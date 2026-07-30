30.07.2026, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
2 : 2
Завершен
Составы команд
Лудогорец
Лудогорец
4-4-2
39
Бонманн
3
Недялков
17
Сон
27
15
Куртулуш
18
Чочев
7
26
Калоц
9
Дуа
14
Станич
37
Текпетей
2-1-2-2-3
22
Цур
5
Майембо
16
Лейднер
6
Краев
98
51
Альтман
10
Силва
97
Коко
9
Боатенг
11
4
27
42
42
27
26
Калоц
20
Камара
20
Камара
26
Калоц
7
25
Родригес
25
Родригес
7
9
Дуа
12
Секо
12
Секо
9
Дуа
14
Станич
29
Биле
29
Биле
14
Станич
16
Лейднер
21
Пивен
21
Пивен
16
Лейднер
51
Альтман
8
8
51
Альтман
11
23
23
11
9
Боатенг
44
44
9
Боатенг
Остались в запасе
Лудогорец
Хапоэль
1
Сержио Падт
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
40
Aleksandar Marinov
ЦП
99
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
33
Yanal Bazdog
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
92
Ofer Gelbard
ЦЗ
15
Roee Alkokin
ЦП
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
27
Mor Buskila
ЦФ
Остались в запасе
1
Сержио Падт
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
40
Aleksandar Marinov
ЦП
99
S. Ivanov
ЦФ
Остались в запасе
33
Yanal Bazdog
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
92
Ofer Gelbard
ЦЗ
15
Roee Alkokin
ЦП
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
27
Mor Buskila
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Статистика матча Лудогорец - Хапоэль
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Лудогорец» против «Хапоэля», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – «Хапоэль»
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Источник: «Бомбардир»