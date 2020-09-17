Российские клубы проиграли грузинским два из трех противостояний в еврокубках

В матче второго раунда квалификации Лиги Европы московское «Динамо» на выезде уступило тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2 и вылетело из турнира.

Это третье очное противостояние российской и грузинской команд в еврокубке.

Впервые клубы из двух стран встретились на стадии 1/32 финала Кубка УЕФА в сезоне-1996/97. Тогда «Торпедо» по сумме двух встреч проиграло тбилисскому «Динамо».

Год спустя то же «Торпедо» победило на групповом этапе Кубка Интертото грузинский «Мерани-91».