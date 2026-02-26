26.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-2-1-1-3
1
Нюбель
29
Ельч
14
Жакес
16
Каразор
7
Миттельштадт
4
Вагноман
14
Андрес
26
Буанани
8
Томаш
26
Ундав
18
Левелинг
3-3-2-2
1
Синисало
6
Трасти
51
4
Сараччи
47
Маррей
42
МакГрегор
5
Хатате
14
МакКован
13
Ян
20
Адаму
38
Маэда
14
Жакес
3
Хендрикс
3
Хендрикс
14
Жакес
14
Андрес
6
Штиллер
6
Штиллер
14
Андрес
26
Буанани
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
26
Буанани
18
Левелинг
10
Фюрих
10
Фюрих
18
Левелинг
8
Томаш
9
Демирович
9
Демирович
8
Томаш
51
56
Ролстон
56
Ролстон
51
13
Ян
8
Нигрен
8
Нигрен
13
Ян
14
МакКован
17
Тунекти
17
Тунекти
14
МакКован
5
Хатате
17
Ихеначо
17
Ихеначо
5
Хатате
20
Адаму
70
Чванчара
70
Чванчара
20
Адаму
Остались в запасе
Штутгарт
Селтик
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
35
Mirza Ćatović
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Каспер Шмейхель
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
52
Thomas Hatton
ЦП
33
Sean Mcardle
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
35
Mirza Ćatović
ЦП
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
52
Thomas Hatton
ЦП
33
Sean Mcardle
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Мартин О'Нил
Штутгарт
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Штутгарт - Селтик
1
Всего ударов по воротам
24
3
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
13
7
Нарушения
6
13
Офсайды
6
2
Количество передач
600
311
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.3
xGP (предотвращенные голы)
0.48
0.48
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Штутгарт» против «Селтика», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Селтик»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»