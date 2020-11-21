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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Фенербахче
Генчлербирлиги - Фенербахче: обзор матча 21 ноября 2020
Генчлербирлиги
21.11.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 5
Завершен
Фенербахче
31'
D. Angelo
14'
М. Хакан Яндас
38'
Д. Перотти (П)
47'
Х. Соса
69'
Д. Перотти
72'
О. Туфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Фенербахче
83'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Д. Перотти
83'
Замена
Э. Беяз
️️️️
Л. Густаво
Желтая карточка
Р. Пирис
79'
72'
ГОЛ! 1:5!
О. Туфан
Пас отдал
С. Азиз
72'
Замена
Д. Эркин
️️️️
М. Хакан Яндас
72'
Замена
М. Саматта
️️️️
P. Demba CissÃ©
Замена
S. Gokhan Altiparmak
️️️️
Д. Сио
71'
69'
ГОЛ! 1:4!
Д. Перотти
Пас отдал
О. Туфан
63'
Замена
О. Туфан
️️️️
Д. Пелкас
56'
Желтая карточка
Д. Пелкас
Замена
M. Yildirim
️️️️
Х. Пехливан
55'
Желтая карточка
Д. Сио
54'
Желтая карточка
P. Polomat
52'
47'
ГОЛ! 1:3!
Х. Соса
Пас отдал
Д. Пелкас
Замена
С. Дикмен
️️️️
D. Furman
46'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
F. AyitÃ©
46'
38'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Перотти
ГОЛ! 1:1!
D. Angelo
Пас отдал
D. Furman
31'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Хакан Яндас
Пас отдал
Д. Пелкас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Фенербахче
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
13
Ahmet Oytun Özdoğan
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
4-4-2
15
Нордфельдт
3
11
Пехливан
15
39
26
Пирис
21
Кандеяш
13
Сио
3
Эздемир
11
7
4-1-3-2
1
Баиндыр
32
Тиссеран
4
Азиз
57
Новак
3
Лемос
14
Густаво
7
Соса
8
Яндас
10
Пелкас
9
8
Перотти
7
6
Дикмен
6
Дикмен
7
11
Пехливан
8
8
11
Пехливан
11
17
17
11
13
Сио
26
26
13
Сио
8
Яндас
88
Эркин
88
Эркин
8
Яндас
14
Густаво
17
Беяз
17
Беяз
14
Густаво
8
Перотти
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
8
Перотти
10
Пелкас
11
Туфан
11
Туфан
10
Пелкас
9
38
Саматта
38
Саматта
9
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Фенербахче
27
Омюрджан Артан
ПЗ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
13
Ahmet Oytun Özdoğan
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
27
Омюрджан Артан
ПЗ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
Остались в запасе
13
Ahmet Oytun Özdoğan
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Генчлербирлиги - Фенербахче
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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Генчлербирлиги
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