Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между «Генчлербирлиги» и «Фенербахче» пройдет 15 августа в Анкаре. Хозяева подходят к старту сезона с серьезными проблемами в обороне – они пропускают в пяти из семи последних матчей, тогда как гости находятся в феноменальной форме: они не проигрывают в десяти последних матчах и забивают в десяти встречах подряд. В очных противостояниях «Фенербахче» тотально доминирует: три победы подряд и 19 матчей с голами в ворота «Генчлербирлиги». Сможет ли хозяин преподнести сенсацию в стартовом туре, или стамбульский гранд продолжит свою победную поступь и разгромит соперника?

Кто победит в матче

В пользу «Генчлербирлиги» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в десяти из двенадцати последних матчей против «Фенербахче». В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,80 гола, что является неплохим показателем. Однако защита «Генчлербирлиги» вызывает катастрофические опасения – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,20 гола, а также пропускают в пяти из семи последних матчей. В конце прошлого сезона команда показывала нестабильные результаты, а в товарищеских матчах перед стартом нового чемпионата уступила «Касымпаше» (0-3). Против такого соперника, как «Фенербахче», который стабильно забивает в очных встречах, хозяевам будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

«Фенербахче» подходит к матчу в феноменальной форме. Команда не проигрывает в десяти последних матчах, забивает в десяти встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола и пропускает всего 0,40 гола, что свидетельствует о надежной игре в обороне. В очных встречах с «Генчлербирлиги» «Фенербахче» имеет подавляющее преимущество: три победы подряд и 19 матчей с голами в ворота этого соперника. В Лиге чемпионов команда уверенно прошла «Штурм» (1-0 и 2-0), а также успешно выступила против «Гурника Забже» (1-1 и 1-0). При такой атакующей мощи и надежной защите стамбульский гранд является абсолютным фаворитом.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Фенербахче». Гости имеют колоссальный отрыв в классе, длительную голевую серию в очных встречах и надежную защиту. «Генчлербирлиги» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы сдержать атаку стамбульского гранда. Ожидается, что «Фенербахче» уверенно начнет сезон с разгромной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Фенербахче» имеет подавляющее преимущество: команда побеждает в трех последних матчах против «Генчлербирлиги» и забивает в 19 последних очных встречах подряд. Текущая форма гостей также впечатляет (десять матчей без поражений, 0,40 пропущенного гола за игру), тогда как хозяева много пропускают (2,20 гола за игру). Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Фенербахче» с разницей минимум в один мяч. Гости находятся в феноменальной форме (десять матчей без поражений), имеют длительную голевую серию в очных встречах с «Генчлербирлиги» (19 матчей подряд) и демонстрируют надежную игру в обороне (0,40 пропущенного гола за игру). Хозяева, напротив, много пропускают (2,20 гола за игру) и уступают в классе. Ожидаем, что «Фенербахче» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Фенербахче» с форой (-1) с коэффициентом 1.70.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Генчлербирлиги» и «Фенербахче» состоится 15 августа 2026 года в Анкаре и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.