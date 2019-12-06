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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Генчлербирлиги
Фенербахче - Генчлербирлиги: обзор матча 06 декабря 2019
Фенербахче
06.12.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 14 тур
5 : 2
Завершен
Генчлербирлиги
23'
В. Мурики
32'
Л. Густаво
39'
В. Мурики
87'
М. Крузе
9'
Д. Сио
78'
Б. Станку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Генчлербирлиги
ГОЛ! 4:2!
М. Крузе
Пас отдал
Г. Родригеш
87'
80'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
79'
78'
ГОЛ! 3:2!
Б. Станку
Желтая карточка
В. Мурики
73'
52'
Желтая карточка
П. Полома
ГОЛ! 3:1!
В. Мурики
39'
ГОЛ! 2:1!
Л. Густаво
Пас отдал
М. Крузе
32'
Желтая карточка
О. Туфан
30'
ГОЛ! 1:1!
В. Мурики
Пас отдал
М. Исла
23'
20'
Желтая карточка
Д. Сио
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
4
Сердар Азиз
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Генчлербирлиги
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
Генчлербирлиги
27
Абдулайе Диалло
ВР
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
3-1-2-1-2
4
Азиз
33
Али Калдырым
22
Исла
14
Густаво
25
Белезоглу
11
Туфан
10
Родригеш
19
Мурики
10
Крузе
2-1-3
39
Полома
15
Туре
29
Сессеньон
21
Кандеяш
13
Сио
10
Станку
Остались в запасе
Фенербахче
Генчлербирлиги
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
27
Абдулайе Диалло
ВР
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Фенербахче - Генчлербирлиги
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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