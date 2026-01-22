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  • «Рейнджерс» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Рейнджерс» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

22 января, 21:50
Рейнджерс
22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
1 : 0
Завершен
Лудогорец
33' М. Диоманде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
(К) ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
47
Майки Мур
ЛВ
23
Джейди Гассама
ЛВ
43
Николас Раскин
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
19
Тело Осгор
АП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
(К) ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
14
Петар Станич
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
29
Ив-Эрик Биле
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Рейнджерс
34
Киран Райт
ВР
31
Лиам Келли
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
51
Calum Adamson
ЦП
52
Финдли Кертис
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
50
Josh Gentles
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
61
Lewis Stewart
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
81
Georgi Penev
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
91
S. Ivanov
ЦФ
9
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
4-2-3-1
1
Батлэнд
16
Мегома
34
Джига
37
Фернандес
3
Ааронс
43
Раскин
10
Диоманде
23
Гассама
19
Осгор
47
Мур
9
Шермити
4-2-3-1
39
Бонманн
17
Сон
24
Вердон
4
Алмейда
3
Недялков
6
Наресси
23
Дуарте
11
Видаль
14
Станич
77
Маркус
29
Биле
9
Шермити
52
Кертис
52
Кертис
9
Шермити
47
Мур
28
Миовски
28
Миовски
47
Мур
17
Сон
2
Андерссон
2
Андерссон
17
Сон
6
Наресси
18
Чочев
18
Чочев
6
Наресси
77
Маркус
37
Текпетей
37
Текпетей
77
Маркус
11
Видаль
91
91
11
Видаль
29
Биле
9
9
29
Биле
Остались в запасе
Рейнджерс
Лудогорец
34
Киран Райт
ВР
31
Лиам Келли
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
51
Calum Adamson
ЦП
50
Josh Gentles
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
61
Lewis Stewart
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
81
Georgi Penev
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
31
Лиам Келли
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
51
Calum Adamson
ЦП
50
Josh Gentles
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
61
Lewis Stewart
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
81
Georgi Penev
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Руй Мота
Рейнджерс
Точно не сыграют
Недим Байрами
АП
Коннор Бэррон
ЦП
Точи Чуквуани
ЦП
Дерек Корнелиус
ЦЗ
Клинтон Нсиала
ЦЗ
Тур Ромменс
ЛЗ
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Дужон Стерлинг
ПЗ
Бэйли Райс
ОП
Рабби Матондо
ПВ
Джон Суттар
ЦЗ
Лудогорец
Точно не сыграют
Руан Секо
ЦФ
Матиас Тиссера
ЦФ
Vinicius Nogueira
ЦЗ
Агуибу Камара
АП
Статистика матча Рейнджерс - Лудогорец
6
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
13
Офсайды
1
1
Количество передач
432
434
Сейвы
4
6
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.06
-0.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Рейнджерс» против «Лудогорца», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс»«Лудогорец»

«Рейнджерс» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лудогорец Рейнджерс
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