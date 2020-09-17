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    Российские клубы проиграли грузинским два из трех противостояний в еврокубках

    В матче второго раунда квалификации Лиги Европы московское «Динамо» на выезде уступило тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2 и вылетело из турнира.

    Это третье очное противостояние российской и грузинской команд в еврокубке.

    Впервые клубы из двух стран встретились на стадии 1/32 финала Кубка УЕФА в сезоне-1996/97. Тогда «Торпедо» по сумме двух встреч проиграло тбилисскому «Динамо».

    Год спустя то же «Торпедо» победило на групповом этапе Кубка Интертото грузинский «Мерани-91».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2020 23:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11022

      KLIM777 1 час назад

      Все любят путешествовать по Грузии, а дырнамо любит там еще сосать.

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