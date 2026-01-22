22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рейнджерс
Рейнджерс
4-2-3-1
1
Батлэнд
16
Мегома
34
Джига
37
Фернандес
3
Ааронс
43
Раскин
10
Диоманде
23
Гассама
19
Осгор
47
Мур
9
Шермити
4-2-3-1
39
Бонманн
17
Сон
24
Вердон
4
Алмейда
3
Недялков
6
Наресси
23
Дуарте
11
Видаль
14
Станич
77
Маркус
29
Биле
9
Шермити
52
Кертис
52
Кертис
9
Шермити
47
Мур
28
Миовски
28
Миовски
47
Мур
17
Сон
2
Андерссон
2
Андерссон
17
Сон
6
Наресси
18
Чочев
18
Чочев
6
Наресси
77
Маркус
37
Текпетей
37
Текпетей
77
Маркус
11
Видаль
91
91
11
Видаль
29
Биле
9
9
29
Биле
Остались в запасе
Рейнджерс
Лудогорец
34
Киран Райт
ВР
31
Лиам Келли
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
51
Calum Adamson
ЦП
50
Josh Gentles
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
61
Lewis Stewart
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
81
Georgi Penev
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
31
Лиам Келли
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
51
Calum Adamson
ЦП
50
Josh Gentles
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
61
Lewis Stewart
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
81
Georgi Penev
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Руй Мота
Рейнджерс
Точно не сыграют
Лудогорец
Точно не сыграют
Статистика матча Рейнджерс - Лудогорец
6
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
13
Офсайды
1
1
Количество передач
432
434
Сейвы
4
6
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.06
-0.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Рейнджерс» против «Лудогорца», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Лудогорец»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»