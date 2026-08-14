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«Генчлербирлиги» – «Фенербахче»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027

14 августа 2026 10:45
Генчлербирлиги - Фенербахче
15 авг. 2026, суббота 21:30 | Турция. Суперлига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Фенербахче» с форой (-1)
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Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между «Генчлербирлиги» и «Фенербахче» пройдет 15 августа в Анкаре. Хозяева подходят к старту сезона с серьезными проблемами в обороне – они пропускают в пяти из семи последних матчей, тогда как гости находятся в феноменальной форме: они не проигрывают в десяти последних матчах и забивают в десяти встречах подряд. В очных противостояниях «Фенербахче» тотально доминирует: три победы подряд и 19 матчей с голами в ворота «Генчлербирлиги». Сможет ли хозяин преподнести сенсацию в стартовом туре, или стамбульский гранд продолжит свою победную поступь и разгромит соперника?

Кто победит в матче

В пользу «Генчлербирлиги» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в десяти из двенадцати последних матчей против «Фенербахче». В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,80 гола, что является неплохим показателем. Однако защита «Генчлербирлиги» вызывает катастрофические опасения – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,20 гола, а также пропускают в пяти из семи последних матчей. В конце прошлого сезона команда показывала нестабильные результаты, а в товарищеских матчах перед стартом нового чемпионата уступила «Касымпаше» (0-3). Против такого соперника, как «Фенербахче», который стабильно забивает в очных встречах, хозяевам будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

«Фенербахче» подходит к матчу в феноменальной форме. Команда не проигрывает в десяти последних матчах, забивает в десяти встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола и пропускает всего 0,40 гола, что свидетельствует о надежной игре в обороне. В очных встречах с «Генчлербирлиги» «Фенербахче» имеет подавляющее преимущество: три победы подряд и 19 матчей с голами в ворота этого соперника. В Лиге чемпионов команда уверенно прошла «Штурм» (1-0 и 2-0), а также успешно выступила против «Гурника Забже» (1-1 и 1-0). При такой атакующей мощи и надежной защите стамбульский гранд является абсолютным фаворитом.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Фенербахче». Гости имеют колоссальный отрыв в классе, длительную голевую серию в очных встречах и надежную защиту. «Генчлербирлиги» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы сдержать атаку стамбульского гранда. Ожидается, что «Фенербахче» уверенно начнет сезон с разгромной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Фенербахче» имеет подавляющее преимущество: команда побеждает в трех последних матчах против «Генчлербирлиги» и забивает в 19 последних очных встречах подряд. Текущая форма гостей также впечатляет (десять матчей без поражений, 0,40 пропущенного гола за игру), тогда как хозяева много пропускают (2,20 гола за игру). Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 4 (16%)
Ничьих - 4 (16%)
Побед - 17 (68%)
24
Забитых мячей
57
0.96
В среднем за матч
2.28
2:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
5 : 2
06.12.2019
Генчлербирлиги
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 20 тур
Фенербахче
2 : 2
03.02.2018
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 1 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
15.08.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
3 : 1
09.02.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 4 тур
Генчлербирлиги
1 : 3
31.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 30 тур
Фенербахче
1 : 2
14.03.2021
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 9 тур
Генчлербирлиги
1 : 5
21.11.2020
Фенербахче
Турция. Суперлига, 31 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
07.07.2020
Фенербахче
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
5 : 2
06.12.2019
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 20 тур
Фенербахче
2 : 2
03.02.2018
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
27.08.2017
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
22.05.2017
Фенербахче
Турция. Суперлига, 15 тур
Фенербахче
3 : 0
19.12.2016
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 33 тур
Фенербахче
2 : 1
15.05.2016
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 16 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
20.12.2015
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
15.03.2015
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Фенербахче
2 : 1
25.10.2014
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 23 тур
Фенербахче
2 : 0
01.03.2014
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 6 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
29.09.2013
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Генчлербирлиги
2 : 0
21.04.2013
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 13 тур
Фенербахче
4 : 1
25.11.2012
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Фенербахче
6 : 1
03.03.2012
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 12 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
25.11.2011
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Генчлербирлиги
2 : 4
07.03.2011
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Фенербахче
3 : 0
02.10.2010
Генчлербирлиги
Чемпионат Турции, 25 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
13.03.2010
Фенербахче
Чемпионат Турции, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
04.10.2009
Генчлербирлиги
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Генчлербирлиги
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
6
Димитриос Гутас
(К) ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
42
Ousmane Diabate
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
8
Ensar Kemaloğlu
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
94
Талиска
АП
22
Левент Мерджан
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Генчлербирлиги
23
Гекхан Аккан
ВР
53
Ensar Çavuşoğlu
ЦЗ
3
Yiğit Hamza Aydar
ЦЗ
18
Мусса Куабу
ОП
17
E. A. Aslan
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
45
Prince Martor
ЦФ
99
F. Ayaz Ozcan
ЦФ
Фенербахче
75
Kuzey Sapaz
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
28
Бартуг Элмаз
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
3-1-3-1-2
70
Эгрибаят
6
Гутас
77
Дурсун
42
35
Улджын
15
8
10
Тонгия
13
Перейра
14
Траоре
20
Койта
3-3-3-1
13
18
Мюлдюр
15
Аке
37
Шкриньяр
5
Юкшек
6
Гендузи
17
Кахведжи
10
Асенсио
22
Мерджан
70
Айдын
94
Талиска
8
18
Куабу
18
Куабу
8
42
5
Этебо
5
Этебо
42
77
Дурсун
88
Узюм
88
Узюм
77
Дурсун
20
Койта
45
45
20
Койта
18
Мюлдюр
27
Семеду
27
Семеду
18
Мюлдюр
5
Юкшек
91
Канте
91
Канте
5
Юкшек
70
Айдын
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
70
Айдын
17
Кахведжи
11
Гринвуд
11
Гринвуд
17
Кахведжи
10
Асенсио
19
Мурики
19
Мурики
10
Асенсио
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Фенербахче
23
Гекхан Аккан
ВР
53
Ensar Çavuşoğlu
ЦЗ
3
Yiğit Hamza Aydar
ЦЗ
17
E. A. Aslan
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
99
F. Ayaz Ozcan
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
75
Kuzey Sapaz
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
23
Гекхан Аккан
ВР
53
Ensar Çavuşoğlu
ЦЗ
3
Yiğit Hamza Aydar
ЦЗ
17
E. A. Aslan
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
99
F. Ayaz Ozcan
ЦФ
Остались в запасе
75
Kuzey Sapaz
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Айкют Кочаман
Генчлербирлиги
Точно не сыграют
Dilhan Demir
ЦП
Фенербахче
Точно не сыграют
Эдерсон
ВР
Антони Мусаба
ПВ
Джейден Остерволде
ПЗ
Мерт Гюнок
ВР
A. Diouf
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Фенербахче» с разницей минимум в один мяч. Гости находятся в феноменальной форме (десять матчей без поражений), имеют длительную голевую серию в очных встречах с «Генчлербирлиги» (19 матчей подряд) и демонстрируют надежную игру в обороне (0,40 пропущенного гола за игру). Хозяева, напротив, много пропускают (2,20 гола за игру) и уступают в классе. Ожидаем, что «Фенербахче» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Фенербахче» с форой (-1) с коэффициентом 1.70.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Генчлербирлиги» и «Фенербахче» состоится 15 августа 2026 года в Анкаре и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Генчлербирлиги» – «Фенербахче»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027

1.70
Победа «Фенербахче» с форой (-1)
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Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Фенербахче Генчлербирлиги
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