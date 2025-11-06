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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Рейнджерс - Рома
Рейнджерс - Рома: обзор матча 06 ноября 2025
Рейнджерс
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
0 : 2
Завершен
Рома
13'
М. Соуле
36'
Л. Пеллегрини
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Рома
Завершен
90'
+3'
86'
Замена
Никколо Писилли
️️️️➡️️
Артем Довбик
Замена
Финдли Кертис
️️️️➡️️
Майки Мур
81'
Замена
Боян Миовски
️️️️➡️️
Юссеф Шермити
73'
73'
Замена
Девин Ренш
️️️️➡️️
Константинос Цимикас
73'
Замена
Уэсли
️️️️➡️️
Зеки Челик
66'
Замена
Куадио Коне
️️️️➡️️
Лоренцо Пеллегрини
66'
Замена
Стефан Эль-Шаарави
️️️️➡️️
Матиас Соуле
Замена
Данило
️️️️➡️️
Джейди Гассама
61'
Замена
Мохамед Диоманде
️️️️➡️️
Николас Раскин
61'
Замена
Тело Осгор
️️️️➡️️
Джейден Мегома
46'
45'
+1'
36'
ГОЛ! 0:2!
Лоренцо Пеллегрини
Пас отдал
Артем Довбик
13'
ГОЛ! 0:1!
Матиас Соуле
Пас отдал
Бриан Кристанте
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
30
Джейден Мегома
ЛЗ
24
Нассер Джига
ЦЗ
5
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Коннор Бэррон
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
23
Джейди Гассама
ЛВ
47
Майки Мур
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Рома
99
Миле Свилар
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К)
ЦП
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
30
Киран Райт
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
11
Тело Осгор
АП
25
Лайалл Кэмерон
АП
9
Данило
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
52
Финдли Кертис
ЦФ
18
Оливер Антман
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
60
Alessandro Romano
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
3-2-2-2-1
1
Батлэнд
2
Тавернье
24
Джига
5
Суттар
30
Мегома
3
Ааронс
8
Бэррон
43
Раскин
47
Мур
23
Гассама
9
Шермити
3-2-2-2-1
99
Свилар
5
Н'Дика
23
Манчини
22
Эрмосо
2
Челик
12
Цимикас
4
Кристанте
24
Эль-Айнауи
18
Соуле
7
Пеллегрини
9
Довбик
43
Раскин
10
Диоманде
10
Диоманде
43
Раскин
30
Мегома
11
Осгор
11
Осгор
30
Мегома
23
Гассама
9
Данило
9
Данило
23
Гассама
9
Шермити
28
Миовски
28
Миовски
9
Шермити
47
Мур
52
Кертис
52
Кертис
47
Мур
12
Цимикас
2
Ренш
2
Ренш
12
Цимикас
2
Челик
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Челик
9
Довбик
61
Писилли
61
Писилли
9
Довбик
7
Пеллегрини
17
Коне
17
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
Остались в запасе
Рейнджерс
Рома
31
Лиам Келли
ВР
30
Киран Райт
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
25
Лайалл Кэмерон
АП
18
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
60
Alessandro Romano
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
30
Киран Райт
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
25
Лайалл Кэмерон
АП
18
Оливер Антман
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
60
Alessandro Romano
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рейнджерс - Рома
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
17
Офсайды
2
3
Количество передач
383
580
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.86
2.03
xGP (предотвращенные голы)
0.35
0.35
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Айброкс
Посещаемость:
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