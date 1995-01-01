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    Степашин: «Динамо» сыграет не просто матч Лиги Европы, это матч Россия — Грузия»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал итоги жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Московский клуб встретится с тбилисским «Локомотивом».

    «Результат жеребьевки любопытный, все-таки в Тбилиси никто у нас давно не играл после событий 2008 года. Правда, я совсем не знаю эту команду, знаю «Динамо» Тбилиси, «Торпедо» Кутаиси. В любом случае грузинские игроки всегда очень техничные. С точки зрения влияния болельщиков в Грузии они — одни из самых активных, нас выручит только одно — то, что их не будет.

    Все должно быть нормально! Тем более я не понаслышке знаю о том, что на уровне народов отношения между русскими и грузинами какими были, такими и остались. Тем не менее это не просто матч Лиги Европы, это матч Россия — Грузия. Я бы так поставил задачу перед московским «Динамо». Надеюсь, так же сделает совет директоров, и рассчитываю, что выйдем в третий отборочный раунд Лиги Европы.

    Надо серьезно готовиться, потому что субботняя игра с «Уфой» показала, что недооценивать никого нельзя. Казалось бы, после «Зенита» мы там должны с крупным счетом выиграть, а мы еле-еле ноги унесли, 1:1 сыграли. Надо серьезно готовиться», — сказал Степашин.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3897

      Томик 13 минут назад

      Нет никаких Россия - Грузия, да и грузии нет никакой для нас. Выпала команда для Динамо - надо с ней сыграть. Выиграют- молодцы, проиграют - пусть тренируются. Про тбилисский "локомотив" ничего не хочу ни слушать, ни знать. Вот ещё - великую игру нашли. Пусть сначала от габунии отмоются.

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      Рейтинг: +168

      Волховский 43 минуты назад

      Скорее Грузия - динамо. Какая боль?

      0
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      Рейтинг: +172

      mikatv 52 минуты назад

      Специалист, млин...

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      Рейтинг: +5158

      subbotaspartak 1 час назад

      Не слушайте его пацаны, играйте в футбол.
      Пи.. балабол.

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      Рейтинг: +2417

      aaaaahhhh 1 час назад

      еше один Медведев.....

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      Рейтинг: +4491

      maior-60 1 час назад

      Зачем политику сюда вплетать?

      1
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      Рейтинг: -324

      Синитсосит 1 час назад

      динамо не пройдёт, потому что помойная яма это общество динамо, будем болеть за коней и краснодар

      -1
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      Рейтинг: +411

      Фанат Рубина 1 час назад

      ******** ты степашин

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      Рейтинг: +8444

      alex1951 1 час назад

      .....степашин - ты же взрослый человек.....
      зачем смешивать футбол и политику?
      соскучился по гадостям?
      получишь...

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      Рейтинг: +1710

      AZ 2 часа назад

      Кстати, именно Локомотив в прошлом году выходил в анти-российских футболках... И тут им как раз москвичи попали... Интересно будет посмотреть игру...

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