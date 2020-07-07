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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Фенербахче
Генчлербирлиги - Фенербахче: обзор матча 07 июля 2020
Генчлербирлиги
07.07.2020, вторник, 18:30
Турция. Суперлига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
60'
B. Stancu
81'
E. BelÃ¶zoglu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Фенербахче
Желтая карточка
S. Yilmaz
90'
+1
Желтая карточка
Д. Кандеяш
90'
86'
Замена
Э. Беяз
️️️️
Т. Арслан
Замена
S. SessÃ¨gnon
️️️️
Y. Pehlivan
85'
Замена
Д. Сио
️️️️
С. Дикмен
85'
81'
ГОЛ! 1:1!
E. BelÃ¶zoglu
Пас отдал
Т. Арслан
75'
Желтая карточка
Н. Дирар
70'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Д. Тюрук
Замена
P. Polomat
️️️️
Х. Пехливан
67'
60'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
ГОЛ! 1:0!
B. Stancu
Пас отдал
E. ÃzgenÃ§
60'
Желтая карточка
Y. Pehlivan
54'
46'
Замена
E. BelÃ¶zoglu
️️️️
Жаилсон
42'
Желтая карточка
О. Туфан
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
Ф. Байано
28'
16'
Желтая карточка
Жаилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
25
Эртак Эзбир
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
8
Набиль Дирар
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
16
Жаилсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Генчлербирлиги
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦП
10
StÃ©phane SessÃ¨gnon
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
28
Murat Saglam
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
5
Emre BelÃ¶zoglu
ЦП
86
Emir Miray Köksal
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
4-5-1
25
Эзбир
22
15
11
Пехливан
32
Рамос
3
Эздемир
27
Байано
17
6
Дикмен
21
Кандеяш
9
3-1-5-1
1
Баиндыр
8
Дирар
5
Фалет
33
Али Калдырым
14
Густаво
16
Жаилсон
9
Тюрук
11
Туфан
24
Кадиоглу
30
Арслан
19
Мурики
11
Пехливан
39
39
11
Пехливан
27
Байано
0
0
27
Байано
6
Дикмен
13
Сио
13
Сио
6
Дикмен
10
10
30
Арслан
17
Беяз
17
Беяз
30
Арслан
16
Жаилсон
5
5
16
Жаилсон
9
Тюрук
10
Родригеш
10
Родригеш
9
Тюрук
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Фенербахче
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
86
Emir Miray Köksal
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
28
Murat Saglam
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
Остались в запасе
86
Emir Miray Köksal
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
28
Murat Saglam
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Генчлербирлиги - Фенербахче
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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