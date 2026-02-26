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  • «Штутгарт» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

«Штутгарт» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

26 февраля, 19:35
Штутгарт
26.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Селтик
1' Л. МакКован
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
51
Colby Donovan
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Штутгарт
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
35
Mirza Ćatović
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
52
Thomas Hatton
ЦП
33
Sean Mcardle
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Нюбель
29
Ельч
14
Жакес
16
Каразор
7
Миттельштадт
4
Вагноман
14
Андрес
26
Буанани
8
Томаш
26
Ундав
18
Левелинг
3-3-2-2
1
Синисало
6
Трасти
51
4
Сараччи
47
Маррей
42
МакГрегор
5
Хатате
14
МакКован
13
Ян
20
Адаму
38
Маэда
14
Жакес
3
Хендрикс
3
Хендрикс
14
Жакес
14
Андрес
6
Штиллер
6
Штиллер
14
Андрес
26
Буанани
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
26
Буанани
18
Левелинг
10
Фюрих
10
Фюрих
18
Левелинг
8
Томаш
9
Демирович
9
Демирович
8
Томаш
51
56
Ролстон
56
Ролстон
51
13
Ян
8
Нигрен
8
Нигрен
13
Ян
14
МакКован
17
Тунекти
17
Тунекти
14
МакКован
5
Хатате
17
Ихеначо
17
Ихеначо
5
Хатате
20
Адаму
70
Чванчара
70
Чванчара
20
Адаму
Остались в запасе
Штутгарт
Селтик
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
35
Mirza Ćatović
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Каспер Шмейхель
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
52
Thomas Hatton
ЦП
33
Sean Mcardle
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
35
Mirza Ćatović
ЦП
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
52
Thomas Hatton
ЦП
33
Sean Mcardle
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Мартин О'Нил
Штутгарт
Точно не сыграют
Лазар Йованович
АП
Юлиан Хабот
ЦЗ
Ноа Дарвих
АП
Стефан Дрляча
ВР
Паскаль Штенцель
ПЗ
Под вопросом
Джастин Диль
ЦФ
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
Селтик
Точно не сыграют
Бенжамин Артюр
ЦЗ
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
Арне Энгелс
ЦП
Один-Тиаго Хольм
ЦП
Алистер Джонстон
ПЗ
Жота
ЛВ
Адам Монтгомери
ЛЗ
Джоэль Мвука
ПВ
Callum Osmand
ЦП
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Статистика матча Штутгарт - Селтик
1
Всего ударов по воротам
24
3
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
13
7
Нарушения
6
13
Офсайды
6
2
Количество передач
600
311
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.3
xGP (предотвращенные голы)
0.48
0.48

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Штутгарт» против «Селтика», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт»«Селтик»

«Штутгарт» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Селтик Штутгарт
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