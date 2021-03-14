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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Генчлербирлиги
Фенербахче - Генчлербирлиги: обзор матча 14 марта 2021
Фенербахче
14.03.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Генчлербирлиги
35'
Ф. Новак
40'
С. Азиз (АГ)
63'
F. AyitÃ©
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Генчлербирлиги
90'
Желтая карточка
О. Артан
89'
Желтая карточка
С. Лима
83'
Замена
С. Спиридонович
️️️️
F. AyitÃ©
82'
Желтая карточка
К. Нордфельдт
79'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
Д. Кандеяш
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
76'
68'
Замена
L. Mugni
️️️️
M. Yildirim
65'
Желтая карточка
M. Yildirim
63'
ГОЛ! 1:2!
F. AyitÃ©
Пас отдал
Д. Кандеяш
Желтая карточка
С. Азиз
62'
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Тиам
57'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Ф. Новак
57'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
М. Хакан Яндас
46'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
Г. Генюл
44'
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Азиз
ГОЛ! 1:0!
Ф. Новак
Пас отдал
Х. Соса
35'
30'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
91
Сандро Лима
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
27
Омюрджан Артан
ПЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
37
Yasin Davus
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
3-3-4
1
Баиндыр
4
Азиз
77
Генюл
57
Новак
41
Салаи
14
Густаво
26
Осайи-Самуэль
9
Тиам
7
Соса
10
Пелкас
8
Яндас
4-4-2
15
Нордфельдт
4
Юханссон
15
11
Пехливан
4
Кызылдаг
8
6
Дикмен
21
Кандеяш
26
Пирис
11
91
Лима
77
Генюл
30
Сангаре
30
Сангаре
77
Генюл
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
26
Осайи-Самуэль
57
Новак
17
Кахведжи
17
Кахведжи
57
Новак
8
Яндас
9
9
8
Яндас
9
Тиам
38
Саматта
38
Саматта
9
Тиам
8
26
26
8
21
Кандеяш
17
17
21
Кандеяш
11
10
Спиридонович
10
Спиридонович
11
Остались в запасе
Фенербахче
Генчлербирлиги
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
88
Джанер Эркин
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
37
Yasin Davus
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
14
Metehan Mert
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
88
Джанер Эркин
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
Остались в запасе
37
Yasin Davus
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
14
Metehan Mert
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Фенербахче - Генчлербирлиги
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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