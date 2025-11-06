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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Болонья - Бранн
Болонья - Бранн: обзор матча 06 ноября 2025
Болонья
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
0 : 0
Завершен
Бранн
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Бранн
Завершен
90'
+3'
85'
Желтая карточка
Торе Педерсен
(задержка)
Замена
Томмазо Побега
️️️️➡️️
Никола Моро
82'
Замена
Тейс Даллинга
️️️️➡️️
Сантьяго Кастро
82'
Замена
Йенс Одгор
️️️️➡️️
Николо Камбьяги
75'
Замена
Риккардо Орсолини
️️️️➡️️
Федерико Бернардески
75'
75'
Замена
Julian Lægreid
️️️️➡️️
Markus Haaland
75'
Замена
Торе Педерсен
️️️️➡️️
Denzel De Roeve
61'
Замена
Никлас Кастро
️️️️➡️️
Бор Финне
61'
Замена
Мадс Хансен
️️️️➡️️
Ульрик Матисен
Желтая карточка
Льюис Фергюсон
46'
45'
+2
Желтая карточка
Эйвинд Хелланд
45'
+3'
Желтая карточка
Хуан Миранда
(подножка)
41'
Замена
Хуан Миранда
️️️️➡️️
Джованни Фаббиан
29'
Красная карточка
Хараламбос Ликояннис
(подножка)
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К)
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Джафет Сери
(К)
ЦЗ
21
Denzel De Roeve
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
32
Markus Haaland
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Бранн
26
Tom Bramel
ВР
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
27
Мадс Санде
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
9
Никлас Кастро
ЛВ
9
Мадс Хансен
ПВ
39
Julian Lægreid
ЦФ
4-3-2-1
1
Скорупски
22
Ликояннис
3
Лукуми
17
Хеггем
2
Хольм
6
Моро
19
Фергюсон
80
Фаббиан
28
Камбьяги
10
Бернардески
9
Кастро
3-2-2-1-2
1
Дюнгеланд
5
Сери
21
5
Хелланд
18
Серенсен
20
Драгснес
8
Корнвиг
19
14
Матисен
11
Финне
32
80
Фаббиан
33
Миранда
33
Миранда
80
Фаббиан
6
Моро
4
Побега
4
Побега
6
Моро
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
28
Камбьяги
21
Одгор
21
Одгор
28
Камбьяги
9
Кастро
24
Даллинга
24
Даллинга
9
Кастро
21
23
Педерсен
23
Педерсен
21
11
Финне
9
Кастро
9
Кастро
11
Финне
14
Матисен
9
Хансен
9
Хансен
14
Матисен
32
39
39
32
Остались в запасе
Болонья
Бранн
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Джон Роу
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
26
Tom Bramel
ВР
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
27
Мадс Санде
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Джон Роу
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
27
Мадс Санде
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Болонья - Бранн
3
1
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
6
14
Офсайды
3
4
Количество передач
441
388
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Ренато ДальАра
Посещаемость:
22508
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