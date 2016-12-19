Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Генчлербирлиги
Фенербахче - Генчлербирлиги: обзор матча 19 декабря 2016
Фенербахче
19.12.2016, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
41'
М. Сов
87'
Фернандао
90'
М. Сов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Генчлербирлиги
ГОЛ! 3:0!
М. Сов
90'
ГОЛ! 2:0!
Фернандао
87'
Желтая карточка
М. Шкртел
80'
Замена
Фернандао
️️️️
В. Шен
76'
Замена
О. Туфан
️️️️
А. Потук
70'
61'
Замена
В. Мурики
️️️️
А. Карабулут
46'
Замена
Г. Ландель
️️️️
Т. Рантие
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
41'
30'
Желтая карточка
А. Огуз
Замена
М. Сов
️️️️
Р. ван Перси
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
20
Волкан Шен
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
5
Соуза
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
9
Токело Рантие
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Генчлербирлиги
4
Ферхат Гергулу
ЦЗ
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
4-5-1
1
Демирель
2
Озбайраклы
37
Шкртел
33
Али Калдырым
24
Кьер
4
Потук
17
Ленс
5
Соуза
5
Топал
20
Шен
32
ван Перси
4-4-1
34
Хопф
66
Политевич
6
Джалик
2
Огуз
3
Чифтци
10
Кахведжи
7
Гюрлер
21
Шахин
82
Карабулут
9
Рантие
4
Потук
11
Туфан
11
Туфан
4
Потук
20
Шен
9
Фернандао
9
Фернандао
20
Шен
32
ван Перси
17
Сов
17
Сов
32
ван Перси
9
Рантие
16
Ландель
16
Ландель
9
Рантие
82
Карабулут
18
Мурики
18
Мурики
82
Карабулут
Остались в запасе
Фенербахче
Генчлербирлиги
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
4
Ферхат Гергулу
ЦЗ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Остались в запасе
4
Ферхат Гергулу
ЦЗ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Фенербахче - Генчлербирлиги
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Генчлербирлиги
Названа сумма, за которую ЦСКА готов продать Кисляка в Турцию
11:29
3
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Названа сумма, за которую ЦСКА готов продать Кисляка в Турцию
11:29
3
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Статистика Батракова в первом полном матче за «Галатасарай»
17 октября
1
«Генчлербирлиги» – «Галатасарай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+