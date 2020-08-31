Степашин: «Динамо» сыграет не просто матч Лиги Европы, это матч Россия — Грузия»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал итоги жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Московский клуб встретится с тбилисским «Локомотивом».

«Результат жеребьевки любопытный, все-таки в Тбилиси никто у нас давно не играл после событий 2008 года. Правда, я совсем не знаю эту команду, знаю «Динамо» Тбилиси, «Торпедо» Кутаиси. В любом случае грузинские игроки всегда очень техничные. С точки зрения влияния болельщиков в Грузии они — одни из самых активных, нас выручит только одно — то, что их не будет.

Все должно быть нормально! Тем более я не понаслышке знаю о том, что на уровне народов отношения между русскими и грузинами какими были, такими и остались. Тем не менее это не просто матч Лиги Европы, это матч Россия — Грузия. Я бы так поставил задачу перед московским «Динамо». Надеюсь, так же сделает совет директоров, и рассчитываю, что выйдем в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Надо серьезно готовиться, потому что субботняя игра с «Уфой» показала, что недооценивать никого нельзя. Казалось бы, после «Зенита» мы там должны с крупным счетом выиграть, а мы еле-еле ноги унесли, 1:1 сыграли. Надо серьезно готовиться», — сказал Степашин.