gelbard
ЦЗ
15
Roee Alkokin
ЦП
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
27
Mor Buskila
ЦФ
Остались в запасе
1
Сержио Падт
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
40
Aleksandar Marinov
ЦП
99
S. Ivanov
ЦФ
Остались в запасе
33
Yanal Bazdog
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
92
Ofer Gelbard
ЦЗ
15
Roee Alkokin
ЦП
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
27
Mor Buskila
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Статистика матча Лудогорец - Хапоэль
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Лудогорец» против «Хапоэля», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – «Хапоэль»

«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Хапоэль Лудогорец
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