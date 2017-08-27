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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Фенербахче
Генчлербирлиги - Фенербахче: обзор матча 27 августа 2017
Генчлербирлиги
27.08.2017, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
37'
А. Огуз (П)
67'
О. Туфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Фенербахче
67'
ГОЛ! 1:1!
О. Туфан
58'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
53'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Красная карточка
Т. Рантие
42'
42'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Огуз
37'
Желтая карточка
А. Огуз
32'
24'
Желтая карточка
М. Шкртел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
18
Диалло Гидилей
ЦП
9
Токело Рантие
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
20
Жулиано
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Генчлербирлиги
18
Ведат Мурики
ЦФ
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
3-1-1-1
34
Хопф
3
Чифтци
66
Политевич
2
Огуз
18
Гидилей
45
Ману
9
Рантие
3-1-3-2-1
1
Демирель
22
Исла
37
Шкртел
33
Али Калдырым
33
Нойштедтер
8
Дирар
11
Туфан
5
Топал
28
Вальбуэна
20
Жулиано
9
Сольдадо
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Фенербахче
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
13
Идрисс Камени
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
18
Ведат Мурики
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Генчлербирлиги - Фенербахче
2
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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