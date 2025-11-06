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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Виктория - Фенербахче
Виктория - Фенербахче: обзор матча 06 ноября 2025
Виктория
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
0 : 0
Завершен
Фенербахче
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Фенербахче
Завершен
90'
+9
Желтая карточка
Фред
Желтая карточка
Светозар Маркович
(неспортивное поведение)
90'
+2
Желтая карточка
Принс Квабена Аду
90'
90'
+5'
Замена
Светозар Маркович
️️️️➡️️
Лукас Черв
88'
Травма
Лукас Черв
87'
83'
Желтая карточка
Джон Дуран
(неспортивное поведение)
73'
Замена
Доржель Нене
️️️️➡️️
Себастьян Шиманьски
Замена
Милан Гавел
️️️️➡️️
Амар Мемич
73'
Замена
Адриан Зеликович
️️️️➡️️
Матей Валента
64'
Замена
Денис Висински
️️️️➡️️
Томаш Ладра
64'
60'
Замена
Марко Асенсио
️️️️➡️️
Огуз Айдын
60'
Замена
Фред
️️️️➡️️
Исмаил Юкшек
60'
Замена
Джон Дуран
️️️️➡️️
Юссеф Эн-Несири
48'
Желтая карточка
Джейден Остерволде
45'
+1'
44'
Желтая карточка
Исмаил Юкшек
Желтая карточка
Матей Валента
35'
23'
Желтая карточка
Эдсон Альварес
(грубость)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
6
Лукас Черв
(К)
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
32
Матей Валента
АП
15
Амар Мемич
ПВ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К)
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Эдсон Альварес
ОП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
94
Талиска
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
3
Светозар Маркович
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
12
Daniel Suchy
ЦП
9
Денис Висински
АП
72
James Bello
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Фред
ЦП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
21
Марко Асенсио
ПВ
9
Джон Дуран
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
3-3-2-2
23
Йедличка
22
Палушка
40
Дуэ
21
Емелка
6
Черв
19
Суаре
18
Ладра
32
Валента
15
Мемич
17
Дуросинми
25
Аду
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Семеду
24
Остерволде
37
Шкриньяр
3
Браун
11
Альварес
16
Юкшек
94
Талиска
17
Шиманьски
70
Айдын
21
Эн-Несири
6
Черв
3
Маркович
3
Маркович
6
Черв
15
Мемич
24
Гавел
24
Гавел
15
Мемич
32
Валента
80
Зеликович
80
Зеликович
32
Валента
18
Ладра
9
Висински
9
Висински
18
Ладра
16
Юкшек
7
Фред
7
Фред
16
Юкшек
70
Айдын
21
Асенсио
21
Асенсио
70
Айдын
21
Эн-Несири
9
Дуран
9
Дуран
21
Эн-Несири
17
Шиманьски
45
Нене
45
Нене
17
Шиманьски
Остались в запасе
Виктория
Фенербахче
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
5
Karel Spacil
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
12
Daniel Suchy
ЦП
72
James Bello
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
13
Tarik Ãetin
ВР
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
5
Karel Spacil
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
12
Daniel Suchy
ЦП
72
James Bello
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Виктория - Фенербахче
3
5
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
11
2
Нарушения
11
7
Офсайды
1
0
Количество передач
278
449
Сейвы
4
6
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.27
xGP (предотвращенные голы)
0.97
0.97
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Доосан Арена
Посещаемость:
11090
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