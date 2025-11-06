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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Бетис - Лион
Бетис - Лион: обзор матча 06 ноября 2025
Бетис
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
2 : 0
Завершен
Лион
30'
Э. Абде
35'
Антони
Матч
Составы
Статистика
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Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Бетис - Лион
Завершен
Желтая карточка
Айтор Руйбаль
(подножка)
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Афонсу Морейра
90'
Желтая карточка
Николас Тальяфико
(грубость)
90'
+5'
Замена
Пабло Гарсия
️️️️➡️️
Антони
87'
Замена
Родриго Рикельме
️️️️➡️️
Эз Абде
87'
84'
Замена
Клинтон Мата
️️️️➡️️
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Замена
Нельсон Деосса
️️️️➡️️
Пабло Форнальс
78'
Замена
Луис Авила
️️️️➡️️
Седрик Бакамбу
78'
Травма
Пабло Форнальс
77'
Желтая карточка
Седрик Бакамбу
70'
65'
Замена
Павел Шулц
️️️️➡️️
Халис Мера
65'
Замена
Тайлер Мортон
️️️️➡️️
Таннер Тессманн
Замена
Серджи Альтимира
️️️️➡️️
Джовани Ло Чельсо
65'
46'
Замена
Афонсу Морейра
️️️️➡️️
Enzo Molebe
46'
Замена
Николас Тальяфико
️️️️➡️️
Абнер
45'
+1'
ГОЛ! 2:0!
Антони
Пас отдал
Марк Рока
35'
ГОЛ! 1:0!
Эз Абде
Пас отдал
Седрик Бакамбу
30'
24'
Желтая карточка
Абнер
(грубость)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Эз Абде
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
(К)
ПВ
7
Антони
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
(К)
ЦЗ
7
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
14
Enzo Molebe
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бетис
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
14
Софиан Амрабат
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
6
Серджи Альтимира
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
62
Yvann Konan
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
15
Павел Шулц
АП
17
Афонсу Морейра
ЛВ
3-1-3-3
1
Вальес
3
Льоренте
4
Натан
16
21
Рока
10
Эз Абде
11
Ло Чельсо
7
Антони
17
Бакамбу
8
Форнальс
24
Руйбаль
3-5-2
1
Грейф
21
Клюйверт
19
Ниахате
16
Абнер
98
Мэйтленд-Найлс
44
Мера
39
Де Карвалью
6
Тессманн
7
Карабец
10
Сатриано
14
8
Форнальс
18
Деосса
18
Деосса
8
Форнальс
11
Ло Чельсо
6
Альтимира
6
Альтимира
11
Ло Чельсо
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
7
Антони
52
Гарсия
52
Гарсия
7
Антони
17
Бакамбу
9
Авила
9
Авила
17
Бакамбу
16
Абнер
3
Тальяфико
3
Тальяфико
16
Абнер
6
Тессманн
23
Мортон
23
Мортон
6
Тессманн
98
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
22
Мата
98
Мэйтленд-Найлс
44
Мера
15
Шулц
15
Шулц
44
Мера
14
17
Морейра
17
Морейра
14
Остались в запасе
Бетис
Лион
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
14
Софиан Амрабат
ЦП
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
40
Реми Дескамп
ВР
62
Yvann Konan
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
14
Софиан Амрабат
ЦП
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
62
Yvann Konan
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Бетис - Лион
2
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
323
626
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Эстадио де Ла Картуха
Посещаемость:
55836
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